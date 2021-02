Susan Miller: as previsões para todos os signos em fevereiro

*Por Susan Miller (astrologyzone.com)

Aquário (21/1 a 19/2)

Esse é seu grande ano e você sentirá um holofote brilhando sobre sua cabeça em fevereiro. Júpiter estará em seu signo pela primeira vez em 12 anos e, junto com Saturno, ele indica que uma maravilhosa oportunidade está por vir. Ela exigirá muito trabalho árduo, mas também formará a base de sua vida e trará lucros consideráveis. Se precisa se mudar ou renovar seu lar, as despesas podem lhe afligir, mas saiba que são preocupações desnecessárias. Na Lua cheia do dia 27, Urano será o portador de boas novas, trazendo dinheiro mais do que suficiente para cobrir os custos de seus planos. Caso esteja tentando ajudar seus pais a encontrar uma nova casa, também terá sucesso. Seja no amor ou nos negócios, você e seu par terminarão o mês em harmonia e, juntos, enfrentarão o futuro com otimismo.

Peixes (20/2 a 20/3)

Janeiro terminou com uma Lua cheia em seu setor do trabalho. Você pode ter finalizado um projeto árduo, que demandou muito de suas energias. Não foi fácil, mas com perseverança você obteve êxito e agora poderá participar de projetos mais sofisticados e igualmente complexos no futuro. Na Lua nova do dia 11, você poderá desejar maior privacidade para trabalhar em uma atividade que exige grande concentração. Embora seja uma criatura social, você terá bastante produtividade ao se isolar. Sua intuição estará muito aguçada nesse mês, então siga o que ela lhe diz para fazer. Você pode ainda ter um sonho profético que lhe acompanhará por muito tempo após ter acordado. A Lua cheia do dia 27 trará uma deliciosa surpresa amorosa. Urano estará em posicionamento perfeito, preparando um acontecimento inesperado, mas feliz. Se não possui um par romântico, um parceiro de negócios pode trazer boas novas. De todo modo, será uma ótima forma de encerrar o mês.

Áries (21/3 a 20/4)

Você pode estar prestes a receber uma notícia boa em sua carreira, como uma promoção ou uma oferta sólida e competitiva em outra firma. Com a Lua nova no dia 11, você receberá um sinal de que um desejo antigo pode estar prestes a se realizar, seja ele espiritual, material ou emocional. Atenção às finanças! Em fevereiro, suas despesas poderão ser maiores do que o normal, te deixando preocupada durante o mês. Se estiver namorando ou for casada, cuidado para que isso não afete seu relacionamento. No campo das amizades, uma pessoa que já foi muito próxima de você poderá passar por um período difícil e provavelmente precisará do seu apoio. Inclusive, você sentirá uma grande energia solidária e poderá ser voluntária em projetos sociais, o que significa uma enorme evolução pessoal em 2021. Atente-se também à Lua cheia do dia 27. Será o momento perfeito para finalizar um grande projeto em seu trabalho, já que Mercúrio deixará de ser retrógrado no dia 20.

Touro (21/4 a 20/5)

Pela primeira vez em dois anos, Marte está em seu signo, trazendo muita energia, determinação e impulso para seguir em frente. Aproveite para pensar no que gostaria de conquistar. Um progresso no amor? Uma casa mais confortável? Um avanço na carreira? Você poderá ter evolução nas três áreas! Fevereiro pode ser ideal para mudar de casa ou fazer uma reforma. Além disso, será também um importante mês para sua carreira. Com a Lua nova em Aquário do dia 11, você poderá entrar no mundo digital e trabalhar em algo novo e revolucionário – o que te abrirá várias portas. Esteja confiante! No dia 27, com a Lua cheia em Virgem, você poderá ser apresentada a alguém interessante, seja no trabalho ou por meio de conhecidos. Também será um bom momento para trabalhar no seu campo criativo, já que suas ideias serão brilhantes no final do mês. Aproveite para concluir algum projeto artístico e se prepare para receber muitos aplausos por ele.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Seis dos dez corpos celestes – Lua nova, Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno – estão em Aquário e isso marca um fevereiro espetacular para as geminianas! A Lua nova do dia 11 trará várias oportunidades incríveis, principalmente na área da comunicação. Mas cuidado! Alguém poderá ficar com inveja do seu sucesso e tentar prejudicá-la. Você superará esse obstáculo, mas não será fácil. Ainda devido à Lua nova, você pode ficar com vontade de viajar. Mas até que realmente seja seguro, devido à pandemia, aproveite esse desejo para se envolver em algum projeto. Assim, enquanto faz sua pesquisa, poderá ocupar sua mente. Mercúrio, seu regente, ficará retrógrado até o dia 20. Por isso, evite comprar algum produto caro até que o fenômeno se encerre. Já a Lua cheia do dia 27 iluminará a casa solar de sua família. Você poderá mudar de residência ou melhorar a decoração. Além disso, notícias inesperadas sobre um membro de sua família também poderão ser emocionantes.

Câncer (21/6 a 21/7)

Você estará menos sensível às opiniões alheias e isso te trará calma. Também será um mês próspero. Com a Lua nova em Aquário do dia 11, o dinheiro começará a fluir. Você poderá realizar um sonho que exige financiamento pesado. É claro que conseguir dinheiro não será fácil e obstáculos surgirão. Se você busca capital para começar um negócio, precisará de um bom plano. Já se estiver encerrando algo ou passando por uma separação, dividir os lucros poderá gerar conflitos. Esteja pronta para isso e decida com antecedência no que está disposta a ceder e no que não está. Outra questão importante é que Mercúrio, o planeta da comunicação, estará retrógrado em boa parte do mês. Talvez seja difícil manter contato com pessoas importantes para essa fase de acordos. Até o dia 20, pouco será concretizado. Mas fique tranquila. Após semanas se preocupando com questões financeiras, a Lua cheia em Virgem do dia 27 te ajudará a concluir tarefas pendentes.

Continua após a publicidade

Leão (22/7 a 22/8)

O começo do mês será marcado pelos impactos da Lua cheia em Leão do dia 28 de janeiro. Um evento como esse só acontece uma vez por ano no seu signo, por isso é tão especial. Será um período em que você se sentirá mais sobrecarregada e com mais responsabilidades, mas, apesar do cansaço, conseguirá se provar competente e conquistar coisas que queria há tempos. Também se atente aos seus relacionamentos. Os eclipses marcam fins de ciclos e, se sentir que você e o parceiro ou algum amigo estão em páginas diferentes, é hora de deixar ir. No dia 11, a Lua nova pode trazer novidades positivas na sua carreira, mas será preciso deixar outras pessoas liderarem os projetos, o que pode ser um pouco difícil para as leoninas. Tente relaxar e os resultados serão incríveis. Suas finanças serão beneficiadas com a chegada da Lua cheia do dia 27. Se tiver passando por alguma dificuldade ou precisar quitar dívidas, os astros estarão a seu favor.

Virgem (23/8 a 22/9)

Em fevereiro, você deve prestar muita atenção no seu bem-estar. A Lua nova do dia 11 impactará o setor de saúde do seu mapa, por isso aproveite para fazer os exames de rotina e procurar médicos, caso precise. Também é o período ideal para rever seus hábitos e procurar ter uma rotina mais saudável. Ao fazer isso logo no começo do ano, há mais chances de conseguir se manter assim nos próximos meses. Ainda estamos em pandemia, então evite aglomerações e viagens para cuidar de si mesma e de seus familiares. Até o dia 20 Mercúrio estará retrógrado, então esteja preparada para mudanças de planos ou atrasos. Esse mês será cheio de trabalho, que pode ser afetado pelo movimento do planeta. Lembre-se que logo isso vai passar. A Lua cheia no seu signo no dia 27 marcará o melhor período do mês para as virginianas. Algo muito importante envolvendo sua vida pessoal deve acontecer no final do mês. Nesses dias, procure ficar perto de pessoas que gosta, como amigos e familiares.

Libra (23/9 a 22/10)

Os últimos meses não foram os melhores para as librianas, mas, em fevereiro, isso tudo vai mudar. Seis corpos celestes estarão no setor do amor do seu mapa astral, o que deve trazer surpresas muito boas. Se estiver solteira, é o momento ideal para conhecer alguém novo e especial. Se estiver comprometida, o período será perfeito para curtir em casal. A Lua nova do dia 11 afetará diretamente sua carreira e você deve ser surpreendida com um novo projeto, uma promoção ou proposta de emprego. Não hesite em aceitar. Em fevereiro, você estará especialmente criativa e conseguirá dar conta das novas demandas. Desde janeiro seus gastos estão mais altos e agora pode ser que você consiga um dinheiro extra com os novos projetos. Porém, ainda assim, tome muito cuidado para não gastar em excesso e se endividar. É momento de poupar. A partir do dia 27, com a chegada da Lua cheia, aproveite para descansar. Depois de um mês de muito trabalho, é preciso tirar um tempo para você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia do fim de janeiro trouxe novidades muito boas envolvendo seu trabalho e você continuará colhendo esses frutos em fevereiro. Porém, mesmo com todo o lado bom, você pode se sentir cansada e desestimulada, além de perceber que há pessoas torcendo contra seu sucesso. Isso pode causar discussões, seja com pessoas mais distantes ou com quem convive diretamente com você, como familiares ou o parceiro. Tente manter a calma em meio a toda essa tensão para evitar brigas maiores com quem ama. A partir do dia 15 sua atenção estará mais voltada para sua casa. Se quiser se mudar, é o momento ideal para buscar um novo lar. Também é um período propício para reformas ou mudanças de decoração. Se morar com alguém, tente não impor suas decisões a essa pessoa, pois isso pode causar mais brigas. A Lua cheia do dia 27 te deixará mais próxima da família. Tomando os cuidados necessários, aproveite para visitar parentes que não são do grupo de risco, como irmãos ou primos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Acompanhada de outros corpos celestes, a Lua nova do dia 11 trará uma energia extra que lhe ajudará a progredir em seus planos. Parece que você está trabalhando em um grande projeto de comunicação e, ainda que seja um momento agitado, você aprenderá bastante, absorvendo as informações facilmente. Mas Mercúrio, que rege sua ascensão profissional, permanecerá retrógrado até o dia 20, portanto não será sensato fazer mudanças radicais em sua carreira. Discussões de negócios poderão dar frutos concretos por volta da Lua cheia do dia 27. E Urano trará notícias surpreendentemente boas, como uma oportunidade inesperada ou o reconhecimento público do seu trabalho. O final do mês trará um excelente cenário para avançar em sua carreira e reputação, portanto comece a almejar esse apogeu profissional desde já. Este será um dos momentos mais espetaculares do ano para sua profissão, então não deixe de comemorar.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Se está envolvida em uma negociação financeira, pode ser que o andamento da transação lhe desanime e, conforme o mês avançar, você ficará preocupada com uma despesa imprevista. Esse gasto pode estar relacionado a uma gravidez ou um projeto caro com o qual provará seu talento no setor em que trabalha. Porém, com a Lua nova do dia 11 trazendo ainda mais ênfase para sua vida financeira, é possível que receba um grande aumento de salário ou conquiste um cliente de grande prestígio. Talvez a oportunidade de aceitar um novo cargo ou trabalhar em algo empolgante também surjam no horizonte. Como nada vem fácil, Urano e Marte podem colocar obstáculos em seu caminho e você precisará de engenhosidade e desenvoltura para vencê-los. Você é capaz, então mantenha-se otimista! A Lua cheia do dia 27 pode vir acompanhada de uma pequena viagem para visitar um parente querido. Boas notícias chegarão no final do mês e, quando isso acontecer, esteja pronta para celebrar.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: