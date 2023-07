8 inspirações de esmaltação para unhas quadradas

Foi-se o tempo que as unhas quadradas recebiam a mesma esmaltação de sempre: a tradicional francesinha. Das mais simples às mais modernas, hoje as nail arts para esse formato te permitem sair do básico sem dificuldade ‒ basta uma corzinha nas pontas dos dedos para elevar o visual. Nada melhor, então, do que inspirações!

Delicada

É fato que as unhas delicadas atraem milhares de mulheres por aí, mas não precisa usar a mesma de sempre. Uma alternativa é apostar na francesinha com uma esmaltação branca mais forte por cima.

Com flores

Não é segredo para ninguém que as flores dão aquele up na nail art. Mas você já experimentou desenhar margaridas próximas à cutícula junto a francesinhas coloridas? Não perca essa oportunidade.

Uma cor

A esmaltação tradicional pode ser uma ótima aliada em dias mais corridos, que exigem praticidade, ou quando a intenção é passar mais sofisticação. Cores mais sóbrias, inclusive, são ótimas se você faz parte do grupo de pessoas que busca o segundo desejo.

Abstrata

Quem ama um modelo fora do convencional encontra nas mais criativas essa característica. Aqui, vale desenhar duas retas na diagonal com a ajuda de um pincel, depois passar o esmalte preenchendo o espaço.

Fosca

A esmaltação com acabamento fosco é uma ótima escolha para mulheres que procuram fugir do óbvio, ainda mais quando esse estilo vem acompanhando de formatos que trazem movimento ao desenho. A dica de traçar a volta antes de pintar tudo também é válida neste caso,

Com bolinhas

Se você não possui muita habilidade na pintura, pode ir no mais simples: passe base e, depois, cole bolas pequenas na unha ou as desenhe com um palito.

Mesclando desenhos

Para um look mais fofo e discreto, combine corações, bolinhas, retas na diagonal e ondulações. É possível desenhar com um pincel, mas você também pode comprar adesivos prontos para a unha.

Roxo + pétalas

Por último, mas não menos importante, colorir duas unhas com uma cor clara e adicionar pétalas brancas nas demais ajuda a construir um visual delicado, agradável e minimalista.

Tutorial

Agora, que tal um vídeo mostrando como fazer a nail art com flores?