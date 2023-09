4 destaques de beleza da London Fashion Week

Entre cabelos coloridos, sombras azuis e delineados finíssimos, a London Fashion Week chegou ao fim na última terça-feira (19), deixando belíssimas inspirações para apostar – mesmo longe das passarelas. Camadas extras de ousadia sempre aparecem nos looks apresentados por lá, e neste ano não foi diferente, mas é sempre bom ficar de olho para descobrir o futuro da indústria! Aqui, você confere alguns destaques da beleza, que inclui as maquiagens e cabelos mais incríveis dos desfiles.

As flores no rosto para Simone Rocha

Ressaltando a veia romântica da irlandesa Simone Rocha, os detalhes da beleza não passaram em branco, especialmente as pinturas de flores no rosto. Delicado, o desenho colabora para a ideia primaveril da designer e pode virar tendência – ainda mais com as opções de tatuagens removíveis.

Nas modelos que não receberam a pintura, foram utilizados cílios postiços que lembram pétalas de flores, em um visual ainda primaveril, mas mais ousado, como na imagem de destaque desta matéria.

Delineado fino da Di Petsa

Aproveitando o clima sensual da marca Di Petsa, a passarela revelou delineados finíssimos, ótimos para transmitir o que há de sexy no seu olhar. Não é de hoje que esse desenho nos olhos ganha o coração de milhares de mulheres, mas, agora, o bold que dominou os últimos anos fica um pouco de lado. A escolha torna-se ainda mais interessantes quando descobrimos que a coleção de Dimitra Petsa foi pensada a partir das noções de amor: o traçado, aqui, também serve para comunicar afetividade.

Cabelos coloridos e franjas na Masha Popova

Combinar cabelos coloridos com franjas é para pessoas de personalidade, nós sabemos – e a Masha Popova também. As duas transformações, juntas, apresentam aquele visual digno de adrenalina, perfeito para a proposta da marca de trazer a jornada de raiva, amor, tristeza, vergonha, solidão e excitação que nos acompanha na vida.

Olho azul da Matty Bovan

Por últimos, mas não menos importante, a sombra azul marcou o desfile da Matty Bovan, que se apropriou da cor para gerar visuais criativos, dando match com a estética colorida e inovadora da marca. No dia a dia, o esfumado e a aplicação mais concentrada na pálpebra móvel é a solução para aderir ao make com conforto.

