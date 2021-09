Leia o horóscopo de setembro da Susan Miller para todos os signos

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua nova de 6 de setembro será um presente, oferecendo a energia dela para você usar na área ou projeto que quiser. Com Urano por perto, é provável que você viva experiências inéditas ou receba surpresas. Mas não se preocupe: sem dúvidas, boas notícias estão a caminho! No amor, Marte e Plutão causarão reavaliações internas. Você deve sentir seu amor próprio mais forte e isso mudará tudo, promovendo crescimento espiritual. Na carreira, sua motivação será percebida por pessoas relevantes. Até o dia 14, Marte auxilia em apresentações e reuniões. Depois disso, o planeta migra para Libra e aperta a área das finanças. Suas despesas vão sofrer um aumento significativo. A Lua cheia, dia 20, volta sua atenção para o amor – curta a companhia do amado. Evite conversas sérias depois do dia 27, pois Mercúrio retrógrado causa desencontros.

Libra

23/9 a 22/10

Marte tem provocado em você a vontade de descansar.Você deve ouvir o planeta, especialmente perto da Lua nova do dia 6 de setembro, que carrega a mesma energia. No dia 14, o planeta se muda para Libra pela primeira vez em dois anos, promovendo uma explosão de energia. Com esse impulso todo, você vai poder materializar os seus sonhos. A Lua Cheia, no dia 20, encerra um projeto de trabalho. É possível que novas portas se abram para você. Vênus entrou no seu signo dia 15 de agosto e ficará até 10 de setembro. Nesse período, o romance vai surpreender você. As comprometidas poderão criar novas memórias a dois e falar sobre o próximo passo da relação.

Escorpião

23/10 a 21/11

Seu segredo para o sucesso é que você se dedica 100% a uma atividade. Só que, de tempos em tempos, é preciso relaxar e se divertir. Setembro é o mês para isso. O clima de romance vai atrair a sua atenção. Vênus no seu signo a partir do dia 10 e a energia da Lua cheia, dia 20, vão garantir sucesso nessa área. No dia 6, a Lua nova ilumina a casa dos amigos, proporcionando encontros calorosos e cheio de apoio. Curta a leveza e, no trabalho, dê atenção apenas ao que é urgente, pois, depois do dia 27, quando Mercúrio entra em movimento retrógrado, pode ser que as situações fiquem confusas e a comunicação falhe, impedindo algumas coisas de serem concluídas.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua nova, dia 6 de setembro, será a mais importante do ano para avanços profissionais. Marte ainda iluminará sua casa de prêmios e conquistas. Urano vai colaborar, garantindo que a vaga, aumento ou benefício sejam seus. Depois da Lua cheia, no dia 20, o lar e a família vão pedir a sua atenção. Diminua o ritmo corrido externo e pare para olhar quem está dentro de casa. Isso vai contribuir para que você alcance mais equilíbrio em sua vida. É importante que você resolva questões mal resolvidas com parentes e amigos antes do dia 27, quando Mercúrio entra em movimento retrógrado, dificultando comunicações e causando intrigas.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Capricornianas são as mais ambiciosas do zodíaco e estão sempre tentando provar e demonstrar suas habilidades na liderança e seu bom senso com aqueles ao redor. É verdade que você tem talento para entusiasmar e motivar os outros. Marte entra na sua casa de prêmios e conquistas no dia 14 de setembro, contribuindo para que você desempenhe muito bem a sua profissão. Isso será reconhecido e observado por outros. Há muito o que fazer – a Lua nova, no dia 6, aumenta a quantidade de tarefas –, mas tente tirar um tempo para você, especialmente depois da Lua cheia, dia 20, quando o corpo vai pedir para você descansar e seus familiares vão querer atenção.

Aquário

21/1 a 19/2

Você tem assumido mais responsabilidades desde que Saturno entrou no seu signo, em dezembro de 2020, mas está lidando bem com isso. Só que, no momento, parece que suas contas estão altas, causando um desequilíbrio entre suas entregas e o retorno. No dia 6, a Lua nova vai encerrar discussões sobre dinheiro e, no dia 20, a Lua cheia trará uma promoção ou uma oferta de vaga em outra empresa. Também pode ser que você resolva mudar algumas coisas no seu negócio para torná-lo mais lucrativo. Só evite deixar decisões muito importantes para serem tomadas depois do dia 27, pois Mercúrio entra em movimento retrógrado, causando confusão e enganos.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 6 de setembro, a Lua nova ilumina sua casa de parcerias. Se está pensando em dar o próximo passo com seu amor, o momento é ideal. Vênus entrará em Escorpião no dia 10, um lugar muito harmonioso. As conversas sobre filhos ou moradia não devem gerar embates. Só resolva tudo antes do dia 27, quando Mercúrio fica retrógrado, promovendo desavenças e brigas, No dia 20, a Lua cheia acontece no seu signo, indicando que algo muito grandioso acontecerá em sua vida. Parece ser uma coisa ligada à criatividade, característica que você deverá usar em um projeto profissional cujo resultado causará muito orgulho e será motivo de reconhecimento.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 6, a Lua nova traz uma pilha de trabalho. Marte, seu regente, e Plutão estarão em sintonia, aumentando sua potência para dar conta de tudo. Urano deve provocar surpresas no caminho. A vida pessoal também será afetada por essa Lua e as conjunções. Aproveite momentos a dois e com amigos. Depois, pode ser que você sinta que está se dedicando demais aos outros. Sair do controle e ser uma ajudante é algo que incomoda você, mas é válido observar e repensar essa atitude. Cuide da saúde e, perto da Lua cheia, no dia 20, tente fazer um refúgio para curtir o sossego. Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 27, evite tomar decisões grandes.

Touro

21/4 a 20/5

Romance à vista – setembro é o melhor mês do ano para a vida amorosa! No dia 6, a Lua nova ilumina sua casa do amor. Encontros podem resultar em um relacionamento forte e duradouro. Mercúrio, seu regente, vai valorizar sua casa profissional, então talvez o interesse surja no escritório. Se você já é comprometida, crie momentos e atividades para reacender a paixão e ficar juntinho. No dia 14, Marte entra em Libra, colocando o trabalho em foco. Você estará motivada para finalizar projetos – e deve tentar fazer isso antes do dia 27, quando Mercúrio ficará retrógrado. A partir da Lua cheia, dia 20, a vida social ganha força e você receberá o amor de amigos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Urano traz boas notícias sobre a família no começo de setembro. No dia 6, a Lua nova promove a concretização de um sonho a longo prazo – talvez você finalmente consiga comprar uma casa. Marte estará por trás até dia 14, fornecendo a energia necessária. Vênus e Júpiter indicam a chegada de um novo interesse romântico. Se for comprometida, pode ser que converse com o par sobre aumentar a família. A Lua cheia do dia 20 se junta a Vênus e Netuno, ajudando na carreira. Você deve conquistar prêmios e reconhecimento. Seja qual for seu projeto atual, finalize até dia 27, quando Mercúrio fica retrógrado e causa bastante confusão.

Câncer

21/6 a 21/7

Você tem trabalhado muito e precisa descansar. Na Lua nova, dia 6 de setembro, tente se dar esse tempo. Mesmo que não consiga viajar, procure tirar sua cabeça das obrigações. Marte entra em Libra no dia 14, fazendo você repensar sua casa, especialmente o ambiente usado como home office. O planeta também ajuda na criatividade, caso você esteja enfrentando um bloqueio. A Lua cheia, no dia 20, indica contatos internacionais, que podem ser por causa de trabalho, estudo ou até o planejamento de uma viagem para o próximo ano. No dia 27, Mercúrio fica retrógrado, causando falhas de comunicação e adiando compromissos – atenção à carreira.

Leão

22/7 a 22/8

Se pensa em pedir um aumento ou mudar seu negócio para ganhar mais, faça isso em setembro. A Lua nova, dia 6, vai colaborar com Urano e auxiliará no aumento do fluxo de dinheiro.Suas despesas andam altas e isso deve ser assim até o final do mês, mas elas parecem ser parte de um investimento para um futuro mais sólido. A Lua cheia, dia 20, também mexerá nas finanças, mas pode trazer um bônus ou bolsa de estudos – uma nova fonte de renda. Tire um tempo para verificar as contas e entender se precisa ajustar gastos. Isso deve ser feito antes do dia 27, quando Mercúrio entra em movimento retrógrado, atrapalhando negociações e conversas.

Susan Miller (@astrologyzone ou astrologyzone.com) vive em nova York e escreve previsões em seu site desde 1995. Em CLAUDIA, ela publica desde 2013.