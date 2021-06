Vênus em Câncer traz novos ares para relacionamentos e autocuidado

Vênus em Câncer, como essa combinação vai impactar no seu relacionamento? A partir desta quara-feira (2), o planeta, que conduz o amor e a forma como nos relacionamos, fica no sentimental e profundo signo de câncer até o dia 27 de junho.

Para CLAUDIA, a astróloga Vivi Pettersen (@vivastrologica) afirma que esse evento poderá trazer um momento especial para se reconectar com os valores mais profundos, com chance de ressignificar sentimentos, sobretudo do passado.

O autocuidado deve receber uma atenção especial neste período, de acordo com a terapeuta. “Câncer é um signo de água, totalmente feminino e que recebe a energia de Vênus muito bem. É um momento de abertura para novas relações, mas sobretudo, ao nosso cuidado sagrado, ao nosso autocuidado”, destaca.

Também devemos respeitar nossos sentimentos e tomar cuidado com a carência, que é típica desta combinação astral. “Podemos nos sentir assim, mas devemos ter a coerência de respeitar nossos sentimentos. Cuidado com carência em excesso! Este movimento traz uma forte energia de autocuidado, já que Câncer é o signo da proteção e totalmente ligado ao campo emocional”, orienta.

Se você se machucou e quer se abrir para um novo amor, Vivi orienta a esperar todas as feridas se sararem antes de seguir em frente. “Para quem deseja dar esse passo importante na vida, é um momento de cuidado de dentro para fora: curar as feridas para se abrir para o novo”, aconselha.

Se é do time dos que namoram ou que estão casados o cuidado deve ser ainda maior. “É um bom momento para cuidar dessa relação, seja propondo coisas novas ou fazendo algo em prol da conexão de ambos. Vênus propõe muito enaltecer nossos valores, é o tempo de colocar na balança se existe amor mesmo ou se a relação sobrevive por tão pouco, sabe? Só vai sobreviver aquilo que tiver sentimento de verdade”, afirma.

Fora do campo de relacionamentos, Vênus também fala de valores materiais. “É um período em que podemos repensar nossos caminhos profissionais, por exemplo. Tudo que estivermos empurrando com a barriga, somente visando a parte material, pode ganhar um novo caminho. Vênus traz a consciência de fazer algo por amor. Ter o verdadeiro valor sobre isso tudo. Então, é hora de agir visando o que de fato damos valor real em nossa vida”, motiva a especialista.

Outro adendo é que, por ser um transito tipicamente feminino, embora todos sentirem essa energia, é um momento ótimo de reconexão com a nossa essência.

“Rituais, mudanças de visuais e novos conhecimentos estão totalmente abertos para essa jornada. Todos os signos sentem essa energia, pois trazemos Câncer em um determinado ponto do mapa astral. Mas, cancerianos, ascendente em Câncer e quem tem Lua em Câncer ficam na linha de frente”, enfatiza.