Casa Clã: Renata Brosina propõe debate sobre o luxo da moda nacional

O novo luxo da moda nacional será um dos temas de destaque na programação da Casa Clã, um evento realizado por CLAUDIA com Boa Forma, Bebê.com e Elástica, que celebrará o Dia Internacional da Mulher de 8 a 11 de março, na Casa Higienópolis, em São Paulo.

Proposta por Renata Brosina, colunista de CLAUDIA e uma das vozes convidadas para o evento, a conversa sobre moda vai trazer a visão da jornalista sobre o assunto e também a participação de Rafaella Caniello, da Neriage, Airon Martin, da Misci e Cecília Gromann, da Anacê. O painel acontece no dia 10 de março e é possível fazer parte inscrevendo-se neste link.

“Um dos pontos legais de propor esse talk é abordar o que realmente é o luxo da moda brasileira, mostrando como a nova geração está conseguindo ressignificá-la”, aponta a Renata, que é editora de moda com foco no luxo e sustentabilidade.

A jornalista explica que, durante um longo período, era difícil identificar essa característica da moda nacional, já que as referências vinham, em sua maioria, de fontes internacionais. “Esses grandes nomes que irão participar, como a Neriage, que desenvolveu um olhar de moda brasileiro atemporal muito relevante, a Anacê e a Misci, são exemplos de como tornar a moda brasileira atemporal”, diz ela sobre os participantes da conversa que acontece na CASA Clã.

Continua após a publicidade

Conectada à proposta do evento de dar espaço a grandes vozes femininas, Renata aponta a importância dessa nova geração de mulheres inspiradoras no universo da moda. “A sensibilidade da mulher criar para a mulher é ainda um dos grandes pontos a serem celebrados porque, por muito tempo, não só no Brasil, a moda foi ditada por homens que acabavam imaginando o que seria essa mulher usando uma roupa. Hoje, quando falamos de criadoras, sabemos que são mulheres que usam essas peças e sabem o que funciona ou não.”

A troca com o público é um dos pontos que mais anima a jornalista sobre o evento. “Acho importante quando começamos a entender que o luxo não está ligado à ostentação, principalmente o luxo atemporal que essas marcas vêm trabalhando. Existe um movimento e influência dos jovens para que as pessoas comecem a encontrar novas formas de enxergar a moda nacional dentro dessa categoria, que não está só ligada ao preço que é pago, mas também à forma com que a moda vem sendo encarada hoje em dia.”

Essa animada discussão sobre moda continua no palco da CASA Clã no dia 10 de março! Para participar, inscreva-se aqui.

Sobre a CASA Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

As inscrições já estão abertas para o público: dias 09, 10 e 11 de março. Para não perder nenhuma novidade, não deixe de seguir as redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica.