Rotina de cuidados com os cabelos no inverno

A pele pede mais atenção em dias frios, e os fios também. Estamos no outono e já está começando a esfriar, o que afeta a maneira como cuidados da beleza e da saúde das madeixas. Para manter os fios brilhantes e saudáveis, vale ficar atenta e adaptar a rotina de cuidados dos cabelos para o inverno.

Rodrigo Tanamati, terapeuta capilar do salão C. Kamura, em São Paulo, deu algumas dicas de como mudar sua rotina de cuidados. “O outono e o inverno deixam a pele e os cabelos mais ressecados e sem brilho. Opte por produtos que tenham óleos, manteiga de karité, óleo de abacate, macadâmia e amêndoas, além de uma linha de produtos que promove uma maior hidratação dos fios”, explica ele.

Aposte em máscaras durante banhos quentes

A primeira mudança que devemos levar em consideração em relação aos cuidados que mudam com os cabelos quando o clima esfria é o banho quente, pois ele resseca muito os fios e pode causar problemas no couro cabeludo. Rodrigo recomenda “inserir uma máscara capilar no seu ritual de limpeza e um óleo capilar, que ajuda muito na hidratação, além de proteger os fios. O banho quente é o vilão da saúde dos fios, principalmente no inverno.”

Tanamati também diz que não é um problema lavar os cabelos todos os dias, mas indica não dormir os fios molhados e que se for você secar os cabelos com secador, é recomendado usar sempre um protetor térmico. “Não abuse das ferramentas de calor”, completa ela.

Produtos com proteção solar seguem na rotina!

“O ideal é manter na rotina produtos com proteção solar, principalmente se você pratica muito esporte ao ar livre, ou caminha pro trabalho, tem uma exposição excessiva ao sol e não só quando você vai à praia. Hoje em dia existem ótimos produtos capilares com proteção solar, como xampu, condicionador e leave-in“, recomenda o profissional.

Como amenizar o frizz no inverno?

Se o clima está frio e úmido, o frizz aparece com mais intensidade. Dá para amenizar isso? Sim, claro que sim. “Sempre secar bem os fios e manter a hidratação em dia. Usar um leave-in próprio para evitar o frizz também ajuda! Às vezes, os cabelos têm frizz por falta de hidratação ou reposição de massa na estrutura da fibra capilar. Se você tem cabelo cacheado, use uma fronha de cetim para ajudar no frizz”, indica Rodrigo Tanamati.

Rotina básica para os cabelos no inverno:

Uma rotina de cuidados para os dias frios é a hidratação, dos pés à cabeça. “Hidratar, hidratar e hidratar. Para os fios, eu indico fazer um bom cronograma capilar, unir hidratação, nutrição e restauração, para ter certeza que o seu fio está recebendo tudo o que ele precisa para crescer mais forte e saudável.”

Caso seu cabelo tenha química, Rodrigo indica um cronograma capilar de 3 semanas, com tratamentos específicos e complementares: “É uma ótima opção para quem tem química nos fios, porque ele nutre, hidrata e repõe os minerais e aminoácidos perdidos nos procedimentos químicos. ”