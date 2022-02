Prática e eficiente: quatro dicas para simplificar a rotina de skincare

Encontrar maneiras de simplificar a rotina de beleza nunca esteve tão em alta. Com a necessidade crescente de equilibrar dezenas de compromissos – que vão da vida profissional aos cuidados com a casa, saúde e lazer – buscar meios de promover o autocuidado sem perder tempo ou eficiência se tornou uma das grandes missões das mulheres e, claro, dos profissionais da área. E quando o assunto é pele, não é preciso investir muitos passos, produtos e minutos para uma rotina de skincare eficiente e que supra todas as carências. Pensando nessa otimização, conversamos com a dermatologista, Meire Gonzaga, que elenca quatro dicas de ouro.

Primeiro de tudo: converse com seu dermatologista

Conhecer sua pele é fundamental para eliminar a quantidade de produtos especializados do seu armário. Por esse motivo, uma visita ao médico dermatologista se torna essencial. “Antes de investir em um produto que cuide bem da nossa pele precisamos conhecê-la. Produtos multifuncionais são os mais indicados para quem tem uma vida agitada e, sabendo quais as necessidades, o próprio dermatologista pode customizar um produto para os cuidados em casa”, explica a especialista.

Como garantir a hidratação da minha pele?

Foi ao médico e descobriu todas as características da sua pele? Com essa informação em mãos, é hora de pensar em como manter a hidratação em dia – uma necessidade para todas e que não deve ser deixada de lado. “A hidratação mais profunda vai depender muito do tipo de pele. A mais oleosa vai se adaptar a uma hidratação mais leve e diária. Já uma mais madura ou mais seca pode se beneficiar do uso intercalado entre hidratantes mais pesados e ácidos que vão auxiliar na renovação celular”, pontua.

Ingredientes fundamentais para um skincare de sucesso

Ficar de olho na composição dos seus produtos é outra maneira de otimizar a rotina e obter os resultados desejados com o seu skincare. E apesar de existirem centenas de opções, a dermatologista lista alguns dos mais desejáveis nos seus produtos diários: “Silícios orgânicos, que são muito legais para as fibras de colágeno e elastina, tensores, vitaminas A e E, e ceramidas são composições que tendo em mente o seu tipo de pele fazem toda diferença no tratamento da mesma.”

Passo-a-passo para um cuidado mais eficiente

Pensando numa rotina para dia e noite, pedimos à Meire um passo a passo simples, mas eficiente.

Para o dia:

1: Limpe sua pele com sabonetes e géis suáveis. A limpeza da pele deve ser feita duas vezes ao dia para não tirar a oleosidade natural que é bem importante. Quando o produto não é suave, podemos ter o chamado efeito rebote, que é o aumento da produção de oleosidade pelo excesso de ressecamento promovido por essa limpeza.

2: Após a limpeza com produto específico para o seu tipo de pele, você pode usar um tônico facial para dar mais aderência para o terceiro passo, melhorando a absorção dos ativos.

3: Depois de limpar, é hora de hidratar. O hidratante pode ter formatos como loção, sérum e creme (para peles mais secas), e receber ativos conforme suas necessidades – como prevenção de sinais, redução de linhas de expressão e mais.

4: Protetor solar para proteger dos raios solares e da luz artificial, já que ambos favorecem o envelhecimento precoce e são prejudiciais à saúde da sua pele.

Para a noite:

1: faça a limpeza com sabonetes e géis suáveis.

2: realize a tonificação, como faria durante o dia.

3: Hidratação com loção, creme ou sérum

4: uso de ácidos de acordo com a sua necessidade.