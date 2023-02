11 penteados fáceis para arrasar no Carnaval

O Carnaval está chegando e, com ele, vem a certeza do calor, característico do verão brasileiro, e da busca pela liberdade para curtir o bloquinho. Preparar o cabelo antes da festa é uma maneira de garantir mais conforto, o que colabora para o último desejo, e evitar que os fios soltos te aqueçam ainda mais. Pensando nisso, a CLAUDIA separou uma seleção de penteados fáceis para arrasar.

Penteado fácil com strass

Foi-se o tempo em que as pedras coloridas eram restritas às maquiagens. Agora, o strass aparece no baby hair e até no comprimento do cabelo, tornando um “visual sem graça” algo complexo e lindo de observar.

Glitter na testa + coque

Temperatura lá nas alturas com aglomeração só leva a um resultado: transpiração. Criar um penteado amarrado, como um coque, é uma excelente maneira de evitar que o suor te irrite e acabe sujando o cabelo. Para um charme extra, é só adicionar o glitter de sua preferência.

Presilhas coloridas

Quer um toque de diversão? Aposte em presilhas no formato de algum desenho, como a borboleta. Além de ser feito facilmente, você garante um visual diferente da maioria das pessoas.

Tranças com glitter

Glitter nunca é exagero, pelo menos no Carnaval. Fazer duas tranças e aplicar o pó colorido na raiz é ótimo para entrar no clima do evento.

Scrunchie colorida

Há pouco tempo, as scrunchies roubaram a cena na moda ‒ toda fashionista apostava nela. E, no Carnaval, o acessório se torna mais uma possibilidade.

Continua após a publicidade

Azul da cor do mar

Cabelos coloridos fazem sucesso durante o Carnaval. Quando acompanhados por tranças bolhas ou embutidas, dão ainda mais charme. A primeira delas conta com a vantagem da facilidade na hora de fazer: basta colocar elásticos espaçadamente e puxar de forma delicada as partes que não estão com o acessório. Para colorir, vale apostar em tintas temporárias.

Trança lateral com acessórios

Uma alternativa básica, mas tão linda quanto as demais, é fazer uma trança em um dos lados do cabelo e colocar pingentes.

Brilho de ladinho

Prefere algo mais prático? Jogue os fios para o lado e aplique brilhos e um gel fixador em um dos lados do cabelo. Complete com glitter ou até folhas douradas.

Tudo colorido

A data clama por cores! E se você não tem medo de inovar, basta aplicar pigmentos coloridos no cabelo.

Tiaras diferentes

O simples funciona: use uma tiara cheia de elementos, preferencialmente que combine com sua fantasia.