Lua cheia e eclipse: Susan Miller mostra o impacto em todos os signos

Na manhã desta sexta-feira (19), aconteceu o maior eclipse da Lua dos últimos 580 anos. Também nesta data, a Lua cheia deste mês brilha no céu. O fenômeno da astronomia, assim como as fases da Lua, tem ligação direta com a astrologia. Alguns signos podem ficar mais agitados, enquanto outros ficam mais sentimentais.

A astróloga Susan Miller fala do impacto de cada signo com este combo de Lua cheia e eclipse. Confira!

Áries

O eclipse lunar em touro e a Lua cheia fará com que você perca uma fonte de renda, mas logo novas oportunidades devem surgir para dar uma ajuda nas finanças. No trabalho, você será potencializada pelo eclipse e, com Vênus em sua casa de honras, prêmios e conquistas, certamente terá boas notícias ou será alvo de reconhecimento.

Touro

A Lua cheia deste mês é um presente do Universo para você, pois além de estar em seu signo solar, será potencializada pelo eclipse lunar. Tudo o que você pedir ou desejar será prontamente entregue. Emocionalmente, parecerá que você foi entregue a um turbilhão, por isso faça escolhas baseadas na razão e não na emoção.

Gêmeos

Com a Lua cheia do mês, uma verdade pode ser revelada em relação à sua saúde ou de alguém próximo. O momento também pede ação para encerrar ciclos que não fazem mais sentido. Financeiramente, um dinheiro inesperado poderá te surpreender.

Câncer

A Lua cheia afetará sua área de relacionamentos. Um distanciamento entre você e o seu par ou algum amigo próximo será o resultado desta combinação astronômica. Por outro lado, o fenômeno dará a energia necessária para terminar um projeto criativo em que está empenhada. No trabalho, diferente da sua vida pessoal, novas parcerias podem surgir.

Leão

A Lua cheia em Touro será o ápice deste mês para você. Verdades ocultas poderão ser reveladas neste período, assim como uma discussão poderá ser desencadeada. Alguma coisa que já ultrapassou o prazo de validade, seja ela uma relação ou uma situação, irá acabar nesta Lua cheia. Isso não necessariamente é ruim, pois abrirá o caminho para algo novo.

Continua após a publicidade

Virgem

A Lua cheia em Touro do dia 19, acompanhada do eclipse lunar poderoso, virá para desfazer a tendência ruim da Lua nova. Enquanto lá no passado tudo contribuía para que suas viagens dessem errado, neste novo período do mês você verá tudo se encaixando para que finalmente tenha seu momento de descanso. Aproveite!

Libra

O Universo continuará deve ajudar seus investimentos a partir de dezembro, mas com esta Lua os primeiros passos já serão perceptíveis. Os eclipses lunares podem marcar momentos emocionais em sua linha do tempo, mas no seu caso fique tranquila já que tudo ficará bem.

Escorpião

Você pode se sentir pressionada para encontrar um novo espaço ou ficar triste pela falta de opções em relação a uma situação residencial ou familiar. As coisas podem melhorar somente em fevereiro de 2023, então, aguentar firme pode ser difícil, mas sabemos que você é muito resiliente.

Sagitário

O eclipse lunar e a Lua Cheia devem afetar sua casa de trabalho, o que te trará um importante final de mês. Essa temporada inteira foi marcada por situações inesperadas, que não devem parar. Procure se manter firme para passar por cada momento que está por vir. Cinco dias após esse fenômeno, talvez você possa ter um momento mais calmo e relaxar.

Capricórnio

A Lua Cheia, em sua quinta casa do amor verdadeiro, pode trazer um relacionamento sério na sua área sentimental. Se as coisas não estão indo bem, em vez de continuar o relacionamento com a esperança de que as coisas vão melhorar, o melhor é acabar. Além disso, na parte profissional, uma oportunidade surpresa que você deseja pode aparecer.

Aquário

A Lua cheia fará com que você tome a decisão final sobre como e onde deseja viver. Aproveite o momento para ter deixar a insegurança de lado e apostar na sua intuição.

Peixes

A Lua cheia ilumina sua terceira casa, que é a da comunicação. Por isso, mais do que nunca é hora de você a prestar atenção no que diz para não abalar as suas relações pessoais em geral e acabar se prejudicando.