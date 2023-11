Beach Hair, cores de batom e mais tendências de make na SPFW N56

Ontem (08/11), começou a maratona de desfiles de marcas brasileiras na SPFW N56, sendo quatro dias repletos de tendências e coleções que mostram o talento da moda brasileira. Sendo um dos momentos favoritos de toda fashion girl no Brasil, as semanas de moda não ditam apenas as trends do mundo da moda, mas também transpiram novidades e possibilidades para o mundo da beleza, desde os cabelos até a maquiagem.

Nos bastidores do primeiro dia, conversamos com os principais beauty artists, que entregaram seus maiores segredos, dicas e trends do que vai estar em alta durante a temporada Primavera/Verão, com direito a recomendações para um beach hair de luxo e as melhores cores de batom, e muito mais:

Beach hair perfeito para o verão

Com o verão chegando, nada mais justo do que ir pensando em como passar a estética praiana perfeita. Laura La Laina foi responsável por assinar a beleza das modelos da SAU, marca estreante nesta edição, em parceria com a Eudora, e ela aposta em começar o beach hair com um queridinho: o protetor térmico.

“Isso sempre vai preparar o fio para o calor e se adequa melhor à técnica que você está usando nele. Você também pode usar um mousse ou spray de cabelo antes e depois de passar o babyliss”, conta em exclusiva.

E todos conhecemos as clássicas beach waves, o estilo coringa do verão, mas muitas vezes sofremos para fazer com que as ondas pareçam orgânicas e naturais. “Uma opção é usar o babyliss em oito, onde a gente enrola a mecha tanto no cabo quanto na pinça, fazendo um oito. Isso dá uma textura semelhante ao trionda, intercalando com mechas normais. Isso deixa o cabelo com uma textura muito natural, porque não tem aquele padrão de onda e movimento”, explica Laura.

Mas se esse não é seu estilo favorito, a estilista recomenda o wet look! Assim, se você quiser um cabelo com maleabilidade é interessante passar óleo nos fios molhados, mas se estiver buscando um look mais rígido é importante o uso de gel.

Batom perfeito para o verão

Procurando o batom perfeito? Temos as maiores apostas da estação conosco! “Eu diria que a gente vai ver muito os batons marrom. Os com fundo lilás, mas ainda não tão esnobe, além de, claro, os vermelhos, que vêm de várias formas: tanto esfumadinho, como fundo de boca, parecendo lip tin,t quanto esse vermelho iluminado”, aponta.

Agora, com uma cor de destaque, é preciso ter uma aplicação perfeita! O beauty artist Lavoisier dividiu conosco suas 3 dicas de ouro para arrasar no esfumado do batom e conquistar o efeito que é sucesso nas passarelas.

“Você pode pegar um pincel para esfumar, pegar um pouquinho do batom e aplicar nos lábios, depois você dá aquela esfumada”, explica.

Ademais, ele recomenda passar um pincel chanfrado no batom e contornar a boca para um acabamento mais perfeito. Na sequência, é só aplicar o batom e limpar os cantinhos com um corretivo.

“Outra opção clássica que todos nós (maquiadores) amamos, é escolher um lápis da mesma cor do batom e fazer o contorno”, finaliza.

Em conversa com a influenciadora Manu Xavier, ela conta que sua aposta para o batom é uma mistura secreta que vem salvando todos seus looks: batom roxo com um destaque iluminado de vermelho. Já Silvia Braz aposta em um tom nude, usando desde reuniões até casamentos.

