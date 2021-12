Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em dezembro

22/11 a 21/12

O ano não poderia terminar melhor para você, sagitariana! Logo no começo de dezembro, no dia 4, um poderoso eclipse solar durante a Lua nova terá a companhia de outros astros, fornecendo muita energia para você se dedicar a completar algumas metas. A Lua cheia em Gêmeos, no dia 18, iluminará sua casa de compromissos. É provável que você e seu par conversem sobre os próximos passos. Pode ser que comprem um apartamento, marquem o casamento ou resolvam aumentar a família – é uma ótima Lua para engravidar. Para encerrar o ano, Júpiter, o planeta da sorte, se muda para o setor do lar, indicando que você deve negociar uma nova casa e preparar sua mudança para outro endereço. Nos últimos dias de 2021, a Lua estará no seu signo e é importante que você verbalize todos os seus desejos, mostrando para quem está ao seu redor o que você gostaria que acontecesse e quais serão seus objetivos para o novo ciclo. O Universo se mostrará à disposição para ajudá-la a alcançar os seus sonhos.

22/12 a 20/1

Em meio à rotina agitada, ouça o Universo sussurrar: “Cuide de si mesma, capricorniana”. É hora de reduzir o ritmo. No dia 4 de dezembro, o eclipse solar durante a Lua nova promete encerrar um ciclo e trazer mais paz para seu dia a dia. Curta o tempo livre e recarregue as baterias, pois a intensidade promete retornar após seu aniversário. Preste atenção à sua alimentação, aos exercícios e experimente uma sessão de terapia, caso sinta vontade. O processo de repensar a saúde será incentivado pela Lua cheia, no dia 18. Vênus, o planeta que rege seu progresso profissional estará retrógrado a partir do dia 19: tenha paciência com o tempo das coisas.

21/1 a 19/2

As amizades vão acolher você e fazer de dezembro um mês prazeroso. No dia 4, um eclipse solar durante a Lua nova vai favorecer a chegada de um novo amigo em sua vida. Será alguém que ajudará a impulsionar você na vida profissional e pessoal. O fenômeno também a fará se sentir mais empática e disposta a ajudar as pessoas ao seu redor. No dia 13, Marte entra na sua casa das amizades e deposita mais energia nesse setor tão importante da vida. No dia 18, a Lua cheia em Gêmeos deixará você se sentindo feliz, pois o astro amplificará suas qualidades e garantirá romance. No dia 29, Júpiter, o planeta da sorte, entra em Peixes, melhorando as finanças.

20/2 a 20/3

Novembro está sendo um mês cheio de acontecimentos, mas dezembro promete ser mais calmo e feliz. No dia 4, um eclipse solar durante a Lua nova impacta seu setor das conquistas. Isso quer dizer que as recompensas pelo seu trabalho árduo começarão a chegar. Você verá sua carreira ganhar força e isso terá um efeito duradouro. O energético Marte também promete dar ênfase às questões profissionais e ajudá-la a progredir entre 13 de dezembro e 29 de janeiro. Só que, antes disso se intensificar, a Lua cheia, no dia 18, chama sua atenção para a família. Demonstre seu amor e aproveite a companhia após os meses duros de isolamento.

21/3 a 20/4

No dia 4 de dezembro, um eclipse solar durante a Lua Nova aumentará o desejo de estar em família e é possível que você programe uma viagem para ver pessoas queridas – a Lua cheia em Gêmeos, no dia 18, também incentiva viagens. Sair um pouco da cidade pode ser positivo para sua criatividade no trabalho, especialmente depois do isolamento da pandemia. Falando em carreira, é possível que seus feitos ganhem atenção. O período de Réveillon será repleto de surpresas, apresentando dias melhores do que você imaginava. O que acontecer será apenas uma prévia do que 2022 guarda para você, então é hora de estourar o champanhe e relaxar!

21/4 a 20/5

Como ganhar mais dinheiro? A questão tem ocupado seus pensamentos recentemente e uma resposta parece mais próxima do que você imagina, com o eclipse solar durante a Lua nova, em 4 de dezembro. Um generoso bônus ou comissão será anunciado ou talvez você tenha mais clientes se juntando ao seu negócio. A Lua cheia, no dia 18, também dará destaque às finanças. Do dia 19 de dezembro a 29 de janeiro, Vênus, o planeta da felicidade, do luxo, da diversão e do amor, e também seu regente, ficará retrógrado. Entenda e abrace o ritmo mais lento nesse período, senão se sentirá frustrada com as interferências no caminho. Puxe o freio de mão e respire!

21/5 a 20/6

O mês começa com transformações: o eclipse solar durante a Lua nova, no dia 4 de dezembro, garante mudanças, mesmo que contra a sua vontade. Marte manterá sua vida profissional agitada até o dia 13, quando a rotina no escritório enfim se acalmará. Apesar da correria do início do mês, é provável que você encontre muitos momentos felizes a dois. Na segunda quinzena, encontros com amigos e familiares vão garantir risadas e acalmar seu coração. Na Lua cheia do dia 18, que acontecerá no seu signo e terá apoio de Júpiter, algo muito significativo para você alcançará o auge. Os primeiros efeitos serão vistos após quatro dias e você entenderá suas prioridades.

21/6 a 21/7

Dezembro não será um mês tranquilo, pois o ritmo estará a todo vapor no trabalho. As coisas começam a se intensificar no dia 4, quando um eclipse solar durante a Lua nova aumenta a carga de tarefas. Em seguida, no dia 13, Marte entra no seu setor de projetos. Apesar de retornos positivos para você e sua equipe, as coisas não vão se acalmar por um tempo. Não se deixe contaminar pelo externo e lembre-se da importância de respeitar seu corpo e mente. Você vai precisar se controlar pra não perder o fôlego. A Lua cheia, no dia 18, beneficia a vida social. Curta a companhia de amigos. Júpiter em Peixes, a partir do dia 29, promete leveza para você.

22/7 a 22/8

Querida leonina, vem aí um mês divino, repleto de inspiração e felicidade. No dia 4, o eclipse solar durante a Lua nova em Sagitário vai acender o fogo da paixão. Você e seu par vão viver momentos memoráveis e conversar sobre os próximos passos do compromisso – pode ser que comprem um apartamento ou resolvam se casar no papel. Quem estiver solteira conhecerá uma pessoa encantadora. A Lua é boa para quem deseja engravidar. Depois do dia 19, Vênus fica retrógrado, atrapalhando o romantismo. No dia 29, Júpiter entra em Peixes, onde permanecerá durante 2022, beneficiando diretamente as suas finanças. Será o início de uma fase poderosa.

23/8 a 22/9

As virginianas costumam trabalhar duro e são obstinadas. Por isso, é difícil que elas tirem um tempo para recarregar as baterias. Dezembro vai pedir isso, contudo, e será essencial dedicar atenção à casa e à família. A energia começa a mudar no dia 4, quando o eclipse solar durante a Lua nova em Sagitário exalta seu lado mais íntimo. Em seguida, no dia 18, a Lua cheia ilumina sua casa das realizações e conquistas, trazendo a recompensa por seu trabalho árduo dos últimos meses. Reconhecimento é seu combustível e você deve receber uma promoção ou um bônus – o feedback será eletrizante e pode anunciar grandes mudanças para o próximo ano.

23/9 a 22/10

Conte com os astros a seu favor este mês. No dia 4, um eclipse solar durante a Lua nova em Sagitário favorece viagens. Você tem sonhado com uma escapada, mesmo que seja rápida e para um destino próximo. Uma mudança de ambiente causará grande impacto na sua saúde mental e trará um prazer adiado muitas vezes no último ano e meio. A Lua cheia, no dia 18, também incentivará viagens, mas para lugares mais distantes. No dia 29, Júpiter se muda para Peixes – após 12 anos rodando o Zodíaco –, trazendo para você cura, seja ela física, seja ela mental, além de uma oportunidade de investir em si mesma e na sua área profissional. Aproveite!

23/10 a 21/11

As finanças têm sido seu foco, afinal, você precisa de dinheiro para realizar um sonho. As despesas estão causando preocupação, mas você não tem conseguido evitá-las. A boa notícia é que o eclipse solar durante a Lua nova em Sagitário, no dia 4, beneficia sua casa da renda, facilitando aumentos salariais, promoção, bônus ou a chegada de um novo cliente. A Lua cheia em Gêmeos, no dia 18, também toca nas recompensas financeiras por todo seu esforço. No dia 29, Júpiter, o planeta da sorte, entra em Peixes, um signo de água como o seu. Durante todo o ano de 2022, o astro ajudará na sua vida amorosa. Será um ano extremamente frutífero para a paixão.