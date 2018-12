5 ideias de looks para brilhar no Ano-Novo

As festas de fim de ano estão chegando e, é claro, já estamos começando a planejar qual look usar. Uma coisa é certa: o Ano-Novo merece uma atenção especial!

E quando se trata do visual não falamos apenas na roupa da virada, mas também se trata de cabelo e maquiagem. Afinal, quando caprichadas, podem transformar qualquer look em algo poderoso.

Pensando nisso, os profissionais Chloé Gaya, maquiadora e consultora de imagem da rede Jacques Janine, e Maurício Pina, diretor artístico, ensinam a reproduzir cinco looks tendência que são a cara do verão brasileiro – e perfeitos para seu Ano-Novo! Confira:

Pele leve e radiante

A dica aqui é apostar na pele natural. “Esqueça a base de alta cobertura! O look que se vê nas passarelas atualmente não tem quase nenhuma maquiagem. O segredo está na hidratação e na iluminação”, explica Chloé Gaya. Neste look, por exemplo, além de utilizar um bom hidratante, a maquiadora aplicou uma camada de iluminador líquido em toda face. Outra forte tendência dessa produção é o batom sem contorno definido. Para conseguir esse efeito, Chloé recomenda aplicar o produto no centro dos lábios e esfumá-lo (pode ser com os próprios dedos!) até atingir as laterais.

Já no long bob (corte que promete bombar neste verão), foram feitas ondas desconstruídas, o que deu um aspecto mais natural ao look. E o passo a passo é fácil: basta aplicar um mousse e fazer “rolinhos” com os fios, deixando-os enrolados por alguns minutos. Ao soltar, penteie-os com os dedos.

Aposte nas cores

Vai passar o fim de ano em uma festa badalada? A dica são produções com cores sólidas. “Cores como azul turquesa, verde, laranja e outros tons vibrantes têm aparecido em diferentes formatos na maquiagem”, diz Chloé Gaya. Para esse visual, ela fez um delineado largo, que percorre por quase toda a pálpebra.

O cabelo foi preparado com mousse e preso em um rabo de cavalo alto com elásticos, que depois foram cobertos com um lenço azul. Para finalizar, os fios foram torcidos e presos na metade de seu comprimento, deixando sua parte superior com maior volume e pontas soltas.

Para quem quer brilhar

Para este look foi usado o gloss metálico, que foi desmistificado e promete aparecer em diversas produções nessa época do ano. Já o olho foi primeiramente esfumado com sombras metálicas nos tons cobre e vinho, e, em seguida, foram aplicados três tipos de glitter, o que deu mais textura e brilho à pálpebra. Na linha d’água foi feito um traço roxo.

Nas mãos, foi feita uma releitura da francesinha, nas cores roxo e prata.

Vá de clássico

Com um delineado duplo não tem erro! “Essa linha mais simples equilibra bem os looks de fim de ano, que geralmente são cheios de brilho e paetê”, aconselha a maquiadora. E criá-lo é simples: depois de fazer o tradicional gatinho, basta desenhar um segundo traço, iniciado na linha debaixo do olho.

No cabelo foi feita uma delicada tiara, com os próprios fios. “Pegue uma mecha do lado direito da cabeça, torça-a e leve-a até a outra extremidade, prendendo com grampos”, explica Maurício Pina. O tamanho da faixa vai de acordo com o gosto de cada um!

E para a ocasião, pode apostar no glitter também nas unhas. O visual pode ser chamativo ou mais discreto, como foi feito nesse caso, em que uma única unha ganha enfeites brilhantes.

Efeito sereia

O look sereia continua com tudo. Neste caso, toda a pálpebra ganhou cobertura de glitter prata e verde claro, além de pequenos adesivos brilhantes em forma de estrela, que saem dos olhos para as laterais do rosto.

Para conseguir esse cabelo com acabamento “podrinho”, o spray texturizador é o maior aliado. “Primeiramente foi feito um babyliss e, em seguida, aplicamos o spray e amassamos os fios com as mãos”, explica Maurício Pina. As laterais ganharam tranças descontruídas, que foram presas na parte de trás e finalizadas com conchas.

