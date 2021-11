Horóscopo semanal de 28/11 a 4/12: Eclipse solar pede atenção às escolhas

Primeira semana do ultimo mês do pesado ano de 2021. Com a energia do eclipse solar em Sagitário, estaremos com a faca e o queijo na mão para plantarmos as energias dos próximos seis meses. Isso inclui o nosso trato com nós mesmas, assim como os conhecimentos e novas ideias que estão sendo absorvidas para compor essa evolução.

É uma semana onde os exageros podem tomar conta, estejamos atentos com isso. Mas, com um certo otimismo, lá no fundo, de que as coisas acontecem como precisam, mesmo que o desafio saturnino esteja pegando pesado com a nossa mente.

Se tem uma coisa que Sagitário sabe nos ensinar é sobre ver o lado bom de tudo e levar a vida com mais leveza, encarar como uma aventura. Prepare-se para ver a vida com olhos de turista, que vê beleza onde a maioria vê rotina.

Áries

Inicio da semana com as finanças em pauta. Uma boa oportunidade de aumentar a renda ou de novos ganhos pode chegar para te deixar em duvidas de quais caminhos seguir. Não tenha medo de mudar a rota se assim for necessário – não se esqueça que você mesma é a sua própria segurança.

Touro

Um grande triangulo da prosperidade passa pelo seu signo trazendo boas novas. Uma mudança há muito planejada pode ganhar forma real de acontecer, assim como algumas oportunidades do passado que podem tornar presente, com uma certa alteração também. Nao tenha medo do novo e nem tenha duvidas, o caminho a percorrer é esse no momento.

Gêmeos

Com o sol em Sagitário, você anda sentindo uma pressão um tanto quanto maior em cultivar a sua essência e a maneira como você quer compartilhar tudo isso com o mundo. Muitas ideias podem surgir, assim como oportunidades de parceria – e até um novo amor. Esteja aberta essa semana para novos movimentos.

Câncer

Não se force a aceitar coisas que você não deseja no momento. O universo sabe exatamente os caminhos que precisam ser tomados, isso inclui certa disciplina e autorresponsabilidade – inclusive na hora de estabelecer limites. Não fique em certos lugares que não te fazem bem por medo de não ter nunca mais.

Leão

Momento de otimismo e energia interna essa semana. Apenas, cuide dos excessos: trabalhar demais é um deles. Lembre-se de fazer coisas por você e para você. Quando a mente está descansando é uma grande oportunidade de criar mais e mais.

Virgem

A semana inicia em seu signo, trazendo algumas dúvidas e sentimentos mais emocionais. É como se você precisasse mudar algo, sem saber o que de fato é. Deixe que os dias te mostrem melhor sobre o que é necessário retirar e agregar, não se cobre em saber tudo a todo momento.

Libra

Momento de bastante cumplicidade marca essa semana, com algumas oportunidades acontecendo para você. Novos projetos, assim como convites fazem parte do processo – o negócio é saber separar o que faz ou não sentido nesse momento. Dizer não é estar dizendo sim para você, nunca esqueça disso.

Escorpião

Cuidado com certos exageros essa semana. Não desconte em coisas ou pessoas alguns pesos que vem sentindo. Semana de equilíbrio entre o exagero mental e o emocional, horas ou momentos de relaxamento podem te ajudar a descansar de tudo isso. Não ha dificuldade que dure para sempre, não se cobre tanto.

Sagitário

Um eclipse solar, o ultimo do ano, chega em seu signo, unindo as energias de razão e emoção. Algumas revelações chegam, de coisas a serem vivenciadas e feitas – e que por algum motivo, ficaram esquecidas em algum momento da sua vida. É hora de reorganizar a mente e o coração para novas colheitas em breve.

Capricórnio

Acordos ou projetos ganham alteração essa semana e mesmo que te tragam dúvidas, podem trazer melhor encaminhamento a longo prazo. Se tiver envolvida com processos ou acordos antigos, prepare-se para desfechos surpreendentes, assim como situações que podem retornar pedindo novas avaliações.

Aquário

No meio da semana, uma grande união do Elemento Ar passa pelo seu signo trazendo alguns ressignificados. É momento de agir com bastante responsabilidade sobre os seus desejos e suas atitudes. Não se engane mais com tudo que estiver atrapalhando a sua evolução.

Peixes

Semana boa de expansão emocional, pisciana. Você estará mais firme no seu propósito em cuidar e curar de todas as questões que te impedem de tomar algumas rédeas da sua vida. Seu poder mental estará forte, aproveite o momento para estudar e interagir com tudo que for relacionado a autoconhecimento.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)