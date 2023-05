O inverno está próximo e é o momento ideal para mudanças no cabelo. O verão já passou, então é hora de investir em colorações de cabelo brilhantes e marcantes. Os fios que requerem alta manutenção abrem espaço para tendências de aparência natural, seguindo uma estética clean. Luzes costumam ser a melhor forma de modificar a cor, e elas continuam em alta para loiras e morenas. Tons dourados, doce de leite e cobre vêm com tudo.

“Antes de marcar uma consulta no salão, você precisa de um plano de cores. A natureza é minha fonte de inspiração preferida para cores de cabelo, existem muitas outras fontes mais qualificadas por aí que podem nos ajudar a nos indicar na direção certa para as cores que serão trend este ano”, diz o hair designer Felipe Feitosa. Confira abaixo 5 tons de cabelo para investir no inverno 2023:

Honey Blonde

O loiro mel está de volta! Se você tem o cabelo escuro e quer ficar loira, luzes podem ser uma boa solução. “É uma ótima maneira de brincar com cores, texturas e tons. Gosto de fazer mechas em toda a cabeça e realmente saturar cada fio de cabelo com clareador. Eu sempre vou colocar mais produto na parte do comprimento e pontas, porque a camada superficial do cabelo está mais exposta ao sol, e diminuo a intensidade da cor para a parte de trás da cabeça e a camada inferior que é menos exposta”, esclarece o profissional.

Teddy Bear Blonde

“Uma versão de um loiro dourado bege”, conta o hair designer Felipe Feitosa. Um tom mais dourado, sendo uma atualização do ombré que se popularizou em 2010. A ideia aqui é mesclar as cores douradas com o fundo natural do cabelo.

Continua após a publicidade

Luzes Lowlights

Essa é uma tendência que traz pouca luz para os fios e fazia sucesso nos anos 1990, segundo Felipe Feitosa. As lowlights retornam com essa pegada de cabelos iluminados e com uma aparência mais natural, uma opção para quem gosta do visual morena iluminada.

All Over Brunette

Se no verão os cabelos loiros dominam, no inverno teremos um boom de morenas. “A nova temporada das morenas mergulha em lado mais leve, cores naturais como doce de leite e café com leite, uma dimensão de tons mais leves”, conta o profissional. “Os tons marrons mais escuros também são perfeitos para os meses de inverno, pois não são apenas dramáticos e atraentes, mas também fazem com que seus cabelos pareçam saudáveis e brilhantes.”

Marrom avermelhado acobreado

“Esta é uma cor que realça o calor das morenas e a cor indicada para aquelas que querem dar um toque um pouco mais escuro à tendência acobreada. Esse visual fica melhor combinado com um corte de cabelo em camadas para ter muito movimento. Para cabelos pretos e castanhos, você precisará de retoques a cada dois meses, enquanto castanhos claros ou loiros precisam de retoques a cada seis semanas”, explica Felipe Feitosa.