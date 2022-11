Arquiteta do elenco CASACOR dá dicas para criar um quarto relaxante

O quarto é um dos ambientes mais importantes quando o assunto é recarregar as energias – é nele onde o dia começa e termina, e por isso, há uma necessidade gigante em prezar pelo conforto de toda a composição.

E isso vai além da estética: uma decoração aconchegante pode trazer benefícios para a qualidade do sono e o relaxamento do corpo e da mente.

“Com os excessos de informações que somos bombardeados todos os dias, precisamos mais do que nunca de um quarto que nos acolha e acalme a nossa mente. Para isso, evitar TV e deixar o celular do lado de fora são hábitos que ajudam. A arquitetura projeta o local ideal, mas temos a nossa parte também com as mudanças de hábitos não saudáveis”, comenta a arquiteta Mariana Maisonnave, que assina a suíte Abraço na CASACOR Santa Catarina 2022.

A seguir, confira as principais dicas da especialista:

Materiais naturais

Os materiais naturais não devem sair de cena tão cedo, já que oferecem vários benefícios para a saúde do lar, e, por consequência, daqueles que o habitam.

“Opte por madeira natural ao invés de produtos melamínicos. A textura natural traz muito mais aconchego, não apenas estética, mas também explora a questão do toque. Ainda mais em tempos de muitas telas”, comenta.

Cabeceira com textura

As texturas com volume na cabeceira trazem uma potência para agregar conforto e ainda são super elegantes. Na suíte Abraço, a arquiteta escolheu o bouclé, um tecido sensível ao toque e volumoso em seu tom Off White. Os tons claros e neutros também são uma recomendação bônus da arquiteta para deixar o ambiente acolhedor.

Iluminação natural

Apostar em uma iluminação natural é o segredo para um quarto arejado. Em sua suíte Abraço, Mariana apostou em um sistema de janelas com abertura total das folhas. “Os raios de sol são vida para o ambiente”, comenta.

Nem sempre o quarto terá localização adequada para a entrada da luz solar. Neste caso, aposte na luz indireta com fitas de led para imprimir tranquilidade e suavidade.

Aposte em tapetes

Os tapetes (especialmente os com revestimento natural) complementam a sensação de conforto.

“Dê preferência aos de tramas naturais, como algodão e sisal, que oferecem conforto visual ao mesmo tempo que aquecem o espaço. Tapetes ainda ajudam com a questão acústica, tão importante para áreas de relaxamento”, reforça a arquiteta.