Projeto de literatura da Chanel enaltece escritoras mulheres

Há mais de um ano no ar, o projeto les Rendez-vous littéraires de la rue Cambon, da Chanel, mostra a relevância intelectual e cultural de mulheres na arte da escrita. Mediados por Charlotte Casiraghi (na foto, à esq.), os encontros trazem pesquisadoras, atrizes e amigas da maison para discutir a contribuição de tal autora para a sociedade. De Chantal Thomas a Marie Ndiaye (à dir.), os diálogos literários são um deleite — e estão todos disponíveis no YouTube.

A proposta do projeto não é estranha para a marca francesa, já que Coco Chanel era, ela mesma, muito próxima de diversas vertentes artísticas, incluindo a literatura. A materialização do rendez-vous (para os íntimos) começou com ninguém menos que a psicanalista e escritora Lou Andreas-Salomé, importante nome para a presença feminina nos estudos da mente humana.

Outro encontro que nos aproxima de uma grande mente é o em homenagem à Virginia Woolf, autora querida de CLAUDIA. A obra da romancista e ensaísta inglesa é revisitada pelo olhar da jornalista e ensaísta especializada em literatura Jeanette Winterson articulada com a também escritora Erica Wagner. O vídeo fica ainda mais especial com Keira Knightley lendo um trecho de Profissões para Mulheres (1931).

Além do les Rendez-vous littéraires de la rue Cambon, a Chanel possui outros conteúdos relacionados à literatura, tal qual a série In The Library With. Nos vídeos, amigos da marca discutem e compartilham a sua relação mais íntima com a literatura desde a infância. Há também como descobrir os livros favoritos de pessoas como Lucy Boynton e Vicky Krieps no Literary Questionnaires.

Quer entrar para o clube de leitores? Descubra outras autoras vistas nos conteúdos do projeto que você encontra suas obras traduzidas no Brasil:

Leïla Slimani

A franco-marroquina ganhou o Prix Goncourt, maior prêmio literário da França, por Canção de Ninar (R$ 58, Tusquets). Na trama, a relação de uma mãe com a babá de seus filhos acaba em tragédia.

Léonora Miano

O romance A Estação das Sombras (Pallas, R$ 51) trata de forma realista o tráfico negreiro e a dizimação dos povos da costa da África. A escrita potente fez a camaronesa ser premiada com o Prix Femina, na França.

Marie Ndiaye

Rosie Carpe (Ímã, R$ 64) será mãe de dois, mas foge de Paris para o Caribe em busca de suas raízes — mas o passado não se resolve assim. Pela obra, a francesa recebeu o Prix Femina, mas também tem um Goncourt.