Dip-dye hair: 8 inspirações para apostar nos cabelos coloridos

Lembra da época em que os cabelos com as pontas descoloridas – ou tingidas de cores intensas – eram uma febre? Lá por volta de 2010, essa técnica de pintura ganhou o nome de dip-dye hair e fez sucesso entre famosos como Kylie Jenner, Nicki Minaj, Lady Gaga, Drew Barrymore e outras. Agora, essa moda voltou a aparecer entre as celebridades, com Cardi B, Salma Hayek, Florence Pugh aderindo ao estilo nos últimos anos.

Foi justamente Pugh que foi o pivô desse comeback: em uma première, ela apareceu com o cabelo com efeito molhado e as pontas na cor lavanda. Ela manteve a mesma estética na Semana de Alta-Costura em Paris da temporada de 2022. Praticamente um ano depois, vemos o crescimento, ou melhor, o retorno do dip-dye hair.

O efeito do cabelo colorido dá para reproduzir com tintas temporárias, dependendo do tom do fio. Se já estiverem descoloridos, melhor ainda. As tinturas coloridas exigem uma bela manutenção, pois desbotam com facilidade. No entanto, o efeito é tão bonito que dá muita vontade de se jogar na tendência.

Confira abaixo 8 inspirações de dip-dye hair:

Dip-dye hair mais natural

Esse é dip-dye hair também é conhecido como ombré hair. É a mesma técnica utilizada com as cores fantasia, mas usando a cor mais próxima do seu cabelo. Mas, sabemos, esta você já conhece bem, certo?

Dip-dye hair com pontas platinadas

A evolução do item anterior, são as pontas bem carregadas e contrastando com a raiz, com um tom bem platinado.

Acinzentado com a raiz escura

Salma Hayek aderiu ao fundo escuro com pontas cinza para um filme. Ela mostrou que essa cor fica ótima em peles quentes.

Meio ruivo, meio castanho

Tons quentes, como vermelho, laranja e cobre funcionam em diferentes tons de pele. Para quem já tem os fios castanhos, o ruivo nas pontas cai como uma luva.

Dip-dye com pontas amarelas

Um tom amarelo pode assustar menos quando a gente pensa que se assemelha levemente ao loiro. Claro que é bem mais ousado. Fica ótimo em pessoas que têm a pele com o mesmo fundo.

Dip-dye turquesa

Em 2016, Kylie Jenner usou o cabelo com as pontas turquesa. Essa continua sendo uma ótima referência de dip-dye hair.

Dip-dye rosa para um pretty in pink!

Fios rosados são populares, com ou sem tendências em alta desta cor. Vibrantes em qualquer temporada do ano, é uma ótima forma de dar corzinha nos fios. Não é preciso mergulhar no rosa como a Rihanna, dá para ser mais discreta e misturar outros tons: