Caia na gandaia: maquiagens para arrasar no carnaval

No Carnaval, uma maquiagem poderosa tem o poder de alegrar o look. Ela pode, ainda, caracterizar, por si só, uma fantasia. Os estilos acompanham a moda e as opções são infinitas.

Abuse de brilhos, cores e texturas sem medo de ser feliz, é o momento perfeito pra isso. Confira uma seleção de makes incríveis para se inspirar e pular o carnaval com muito estilo:

Make 3D

Práticos, os adesivos viraram hit. “Os que imitam pérolas são sofisticados e causam impacto sem muito esforço”, sugere a maquiadora Nathalie Billio, do Rio de Janeiro. Garanta que resistirá ao suor, reforçando a fixação com cola para cílios.

–

Brilho fino

Para conseguir este make intenso, primeiro espalhe sombra cremosa na área das pálpebras. Depois, deposite purpurina da mesma cor, aos poucos, com um pincel de cerdas achatadas. “O segredo para um acabamento elegante é retirar o excesso de pó que cai durante a aplicação nas maçãs do rosto usando uma fita adesiva“, ensina Nathalie.

Estrela do mar

O efeito de escama de peixe é obtido com glitter hexagonal furta-cor, aplicado de forma aleatória com cola para cílios. Substitua o lápis de olho por mais pontos de brilho nas pálpebras inferiores, passe rímel e finalize com spray fixador de maquiagem.

Dobradinha animada

O delineado, um clássico, também tem espaço na folia, mas fuja do preto ou marrom. Nestes looks, o traço duplo cria uma moldura para os olhos e dispensa o uso de sombra. “Prefira produtos em forma de caneta, que dão mais firmeza para formatos ousados“, diz Nathalie. Finalize com iluminador nas maçãs do rosto e lip balm com proteção solar para curtir os blocos sem preocupação.

–

–

Beleza: Nathalie Billio | Concepção visual: Lorena Baroni Bósio | Modelos: Mirella Qualha e Queren Hapuki (Allure MGT) | Acessórios: Can Can

Veja mais:

Siga CLAUDIA no Youtube