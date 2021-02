Prepare-se! Vênus em Peixes deve agitar sua vida amorosa

Quando falamos de Vênus na astrologia, a primeira coisa que normalmente vem à mente é o amor. O planeta realmente está envolvido com a maneira como nos relacionamos, mas ele representa bem mais do que isso. “Vênus tem a simbologia de valor. ‘O que é realmente valioso para mim?’”, diz a astróloga e terapeuta humanista Vivi Pettersen (@viviastrologica) sobre o astro, que fica no signo de Peixes desta quinta-feira (25) até 21 de março.

O encontro do planeta, que dialoga tanto com os sentimentos, com um dos signos mais intuitivos e profundos constrói uma energia romântica e sonhadora para este período. Segundo Vivi, as solteiras podem começar a pensar na possibilidade de dividir a vida com alguém e as comprometidas tendem a absorver um melhor entendimento e cuidado na relação a dois. “É um período onde estaremos mais sensíveis a esse assunto”, aponta.

Relacionamentos, namoros e casamentos podem ganhar um clima de mais cumplicidade, tornando-se um bom momento para alinhar expectativas e estreitar objetivos. No sexo, os casais também recebem um incentivo para buscar novas experiências e fugir da monotonia.

Para as solteiras, a energia também ilumina o campo afetivo e deixam sua presença em destaque. Mas todo cuidado para não cair em uma armadilha de ilusões. “Temos que nos manter um pouco mais conscientes para separar o que é real do ilusório para que evitemos decepções, assim como as expectativas que precisam ser controladas.” Ou seja, nada de se arriscar em encontros presenciais e entrar em uma relação apenas para suprir a carência.

“Estaremos mais sonhadoras com uma vida a dois, mas a realidade também não pode ser deixada de lado. O melhor a fazer agora é cuidar com mais carinho de si mesmo, reconstruindo o que já viveu de relacionamentos e experiências anteriores para estar pronta genuinamente para algo novo”, aconselha a terapeuta.

Não é só amor! Veja como ficam as finanças

Como falamos no início, Vênus representa as coisas que enxergamos como valiosas, por isso a questão financeira também sofre interferência deste astro. “É de extrema importância olhar para esses setores e fazer aquele balanço: ‘estou ganhando dinheiro de algo que realmente dou valor? Eu gosto, eu amo? Ou estou no piloto automático, apenas sobrevivendo?'”, diz Vivi.

A astróloga ainda lembra cada pessoa possui o signo de Peixes em determinado ponto do mapa astral, já que este campo terá efeito de Vênus no momento. “Mas, de maneira geral, ter responsabilidade com as nossas escolhas e nosso propósito já é um passo e tanto na direção da evolução.”

Além de Vênus, Sol está em Peixes

Como lidar com tanta energia e profundidade do Sol e de Vênus no signo de Peixes? Ainda que a troca com o próximo seja importante e legítima, o momento é convidativo para reflexões individuais também.

“Eles juntos propõe sim uma potencialização dos nossos sentimentos, trazendo à tona possíveis assuntos que precisamos olhar com mais carinho e, se for necessário, resolvê-los. Todo momento de encontro interior deve ser levando em consideração, mas devemos saber também a hora desse sentimento ter seu fim. Prolongar pode gerar consequências”, finaliza a astróloga.