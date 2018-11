Alerta de tendência: como usar tons pastel na maquiagem

O tom pastel – também conhecido como candy color – compõe makes suaves que, acredite, vão bem tanto de dia quanto à noite. Combine com pele iluminada e cabelo despojado para esbanjar romantismo por aí!

Borradinho sexy

O lilás é um tom democrático, vai bem com todos os tons de pele. Um jeito fresco e moderninho de usá-lo nos lábios é aplicar o batom somente no centro da boca dando leves batidinhas com o dedo. “Finalize com gloss para conquistar este acabamento molhado”, ensina o maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

Clima tropical

Leve e alegre, a sombra coral é ótima opção para dias ensolarados. A versão cremosa ainda é superfácil de aplicar. Use-a combinada a uma camada de máscara para cílios. Um blush do mesmo tom destaca as maçãs do rosto suavemente.

Cílios de boneca

Apesar de as máscaras coloridas ainda serem usadas com parcimônia, são fortes aliadas para quem quer fugir do óbvio. É o caso da versão rosa, que deixa o look mais divertido do que o clássico olho preto. “Quando aplicada nos cílios inferiores e superiores, abre o olhar”, diz Edu. Para equilibrar, aposte em uma cor discreta na boca.

Rosa-bebê

Edu Hyde optou por realçar um único ponto do rosto – as maçãs. Para o efeito de face corada funcionar, o truque é acertar nos pontos de luz, criados com iluminador. “Apliquei no alto das bochechas, no contorno superior da boca e no canto interno dos olhos.”

Feito sereia

Não é só o iluminador que evidencia o canto dos olhos. Sombras claras, como este azul-esverdeado, causam o mesmo efeito. “Com um pincel de cerdas fofinhas, deposite o produto como se fosse um carimbo. Em seguida, esfume suavemente para espalhar”, ensina Edu. O make fica impactante com pouquíssimo esforço.

