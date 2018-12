Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em dezembro

Com todos os planetas de um lado só do seu mapa, você estará no controle da situação. Não precisará de ninguém interferindo em suas negociações nem esclarecendo questão alguma. Seus sonhos estarão ao seu alcance. Também não é o caso de se isolar. Lembre-se de que pode contar com amigos verdadeiros, que irão acolhê-la e com quem compartilhará bons momentos. Eles serão os protagonistas da sua vida no próximo ano, com Júpiter entrando em Escorpião. A Lua nova, no dia 6, será gloriosa e poderosa. Talvez você encontre uma pessoa que queira financiar uma ideia sua ou investir em um projeto humanitário com você. Mercúrio em movimento direto fará com que a vida retome o ritmo natural – mais veloz do que vinha sendo. No dia 22, a Lua cheia em Câncer iluminará seu setor de trabalho. Você receberá ofertas ótimas na empresa atual ou na concorrência. Não se deixe tomar pelas questões do escritório a ponto de descuidar da saúde. Vá ao médico e respeite seu corpo caso sinta-se cansada e pesada.

Tire o mês para refletir sobre suas estratégias. Olhe para eventos passados, avalie o que deseja mudar e abra espaço para o novo. Este primeiro ano de Saturno no seu signo não foi nada fácil – há mais dois por vir, mas eles prometem ser mais leves. Porém, não se engane. Você ainda terá que trabalhar duro para chegar aonde quer. Apesar de Marte estar na sua casa de viagens, é provável que você adie planos nessa área. Um familiar ou amigo deve precisar de sua ajuda. A Lua cheia em Câncer, seu signo oposto, no dia 22, atingirá seus relacionamentos amorosos. Pode ser que você e o parceiro conversem e resolvam dar um passo adiante na relação. Não se assuste. Você está pronta para assumir compromissos maiores, ainda mais com alguém por quem é tão apaixonada. Algumas surpresas farão você sorrir. Na virada do ano, Vênus estará passando por Escorpião, estreitando laços com pessoas que você admira. Não se deixe abater pela responsabilidade de organização da festa. Apenas divirta-se.

As frustrações vão começar a se dissipar e você poderá, finalmente, celebrar seu novo ano. Com Vênus em movimento direto, a vida pessoal promete ficar agitada e o trabalho tranquilo. No dia 6, a Lua nova no seu signo recarregará as energias. Direcione-as para seu maior sonho, aquele que você quer realizar a todo custo. É provável que viaje nos dez dias seguintes. Mercúrio já não estará retrógrado. Portanto, é uma boa época para comprar eletrônicos ou presentes mais caros. O setor profissional, que andava a passos lentos, vai acelerar. A melhor data será 21, quando você receberá uma oferta incrível no trabalho, cheia de benefícios. A Lua cheia, no dia 22, enfatiza dinheiro. Seu ano será dourado, com as bênçãos de Júpiter. Aproveite a trajetória e invista em construir o que é essencial.

Você batalhou para conquistar muita coisa este ano, e a recompensa por seu esforço finalmente chegará. O auge inclui aplausos na carreira e reconhecimento. Júpiter está em Escorpião, sua casa profissional. Seu nome vai atrair os holofotes. Plante sementes para seus desejos profissionais perto da Lua nova, no dia 6, porque ela envolve uma energia potente. Só preste atenção nas ofertas que receber, observando bem os detalhes. Como Netuno estará em um ângulo difícil, poderá deixar nebulosas as pequenas letras de um contrato, e você só perceberá o risco depois. No dia 21, a combinação entre Mercúrio e Júpiter cria uma oportunidade sensacional para a comunicação, dando a você vantagem competitiva. Também é uma ótima data para curtir a família. O sentimento de amor estará aflorado entre seus entes mais queridos. No dia 22, a Lua cheia traz clima de romance e diversão a dois. Urano, planeta das surpresas, terá influência nesse período, provocando eventos inesperados.

O último ano não foi muito fácil. Com uma sequência de planetas retrógrados influentes no seu mapa, é provável que você tenha conquistado menos do que desejava e esteja se sentindo frustrada. Mas, a partir do dia 6, os astros voltarão ao movimento direto e o clima será de festa e plenitude. Talvez você consiga viajar e se abra para culturas e hábitos desconhecidos. Aprender é sempre um jeito de melhorar o humor e colocar mais agitação na vida. O dia 21 oferece uma combinação astral rara, possibilitando a realização de projetos. No dia 22, a Lua cheia em Câncer beneficia o setor da família. Essa convivência pode ser uma delícia, mas, às vezes, também leva ao cansaço. Ouça o seu corpo e cuide da saúde. Urano, planeta das surpresas, estará por perto garantindo momentos de emoção. Marte, seu regente, só entra no seu signo no dia 31, permanecendo até 14 de fevereiro. Isso lhe dará enormes vantagens competitivas. Você vai abrir o ano com vigor, guiada por seus propósitos.

Não se sentir segura em relação aos seus ganhos distrai você de qualquer outra questão. Mas Júpiter, que está desde novembro influenciando a área do seu mapa responsável pelo orçamento, vai fazer tudo mudar nos próximos meses. Talvez você receba em breve uma quantia inesperada, um bônus, uma herança, um acordo que vinha sendo negociado. Você terá o dinheiro necessário para realizar um grande sonho. Aproveite os dez dias depois da Lua nova, no dia 6, para fazer planos. Marte promete agitar sua vida social e fará deste um dos meses mais alegres do ano. No dia 21, Mercúrio e Júpiter se alinham, enviando energia de paz e prosperidade. Será uma data memorável. Curta a presença de pessoas queridas. A tendência continua no dia 22, quando acontece a Lua cheia em Câncer. A família deve se reunir e partilhar lembranças. Vênus, em movimento direto, se encontra na sua casa das parcerias e do amor. O final do ano acena com clima de romance e fortalecimento de laços.

Logo no começo do mês, você perceberá uma forte energia de sucesso e realização na carreira. Com Marte nessa área do seu mapa pela primeira vez em dois anos, as possibilidades serão infinitas. Na Lua nova, no dia 6, Mercúrio volta ao movimento direto. É hora de tomar decisões. Você não vai se arrepender dos passos dados agora. É provável que firme uma nova parceria profissional ou pessoal. Você e seu parceiro podem resolver se casar ou finalizar a compra de um imóvel. Essa força astral indica que, nesse período, você será mais poderosa acompanhada do que sozinha. Reuniões e projetos tocados em grupo também tendem a se mostrar frutíferos. Dinheiro será uma preocupação. Talvez você tenha gastado demais na compra dos presentes ou planejado mal o orçamento das festas. Mas não é preciso se estressar. Urano, planeta das surpresas, se encarrega de assegurar desfechos inesperados, porém felizes. Na virada do ano, esqueça tudo isso e aproveite a companhia das pessoas amadas.

Câncer

21/6 a 21/7

Os últimos seis meses incluíram uma série de entraves por causa dos planetas retrógrados. A partir do dia 6, o cenário se acalma. Os astros voltam ao movimento normal e você estará mais forte, já que passou por várias provas nesse período. A vontade de viajar será grande, mas o trabalho exigirá muito de você. A recompensa (financeira, inclusive) fará valer a pena o adiamento da folga. No dia 22, com a Lua cheia em Câncer, você estará com o pensamento voltado para seu par romântico, que, estressado e ausente, precisará de acolhimento. Ao mesmo tempo, algumas reflexões sobre suas necessidades deverão surgir. Esse choque poderá causar conflitos na relação. Aguarde algum tempo para entender se a crise é passageira ou decisiva. Saturno está se aproximando do Sol, que cuida do seu salário. Fique atenta aos gastos e evite despesas supérfluas. Se precisar, corte a lista de presentes. A noite de Ano-Novo, com a Lua transitando por Escorpião, promete momentos incríveis.

Leão

22/7 a 22/8

Desde o mês passado, Júpiter está na sua casa do amor incentivando-a a encontrar o par ideal. Claro que as chances de isso acontecer de imediato são pequenas, mas não abra mão de ir a lugares com potencial para conhecer alguém interessante. As festas de fim de ano podem ser oportunas, já que costumam reunir pessoas diferentes. Mercúrio volta ao movimento direto no dia 6, junto com a Lua nova. Esqueça atrasos, falhas de comunicação e confusões. A partir de agora, os planos se realizarão sem tantos impasses. Estes dias, próximos à Lua nova, também são bons para quem deseja aumentar a família. Se você está enfrentando dificuldades para engravidar, marque uma consulta nesse período. No dia 21, Mercúrio e Júpiter se encontram, levando ao dia mais romântico do mês. Perto da Lua cheia em Câncer, no dia 22, reserve um tempo para descansar. As semanas que seguem serão agitadas. Prepare seu corpo dedicando-lhe carinho, uma boa noite de sono e cuidados com a alimentação.

Virgem

23/8 a 22/9

Certamente seu coração estará no seu lar neste mês. Desde o mês passado, Júpiter, nessa área da sua vida, vem mostrando a você a alegria e os prazeres de ficar em casa. Se estiver pensando em se mudar, encontrará o endereço perfeito. Comece a busca até dez dias depois da Lua nova, no dia 6. Reformas na casa também serão beneficiadas no período. Sua família deve lhe demonstrar muito carinho neste mês e no próximo ano. Esses laços fortalecidos farão com que você queira ajudar os mais próximos, dedicar energia a projetos e realizações deles. Viagens serão proveitosas a partir do momento em que Mercúrio entrar em movimento direto, também no dia 6. Se vinha aguardando para fechar contratos ou fazer alguma compra grande, esta é a hora certa. Talvez você tenha que enfrentar alguns conflitos entre seu par e a família. Mas nada que não possa ser conversado e superado de forma pacífica. No dia 22, quando acontece a Lua cheia em Câncer, a vida social ganha destaque.