Descubra o prazer da leitura e cultive uma rotina literária

Encontrar um momento propício para se dedicar ao hábito de ler pode parecer uma tarefa desafiadora, principalmente após o surgimento das redes sociais e suas inúmeras distrações. Apesar de prazerosa, a leitura muitas vezes acaba ficando de lado, principalmente se não foi um hábito cultivado desde a infância. Se este é o seu caso, mas você ainda assim quer adquirir gosto pelos livros, veio ao lugar certo!

Estabeleça metas e comece por baixo

Primeiro de tudo, é importante entender que nenhuma meta deve ser inalcançável, portanto seja realista: defina quanto tempo você deseja dedicar à leitura no seu dia a dia ou quantas páginas pretende folhear.

Não adianta começar acreditando que você conseguirá ler um livro por semana até o final do ano, pois, apesar de possível, existem dois fatores que podem fazer com que você se sinta “travada” logo de início. O primeiro é saber encaixar esse costume no seu calendário, e o outro é a concentração, que pode ser difícil de início. Sobretudo porque estamos acostumados com a variabilidade e rapidez de informações, o que pode fazer com que esta se torne uma atividade maçante e seu cérebro associe-a ao sentimento de tédio. Um estudo publicado no jornal World Psychiatry, aliás, confirmou que o uso da internet pode gerar alterações acentuadas nas áreas cognitivas do cérebro.

Não ser fiel à sua própria capacidade de concentração pode fazer com que objetivos irreais de leitura sejam criados e não conseguir atingi-los gera muita frustração. Se policie!

Faça da leitura parte de sua rotina: mas não como uma obrigação!

Fazer com que a leitura se transforme em um compromisso diário possui linha tênue com enxergá-la como uma obrigação. Planeje para que isso ocorra sempre no mesmo horário do dia, sempre com o objetivo de ser um momento divertido e relaxante. Enxergue a leitura como autocuidado: uma pesquisa realizada na University of Sussex constatou que ler silenciosamente por 6 minutos reduz o nível de estresse em 68%, abaixando a frequência cardíaca e diminuindo a tensão muscular.

Escolha um ambiente confortável para ler

Selecionar um local aconchegante e sem distrações é primordial para iniciar com esse novo exercício. Durante o dia, opte por ambientes bem iluminados. Já se você tem o costume de ler antes de uma noite de sono, luzes indiretas ou dimerizadas são as ideais.

É comum ver pessoas lendo em cafeterias e livrarias muito movimentadas e barulhentas, mas nem todos são capazes de manter-se entretidos com tanta informação ao seu redor. Pessoas mais velhas tendem a preferir locais silenciosos para praticar a leitura, entretanto muitos jovens dizem se concentrar melhor ao som de músicas ou barulhos.

É importante que nesses momentos você não caia em equívocos: uma trend recente no TikTok trouxe à tona o “brown noise”, em tradução livre, “ruído marrom”, que se trata de um barulho que une todas as frequências do espectro do som capazes de serem ouvidos por seres humanos, supostamente eficientes para aumentar o foco e a capacidade de concentração. Algumas pessoas com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção) relataram melhora imediata dos sintomas de distração e hiperatividade, porém ainda não há comprovação científica de que esse ruído funcione.

Continua após a publicidade

Portanto, escolha o que faz com que você se sinta confortável: o silêncio, uma playlist estilo ‘lounge’ de hotel, barulho de chuva, de ondas ou até mesmo um rock.

Uma boa opção para quem tem dificuldade de prosseguir com a leitura mesmo nos capítulos mais interessantes de uma trama, e se pega relendo uma mesma página diversas vezes até entender, é apostar nos ‘audiobooks’, para que você leia com um narrador.

Selecione seus gêneros literários favoritos

Se jogar no mundo dos livros também promove autoconhecimento: variar entre gêneros literários pode te ajudar a entender qual seu assunto favorito.

Para começar, evite escolher livros que talvez sejam de difícil leitura, mas não se limite aos seus prediletos! Assim você pode começar a entender quais assuntos te prendem a atenção e fazem com que você se incentive a ler cada vez mais livros.

Clubes ou parceiros de leitura

Depois que você entendeu como inserir esse hábito no cotidiano, participar de clubes ou possuir parceiros de leitura que se identifiquem contigo e possuam um ritmo parecido pode ser interessante. Logo, escolha parceiros e grupos que te incentivem e que você também possa inspirar.