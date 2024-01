Sabrina Sato: 3 dicas para curtir o Carnaval

Sabrina Sato é um fenômeno do Carnaval, não há como negar. Do Sambódromo do Anhembi até a Marquês de Sapucaí, ela é presença confirmada para desfilar como rainha de bateria. Nada melhor, então, do que pegar algumas dicas com a apresentadora para curtir o melhor da festa tradicional brasileira.

Conversamos com Sabrina depois da gravação de “Só Havaianas é Havaianas”, que foi ao ar na última quinta-feira (25), nas redes sociais da marca. Ela assumiu o papel de vendedora de Havaianas por um dia e, ao final, falou sobre etarismo e, depois, deu estes conselhos para aproveitar o Carnaval.

Vá acompanhada de pessoas em que você confia

Estar cercado de amigos, familiares ou pessoas em que você confia é fundamental, na visão de Sabrina.

“Você pode precisar de alguém para cuidar de você se acontecer alguma coisa que exija ajuda, como quando você bebe e passa mal. Ao mesmo tempo, alguém pode precisar de você. Além disso, ir com uma turma é sempre mais legal”, afirma à CLAUDIA.

Aproveite independentemente do local

“Só vai” é a frase dita pela apresentadora que ilustra bem este conselho. Seja no sambódromo, no bloquinho ou em algum clube, é uma festa e tanto.

“Não enrole, vá curtir o Carnaval onde for possível, mas vá seguro”, entrega.

Não tenha vergonha de usar fantasias

Um visual carnavalesco na maioria das vezes é bem diferente dos looks que usamos no dia a dia. Quem não tem costume de apostar em roupas diferentonas pode abandonar composições divertidas.

A escolha, para Sabrina, deve ser individual, mas ela acredita que as fantasias fazem parte da festa. “Inventa fantasia, faz na hora, mas vá curtir!”, termina.

