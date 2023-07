Como cuidar das cutículas para ter unhas mais fortes?

Retirar as cutículas para garantir o efeito de salão não é seguro, nem deixar de cuidar da região! Elas podem até parecer desnecessárias, mas a verdade é que são responsáveis por proteger o nosso corpo das bactérias e fungos que chegam pelas mãos. Hidratação e higienização, portanto, são essenciais! Vem aprender tudo sobre o assunto e como cuidar certinho dessa parte do corpo.

DEVO RETIRAR AS CUTÍCULAS?

“A cutícula, que é a camada de pele mais espessa localizada sobre a base das unhas, desempenha um papel crucial como barreira protetora, impedindo a entrada de fungos e bactérias”, explica a dermatologista Gabriela Dallagnese. Além disso, quando saudáveis, promovem um crescimento adequado das unhas e auxiliam na retenção de água, mantendo-as hidratadas.

Exatamente por funcionarem como uma proteção, quando danificadas ou removidas em excesso, as unhas ficam mais vulneráveis a infecções, diz a médica. “A própria região ao redor dela pode ficar infeccionada, quadro conhecido como paroníquia”. Infecções na matriz, o local onde a unha se forma, podem levar a deformidades e cicatrizes nas unhas, muitas vezes irreversíveis.

Assim, idealmente, deve-se evitar a retirada da cutícula. “Para quem gosta de empurrá-las, é importante fazer isso com cuidado, de forma suave a fim de não danificar a região e causar os mesmos prejuízos da retirada excessiva.

Higienização das cutículas

Muita gente tem dúvida sobre como fazer a higienização correta das unhas, e a resposta é fácil: “ao higienizar as mãos, com água e sabonete, dê uma atenção especial para essa região, passando os dedos suavemente nas cutículas”, orienta a médica. Sabonetes mais hidratantes, destinados a peles sensíveis, ajudam a evitar o ressecamento das mãos e cutículas.

Hidratação das cutículas

Engana-se quem pensa que não há necessidade alguma de hidratar a região. “Ela pode ser feita com óleos e cremes hidratantes convencionais ou, para quem preferir, com produtos específicos para as cutículas, como ceras ou canetas de hidratação”. Gabriela tem uma dica para isso: “recomendo aos pacientes a deixarem um hidratante ao lado da cama para lembrarem de aplicá-lo antes de dormir. Também indico a aplicação ao longo do dia.”

Atenção aos produtos de limpeza!

Proteger as cutículas de agressões externas causadas por produtos químicos de limpeza é essencial para que aquela parte não fique sensibilizada. “Use luvas ao realizar as tarefas domésticas, pois faz toda a diferença”, acrescenta ela.

Alguns são mais sortudos

“Existem pessoas com cutículas naturalmente mais hidratadas e menos propensas a ressecamento e descamação. Além disso, a espessura da pele da cutícula varia entre as pessoas.” Isso não quer dizer que só essas pessoas podem ter essa região saudável. “Hidrate sempre que possível, higienize adequadamente e evite manipulação excessiva de produtos químicos, só isso já vai causar grande diferença”, diz a dermatologista.

Ao perceber que a cutícula possui algum problema, o que fazer?

Procure um médico dermatologista! “Muitas vezes o atraso no diagnóstico e no tratamento de uma infecção na região da cutícula pode causar danos irreversíveis na lâmina ungueal (unha), então tenha cuidado!”, finaliza Gabriela.