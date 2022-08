Mitos e verdades dos sonhos que você precisa conhecer

Não há dúvidas de que sonhar causa certo fascínio (a quantidade de buscas na internet sobre seus significados não nos deixa mentir), e existem muitas teorias acerca de sua utilidade tanto para a mente, quanto para o corpo. Mas, afinal, o que existe de real nelas? Para compreender melhor o assunto, o psicólogo Luiz Mafle, professor na UNA e Doutor em Psicologia pela PUC Minas e Universidade de Genebra, esclarece os principais mitos e verdades dos sonhos.

“Algumas pesquisas tentam demonstrar que os sonhos são simplesmente um processo do cérebro para tentar eliminar da nossa memória algo que seja inútil, que ele não vai usar no dia seguinte. A ideia, segundo os estudos, é manter aquelas memórias que sejam úteis, como se o seu sonho trouxesse apenas informações de situações que aconteceram no seu dia ou que estejam na sua mente”, explica.

Tudo que está no sonho já aconteceu

Mito. Segundo o especialista, isso não é verdade e todos nós já experimentamos sonhos que não faziam sentido ou de coisas que nunca vimos antes. O psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, nos prova que o sonho é um processo de compensação da forma que estamos vivendo nosso dia a dia.

“Ou seja, quando tomamos decisões no nosso cotidiano, tendemos a usar nosso lado racional, por outro lado acabamos por anular algumas tristezas, algumas partes de nossa personalidade – que por enquanto estão escondidas por não estarem adaptadas a sociedade. Então, o sonho pode tentar demonstrar como poderíamos retornar aos trilhos de uma forma mais saudável, pois estamos indo para um caminho que provavelmente nos fará mal”, salienta o especialista.

Sonhos têm significados

Verdade, mas provavelmente não como você imagina. “Os sonhos são imagens que trazem consigo diversos significados, esses podem ter parte da nossa própria vida ou podem vir de um fundo de toda humanidade, carregamos conosco algumas imagens e possibilidades que são iguais em qualquer cultura. Então, quando essas imagens surgem, nós comparamos com experiências da nossa vida e tentamos buscar um sentido, algo que pode ter acontecido ou pode estar acontecendo”, diz.

Ainda de acordo com ele, é possível fazer paralelos com objetos da cultura em geral, como filmes, livros, mitologias e contos de fada, tudo isso mostra formas de pensar que a sociedade já viveu e nos dão indicações de como lidar com determinados problemas. Tendo acesso a isso, é possível tomar decisões para saber como se construir e se decidir.

Sonhamos com nós mesmos e traços que não lidamos bem na nossa própria personalidade

Verdade. “Um pesquisador na Universidade da Basiléia, demonstrou, através de pesquisas, que acaba se seguindo um padrão: se existe algo da nossa personalidade que não estamos lidando muito bem, é comum surgir, no sonho, como um animal agressivo e primitivo, ou então algum humano que está tentando roubar ou capturar alguma coisa. À medida que nos conhecemos melhor, é comum que essa figura se torne um humano ou algo mais próximo que sirva como um guia, um amigo, mas ainda desconhecido”, esclarece.

“Quando nos aproximamos ainda mais, a figura tende a se tornar reconhecível, que sirva também como um guia, assim é comum surgirem imagens de união, como casamentos, por exemplo. Dessa forma, vamos compreendendo a evolução, isso no processo terapêutico, é possível acompanhar uma transformação”, complementa o especialista”, complementa.

Nem todos os sonhos fazem sentido

Mito. “Todos os sonhos fazem sentido, todos querem dizer algo sobre o que acontece na nossa personalidade, a questão é entender a linguagem, tal qual um idioma estrangeiro. O sonho se expressa através de figuras e temas da sociedade, por isso, quanto mais sabemos de cultura em geral, mais aptos estaremos para compreender os sonhos, sejam eles os nossos sonhos ou de outras pessoas. A cultura é algo essencial, pois é nela que se expressa o conhecimento da humanidade e por isso está também nos sonhos, facilitando nossa interpretação dos sonhos”, aponta.

Os sonhos guardam uma verdade

Mito. Os sonhos não guardam uma verdade. Eles servem de base para construir novas realidades. “Imagine que existe algo na sua personalidade, um ponto que você não gosta, os sonhos vão mostrar que isso está presente. A partir do momento que você tem conhecimento disso, você tem em mãos material suficiente para poder se transformar, se conhecer melhor. Os sonhos também alertam para novas mudanças, mas no fim tudo depende de suas decisões, os sonhos apenas possibilitam e apontam para novas realidades”, conta.

Sonhos podem ajudar no tratamento de doenças psicológicas

Verdade, mas parcialmente. “Os sonhos não ajudam diretamente no tratamento de doenças psicológicas. As situações como a depressão e a ansiedade vem da negação de sentimentos. Ou seja, a pessoa está se negando, já que o sentimento pertence a ela. Com os sonhos, a pessoa se vê de uma forma mais realista. Quanto mais a pessoa se aceita, melhor ela fica. Se a pessoa se dedica a compreender os sonhos, a tendência é a saúde mental melhorar, ficando mais fortes, saudáveis e capazes para agir no mundo. Como consequência, os sintomas psicológicos tendem a reduzir”, finaliza.