Susan Miller: as previsões para todos os signos em junho

21/5 a 20/6

Você está vivendo uma fase em que o dinheiro parece não parar na conta. A transição de Marte para Leão, no dia 11 de junho, muda o cenário e você passará a ter mais controle sobre suas finanças. Júpiter, o planeta dos presentes e da sorte, está iluminando a sua casa da carreira, indicando um ótimo momento para crescer profissionalmente, seja através de uma promoção ou assumindo novos desafios. Mercúrio estará retrógrado até o dia 22 de junho, porém, como o planeta é seu regente, pode abrir uma porta de possibilidades – muito diferente do efeito em outros signos. No dia 10 de junho, o eclipse solar, combinado à Lua nova, aumenta sua segurança ao traçar metas. O fenômeno vem em bom momento, já que o eclipse de 26 de maio foi de profunda reflexão. Cuidado com discórdias.

21/6 a 21/7

Atenção às mudanças, canceriana! Você está em busca de coisas novas e a primeira semana de junho será crucial para seu crescimento. Para isso, você precisa dar atenção aos seus pensamentos. As pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer. A ansiedade tem sido um grande obstáculo na sua vida e, com a pandemia, está se agravando. Cogite buscar ajuda profissional. Também é indicado separar momentos para ficar sozinha e refletir sobre questões importantes, além de dar abertura para seu lado criativo. A sua intuição tem ficado escondida, dê ouvidos a ela! Só não baixe totalmente sua guarda, afinal, algumas pessoas podem tentar se aproveitar do que você descobrir internamente. Com relação às suas finanças, a transição de Marte para Leão, no dia 11 de junho, impulsionará as chances de um aumento. A Lua cheia do dia 24 de junho será responsável por apresentar possibilidades. Júpiter estará sorrindo para a Lua, impactando as relações. Aproveite essa energia!

22/7 a 22/8

Um eclipse no dia 26 de maio deve mexer com sua vida amorosa. O fenômeno vai intensificar sentimentos, ou seja, se você e o par estão numa fase boa, isso ficará mais latente. Porém, se os pontos negativos andam pesando, você terá que avaliar a relevância dessa relação para você. Em seguida, no dia 10 de junho, um eclipse poderoso durante a Lua nova favorecerá sua vida social. Considere participar de novos grupos virtuais e expandir suas conexões e conhecimentos, pois você se sentirá mais disposta a ouvir o outro. Sob influência das mudanças e notícias recentes, é provável que esteja se sentindo esgotada. Talvez valha cogitar um refúgio, uma fugida para o campo focada em buscar equilíbrio espiritual. Com a pandemia, o ideal é que seja uma casa isolada só para você e as pessoas que já moram com você. Pisar na grama e estar rodeada de árvores fará diferença, além de, claro, desligar o celular e o computador.

23/8 a 22/9

O clima de mudanças rápidas é evidente. Um eclipse no dia 26 de maio mostrará a importância de olhar para a casa e a família. Isso talvez implique na busca por um novo endereço. Também é provável que seus pais causem certa preocupação, mas mantenha o alto astral, porque nada será extremamente grave ou impossível de resolver. No final, novos caminhos geram ótimas oportunidades. Outro eclipse, no dia 10 de junho, influenciará totalmente a sua carreira. Combinado com a Lua nova do mês, que poderá ser para o seu signo a mais importante do ano, e com a posição de Saturno, você verá que tudo o que parecia um quebra-cabeça embaralhado começará a se encaixar. Tenha paciência, contudo, pois Mercúrio retrógrado até dia 22 atrapalha o andamento e a conclusão de alguns assuntos. Use o período de demora para ajustes e reflexões. Na sua vida amorosa, este é, sem dúvida, o seu melhor ciclo, com Marte e Vênus na sua décima casa. A Lua cheia do dia 24 também iluminará a sua vida amorosa.

23/9 a 22/10

Marte entra em Leão no dia 11 de junho e aumenta as chances de progredir na carreira. Sua reputação estará cada vez mais valorizada. Novas ofertas chegarão após o eclipse de 10 de junho, que acontece durante uma Lua nova poderosa – promete estar entre as melhores de 2021. Júpiter, planeta da sorte e dos presentes, ainda estará por perto, acrescentando prestígio à sua vida profissional. Prepare-se para os novos projetos. Se seu aniversário cai quatro dias antes ou depois de 11 de outubro, essa energia toda será ainda mais forte. Saturno a ajudará a fazer alianças duradouras, garantindo que os resultados das suas ações recompensem você por bastante tempo. A Lua cheia do dia 24 de junho impacta o lar e a família. Talvez você precise se mudar ou reformar e pode ser que seus pais peçam alguma ajuda. A energia da Lua indica finalização, então a questão será prontamente resolvida, e você amará a solução, abrindo espaço para recomeços.

23/10 a 21/11

Organizar as finanças será sua prioridade em junho – uma capacidade da qual as escorpianas se gabam e que você fará jus agora. Você teve, recentemente, um gasto alto relacionado a um investimento ou mudança de vida. Um eclipse no dia 26 de maio contribuirá para esse olhar de crescimento que exige gastos. Contudo, no dia 10 de junho, outro eclipse chega para compensar suas contas. Esse fenômeno acontece na casa do dinheiro dos outros, então você deve receber notícias de uma renda inesperada. Isso pode ser, inclusive, a entrada de novos clientes na sua empresa. Se possível, pare e observe sua trajetória, entenda o que precisa ser feito para você progredir. No dia 11, Marte em Leão também passa a influenciar sua carreira ao chamar a atenção de pessoas poderosas e influentes. Na Lua cheia do dia 24 chegam excelentes notícias e você verá também avanços na sua vida pessoal. Se pensava em aumentar a família, os astros mostram que o momento é perfeito. Vale dar uma escapada para o interior e relaxar.

22/11 a 21/12

Em junho, você trabalhará numa estreita colaboração com parceiros para concretizar um projeto. Esse não é um mês para assumir o controle, mas para ouvir as opiniões dos outros e se adaptar a elas. No dia 26 de maio, um eclipse marcará um evento muito importante em sua vida. É algo que lhe dará as pistas do que você realmente precisa pra ser feliz. No dia 10 de junho, acontece outro eclipse, dessa vez durante uma poderosa Lua nova. O fenômeno vai intensificar o tema da união de forças com o outro em diversas áreas da vida, inclusive na pessoal e profissional. É possível que esse clima leve ao desejo de oficialização da parceria, contudo, como Mercúrio estará retrógrado até dia 22 de junho, evite assinar contratos ou firmar acordos até a data passar. A Lua cheia do dia 24 é uma das melhores do ano e iluminará sua casa da renda. Júpiter, seu regente, enviará um raio brilhante para a Lua e, ao mesmo tempo, para o Sol, em trânsito em Câncer, trazendo boas notícias da família.

22/12 a 20/1

Você tem pensado muito sobre a sua saúde ultimamente e o eclipse do dia 26 de maio vai potencializar essa reflexão. Talvez você se encontre em um estado mais meditativo até, em busca de respostas que possam alterar sua perspectiva. Talvez você sinta vontade de buscar ajuda profissional e conversar com uma terapeuta. É possível também que precise fazer um tratamento médico. Nesse processo, você deve ficar ciente de questões que as pessoas mantinham em segredo. Todos esses fatores, quando unidos, levam a uma conclusão: é preciso entrar mais em contato com sua intuição, sua voz interior. No dia 10 de junho, acontece outro eclipse, também focado na sua saúde, mas dessa vez na física. Se quiser iniciar uma rotina de exercícios, essa é a hora, pois funcionará como medida preventiva para evitar doenças. No dia 24, a Lua cheia estimula as boas parcerias e os acordos. Quem estiver comprometida deve dar o próximo passo na relação. No trabalho, novas alianças serão um sucesso.

21/1 a 19/2

Temporadas de eclipse indicam que mudanças estão a caminho. Essa começa no dia 26 de maio, colocando as amizades em foco. A notícia tende a ser positiva e aproximar ainda mais você de alguém querido. No dia 10 de junho acontece outro eclipse que vai enriquecer sua vida pessoal de maneira mágica. Saturno está no seu signo e manterá um olhar atento sobre tudo o que ocorre. O planeta deve trazer presentes duradouros. Pode ser que você comece um novo relacionamento profissional ou amoroso. Outra possibilidade é que você e seu parceiro estejam prontos para dar mais um passo, indo morar juntos, comprando um imóvel ou até aumentando a família. Saturno tem a reputação de ensinar de forma dura, mas se você trabalhar com ele, verá que dá para alcançar seus sonhos. No dia 24 de junho, a Lua cheia é propícia para curtir momentos em família e a casa. Faça uma programação agradável, com suas atividades preferidas. No final do mês, pause para uma reflexão: o que você ainda quer para 2021?

20/2 a 20/3

Júpiter, planeta da sorte e dos presentes, está em seu signo, prometendo um período de realizações e conquistas. Se o seu aniversário cai entre os dias 20 a 26 de fevereiro, o impacto de Júpiter será ainda maior. O mais importante é ter objetivos em mente, para que eles guiem você nas escolhas e caminhos que surgirem. No dia 26 de maio, um eclipse grandioso na sua seara da carreira aponta para uma oferta de emprego, promoção ou a possibilidade de um novo negócio. Não é apenas uma nova fase, mas também um capítulo importante da sua vida profissional se encerrando. Ao mesmo tempo, parece que sua família ou casa vão exigir a sua atenção. Talvez você precise se mudar. De qualquer forma, terá algum tempo para resolver todos os detalhes e o cenário ficará mais claro após o eclipse de 10 de junho. Considere apenas, assim que chegar à solução, que Mercúrio segue retrógrado até o dia 22 e que não é recomendado nesse período assinar contratos ou firmar acordos.

21/3 a 20/4

No dia 26 de maio, um eclipse vai fazer você almejar renovação nas suas inspirações. Em seguida, em 10 de junho, é a vez de outro eclipse, que acontecerá durante uma conjunção entre o Sol, Mercúrio e a Lua nova. Será o momento ideal para tomar decisões que impactarão sua vida a longo prazo. Contudo, como Mercúrio estará retrógrado, adie (se possível) assinar contratos e oficializar os acordos no papel. No dia 24 de junho, a Lua cheia incentiva acontecimentos na carreira. Você receberá muitas recompensas pelo seu esforço e deve iniciar uma fase crucial para seu sucesso. Marte ajudará no lado criativo, ótimo para tarefas que exigem inovação, mas também lembre-se de se mostrar disponível a entrar em ação e a trabalhar com o time. Alguém influente estará no seu caminho. O planeta migrará no dia 11 para sua área do amor. As relações vão se renovar – emocionalmente ou até mesmo através de um novo interesse romântico, ainda que o encontro seja virtual. Amigos terão um papel muito importante nessa trajetória.

21/4 a 20/5

Junho reunirá vários acontecimentos astrológicos. Depois de um eclipse no dia 26 de maio, outro acontece em 10 de junho, durante a Lua nova. O primeiro fenômeno deve abalar suas finanças, mas mantenha a calma, porque o Universo tende a equilibrar as coisas, ou seja, novas fontes de renda devem surgir em breve. No dia 10, a Lua nova ilumina seu setor de carreira e abrirá caminhos para uma promoção, por exemplo. No dia 11, Marte entra em Leão e aumenta consideravelmente a sua produtividade. Use isso a seu favor na conquista de novas fontes de renda. Também é uma ótima época para investir na decoração da sua casa ou num reparo. A Lua cheia do dia 24 de junho indica que você experimentará novos ares. Atenção ao período de Mercúrio retrógrado, que se estenderá até dia 22 de junho. Evita firmar acordos e assinar contratos, porque, a longo prazo, o negócio talvez apresente inconsistências. Vale estender a conversa e só oficializar depois, se possível.

