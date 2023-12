5 cores de esmalte que são tendências no verão 2024

Faltando inspirações para pintar as unhas? A chegada do verão acompanha novas tendências de cores de esmalte, que são o segredo para conquistar aquele visual ousado e estiloso que a temporada pede. Vem descobrir o que está em alta neste e nos próximos meses.

Tendências de cores de esmalte para o verão 2024

Azul é tendência nas unhas das mãos

Quem busca frescor nas pontas dos dedos encontra seu desejo no azul.

“Dos tons mais claros até os mais escuros, é uma das principais apostas da indústria para o verão”, diz a designer de unhas Renata Oliveira. A cor é ótima para quem deseja transmitir sofisticação.

Amarelo é a nail art!

Se a ideia é causar impacto, o amarelo não pode ficar esquecido!

“É a cara do verão, exatamente por isso ele costuma voltar nessa época. Além de transmitir alegria, ele reflete sua atitude ousada e moderna.”

Unhas pintadas de vermelho

O clássico vermelho é tendência estabelecida no universo das unhas. Os tons intensos e acabamentos acetinados comunicam paixão e confiança, o que acentua qualquer look através de um simples toque de drama chique.

Esmalte rosa

As almas românticas dão match com o rosa, que voltou com tudo na onda do Barbiecore.

Ideais para propostas delicadas e sofisticação, as unhas nessa cor são a aposta das fashionistas.

Verde água colorindo as unhas

O verde com toque de azul é uma escolha refrescante, que traz a sensação de calma às pontas dos dedos.

“Quando combinado a outras cores, é capaz de criar nail arts bastante criativas”, finaliza a especialista.

