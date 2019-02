Top 5 makes do Oscar 2019 para se inspirar

Não são apenas os prêmios que fazem do Oscar uma cerimônia superaguardada. Além de saber sobre os grandes premiados, todo mundo quer ficar de olho nos looks e maquiagens deslumbrantes desfilados pelas celebridades no tapete vermelho. E é um verdadeiro show de belezas e de tendências para a gente ficar de olho.

Já mostramos por aqui os cabelos com risca lateral marcada, uma tendência que surgiu em peso no evento de 2019. A pegada chique e minimalista também esteve presente nas maquiagens, mas ainda há espaço para quem não abre mão de bastante brilho ou olhão esfumado. Olha só:

1. Gemma Chan

O vestido Pink, da Valentino, deu o que falar. Mas Gemma Chan também arrasou na make. Apesar de neutra, tem dois detalhes certeiros: a sombra, com fundo rosado, que se destaca ainda mais pela cor do vestido e a pele impecável. Ela optou pelo acabamento mate, sem pontos de brilho, e blush pêssego apenas nas maçãs, marcando o contorno com muita suavidade. O truque, para isso, é esfumar bem o produto com um pincel macio. O delineado gatinho deu um up no visual – repare no traço embaixo, levemente esfumado, que deixa o estilo mais moderno.

2. Danai Gurira

Diferente de Gemma, Danai optou por uma pele com glow – iluminada na medida – que realçou ainda mais a sua beleza. Os pontos de luz se concentram no centro do rosto (passando pela testa, ossinho do naiz, queixo e maçãs). Nos olhos, apostou em um três tons de sombra: dourada, na pálpebra móvel, uma berinjela, acima, e outra iluminadora rente às sobrancelhas, para destacar a região. Na boca, um lápis define bem o contorno e no centro dos lábios, brilho com fundo dourado e acabamento de gloss. Super trendy!

3. Lucy Boynton

Lucy mostra com muita classe como usar a tendência do make monocromático (todo feito em um único tom). Para o grande evento, a atriz usou um tom de rosa quartzo nos olhos, lábios e maças do rosto. O esfumado é feito (em cima e embaixo) com uma única sombra e bem difuso – sem grandes demarcações. Há somente um toque de brilho (experimente fazer com sombra-glitter) para iluminar do cantinho interno até o centro da pálpebra.

4. Jennifer Lopez

J.Lo é uma verdadeira fiel do olho esfumado. E sabe usá-lo como ninguém! Para evitar o look pesado, sua versão mistura sombra preta com marrom (principalmente nos cantos externos dos olhos). Os cílios postiços fecham o olho todo poderoso. A pele, de acabamento mate, tem pontos específicos de blush bronzeador: bochechas, testa e queixo, de forma bem natural. O batom nude de acabamento glossy traz um ponto de luz à maquiagem.

5. Charlize Theron

Sempre elegante, Charlize Theron desfilou um batonzão coral aberto – eleita a cor do ano – que fez um contraponto de cor bem interessante com o vestido azul bebê. Já na pele e nos olhos, manteve o make mais minimalista, com uma sombra cintilante e cílios mais naturais. A sobrancelha bem preenchida e desenhada fecha o look clássico e cheio de charme.