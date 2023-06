26 inspirações lindas para aderir ao ombré hair

Quem não ama uma atualização na cor do cabelo? Os cuidados e retoques, entretanto, podem ser desanimadores. É por isso que o ombré hair precisa estar no seu radar, já que é uma das técnicas mais fáceis quando se trata de fornecer uma bela mudança de tonalidade com baixa manutenção.

“O ombré hair é um estilo de coloração capilar que estabelece um efeito gradiente, com uma transição suave da cor mais escura nas raízes para uma mais clara nas pontas”, explica a hairstylist Janny Mota. Esse estilo de coloração visa captar o efeito natural do cabelo que foi gradualmente clareado pelo sol, por isso geralmente envolve a aplicação de duas ou mais tonalidades de cor no cabelo.

As opções mais populares de cores para ombré hair englobam tons de loiro, castanho, caramelo e ruivo. No entanto, a escolha da tonalidade certa para cada tipo de cabelo depende de vários fatores, como cor natural do cabelo, tom de pele e preferências pessoais.

Para qual é mais indicado: cabelo curto, médio ou longo?

O ombré hair pode funcionar bem em cabelos curtos, médios e longos. “Não existem restrições em relação ao comprimento do cabelo para aplicar essa técnica de coloração”, explica ela. “O que pode variar é a forma como o efeito é percebido devido à quantidade de cabelo e comprimento disponível”.

Cuidados

Para manter o ombré hair bonito e saudável, é importante seguir uma rotina de cuidados adequada, como usar produtos de cuidados capilares específicos para cabelos coloridos, que ajudem a hidratar e nutrir os fios. Aplique produtos de proteção térmica antes de utilizar ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e modeladores.

É crucial consultar um cabeleireiro profissional para conseguir orientações personalizadas sobre a rotina de cuidados adequada para o seu ombré hair. Cada tipo de cabelo requer cuidados específicos, e um profissional poderá recomendar produtos e tratamentos ideais para a saúde e beleza do seu cabelo colorido.

Lave o cabelo em intervalos espaçados para evitar o desbotamento da cor e evite água muito quente. O uso de shampoos e condicionadores específicos para cabelos coloridos auxilia a manter a cor vibrante por mais tempo. Por fim, escolha fazer cortes regulares para eliminar pontas duplas e manter o cabelo saudável.

Qual a diferença entre balayage e highlights?

“As principais diferenças entre ombré hair, balayage e highlights estão relacionadas aos efeitos visuais e à forma como as cores são aplicadas no cabelo. É importante destacar que todas essas técnicas podem ser adaptadas às preferências individuais e ao tipo de cabelo. Cada uma delas oferece um efeito visual único e pode ser personalizada de acordo com o estilo desejado”, diz.

O ombré hair cria um efeito gradiente, com uma transição suave de uma cor mais escura nas raízes para uma cor mais clara nas pontas. A balayage é uma técnica em que a cor é aplicada à mão livre, pintando mechas estrategicamente para criar um efeito de luz e sombra. Os highlights são reflexos ou mechas mais claras aplicadas no cabelo. Essa técnica é usada para adicionar dimensão e luminosidade ao cabelo, criando pontos de destaque.

