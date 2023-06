Bruna Tavares inaugura loja milionária em São Paulo

Criar uma loja física depois de obter sucesso nas vendas virtuais pode até parecer natural aos millennials, mas foram nomes como Bruna Tavares que tornaram essa lógica possível.

Jornalista, influenciadora e empresária, ganhou credibilidade nas redes sociais, criou uma marca consolidada, que bate de frente com as internacionais, e agora avança para um novo cenário: a BT House, localizada na Oscar Freire, número 1107. Tão grande quanto esse sonho foi o investimento: R$ 4,8 milhões.

Mais do que uma simples loja física, ela será uma flagship, com foco em experiência e imersão ao consumidor. “A BT House é a expressão máxima de toda criação da linha Bruna Tavares reunida em um só lugar. Cada cantinho representa uma história e um produto”, diz a empreendedora de beleza em exclusiva à CLAUDIA.

“A marca não pode ter apenas uma fórmula exclusiva, um bom preço e oferecer produtos de qualidade, ela também precisa gerar experiências”, completa. Para o showroom, não faltou ideias. A marca se inspirou em um parque de diversão, com objetos grandes se comparado às pessoas, uma estética em alta na arquitetura.

Há poucos anos, Bruna lançou um site próprio para a venda de seus produtos, e o motivo foi o controle do branding, que ficava perdido em meio a tantos pontos de venda. “Eu desenvolvi uma plataforma onde a compra não é impulsiva. A pessoa navega pelo site, encontra conhecimento e, então, faz a compra. Essa estratégia deu certo, tanto em vendas quanto em autoridade”, explica.

Para a BT House, o processo foi parecido. “Eu tinha o controle da narrativa no digital, mas isso estava em falta no físico”. Com tantos pontos de venda, que também comercializam produtos de outras blogueiras, não misturar as histórias era difícil.

“Infelizmente, o consumidor não consegue ver o real potencial. Aqui, por outro lado, há um lugar inteiramente dedicado à minha linha. As pessoas podem encontrar meus produtos em outras lojas, mas aqui é que está o que ela é”, diz.

O projeto foi desenvolvido pela agência-boutique youV e conta com mais de 190 metros quadrados. São 900 produtos, um carrossel de batons e outros elementos que trazem a identidade visual da marca.

A propósito, o banheiro é uma das partes imperdíveis, pensado na primeira coleção da influenciadora. O azul, muito presente, remete a elegância e autoridade, enquanto o lilás marca a celebração da liberdade de criação. O rose quartz, por outro lado, que colore os móveis, imprime romantismo e discrição.

No projeto, ainda há uma imitação da fábrica, para que os clientes compreendam os processos, e a loja começa com maquiagem e depois vai para skincare, tudo planejado. Vale lembrar que esse projeto pode inspirar lojistas, e eu dou liberdade para isso.”

A Linha Bruna Tavares começou o ano com projeção de crescimento de 75% em relação ao ano anterior, como consequência dos seus mais de 4 mil pontos de venda físicos e online, além, é claro, do espaço novo – a projeção é que a BT House fature 1 milhão por mês. O sucesso não para!