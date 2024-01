Make intacta: 7 produtos resistentes ao suor para usar no Carnaval

Em contagem regressiva para uma das épocas mais brilhantes e agitadas do ano, podemos afirmar que é durante o Carnaval, onde conseguimos explorar as diversas possibilidades de looks e maquiagens extravagantes para arrasar nas festas e blocos de rua carnavalescos por todo Brasil.

Mas acontece que curtir a folia, muita das vezes, pode significar enfrentar situações que comprometem a durabilidade e resistência da sua maquiagem, do penteado ou até mesmo do glitter em sua pele devido ao suor extremo, chuva ou a exposição ao sol por horas.

E para garantir que sua make e penteado permaneça por muito mais tempo intactos e protegidos durante as diversões de Carnaval, testamos os melhores produtos de fixação máxima e resistência do mercado da beleza para reunir dicas e truques de maquiagem que vão fazer com que você continue arrasando nesta folia, até mesmo debaixo de chuva ou sol. Confira a seguir todas as dicas e os produtos que vão revolucionar a sua make carnavalesca:

Proteção solar em primeiro lugar

Não é atoa que o feriado de Carnaval é um dos mais aguardados devido ao seu auge durante o verão brasileiro. Com temperaturas elevadas e raios solares um pouco mais intensos, é durante esta exposição solar que devemos nos proteger ao passar horas atrás da folia nos blocos de rua das grandes cidades.

Para o rosto as opções no segmento de proteção solar são inúmeras, mas são as versões em bastão que irão facilitar a reaplicação do filtro solar durante a folia do feriado. Com tecnologias que permeiam a pele, criando uma fina camada protetora, sua textura é extremamente leve e pode ser facilmente espalhada com os dedos ou se preferir garantir uma alta cobertura – substituindo a base – poderá aplicar com um pincel.

Essa opção pode ser facilmente encontrada com ou sem cor em diversos tamanhos e formatos.

Já para o corpo, são as versões em spray do filtro UV que poderá ser super prático quando o assunto é garantir que toda a pele, não só a do rosto, esteja protegida dos raios solares. Alguns contam com o bônus de hidratação na pele além de proporcionarem um viço e brilho natural, digno de rainha de bateria.

Brilha, brilha o corpo inteiro

Para garantir com que o brilho e o glow corporal permaneçam por muito mais tempo durante os blocos de rua, que tal investir nas famosas geleias corporais iluminadoras? Além de proporcionarem uma hidratação à pele durante o calor intenso, as geleias irão deixar o seu corpo iluminado e super brilhante para a folia, sem descascar ou perder o viço após o suor.

Uma boa dica para fazer com que o iluminador corporal fixe ainda mais em sua pele é aplicando o protetor solar antes. Aguarde a absorção completa do produto e na sequência, aplique a geleia. Você também poderá aplicar uma camada extra do iluminador corporal para potencializar ainda mais o brilho. Mas lembre, é importante aguardar sempre a absorção da camada anterior antes de aplicar a próxima.

Cabelos alinhados e brilhantes

Para os penteados icônicos de Carnaval, que tal aplicar um gel multifuncional para manter todos os fios alinhados e brilhantes por muito mais tempo? Com uma textura leve e perfumada, o gel fixador pode te ajudar a modelar as suas madeixas ou até mesmo dando um toque de estilização para os fios.

Você poderá inclusive adicionar glitters no gel fixador, formando uma pasta brilhante e cheia de atitude, para deixar os seus cabelos ainda mais carnavalescos durante a folia. Mas lembre-se de não esquecer de aplicar uma pequena quantidade de protetor térmico solar antes de estilizar os fios com o gel, assim o seu cabelo não irá ficar com um aspecto de ressecado após o uso do gel.

Make Blindada

Adaptando a trend viral do TikTok para a realidade, a maquiagem blindada pode ser uma grande alternativa para finalizar o look carnavalesco com uma alta durabilidade de beleza. Para a pele, o acabamento matte e natural irá manter sua pele aveludada e livre de oleosidade durante o dia todo. E para garantir este efeito e fixação, o primer fixador de maquiagem líquido é a melhor opção para quem busca este acabamento que dura por horas.

O truque é aplicar antes da base e esperar tudo secar por completo, você pode usar um leque para facilitar a absorção.

Já para os olhos, um bom delineado colorido e intenso poderá elevar o seu olhar sem deixar a criatividade para trás. Sua textura é macia e desliza sobre os olhos facilmente. Você poderá misturar cores ou realizar delineados gráficos super modernos e divertidos.E para finalizar, máscara de cílios confortável e a prova d’água. Ela não transfere e permite um olhar mais aberto, sem imprevistos.

Com todas essas dicas, impossível não ficar linda durante todo o bloco. Arrase na folia!

