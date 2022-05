Horóscopo semanal: as previsões de 16/05 a 22/05

Áries: O Eclipse Lunar que acontece neste inicio de semana traz à tona tudo o que você deve deixar para trás para construir novos caminhos baseados nessa trajetória. Tanto no aspecto material, quanto emocional o momento pede determinação para ir atrás do que realmente deseja. Mantenha o sexto sentido em alerta para as intuições que podem chegar.

Touro: Esta semana começa com uma nova força em seu signo, dessa vez, trazida também pela intensidade de Escorpião. Procure de desapegar de tudo que não faz mais vínculo ou que traga aprendizados. É hora de enxergar novas possibilidades na vida sem medo de ser feliz. Parcerias e relacionamentos ganham movimentos interessantes nos próximos dias.

Gêmeos: Semana de Sol chegando por aí e com um Eclipse Lunar que acontece em setores de muita importância. Notícias e insights de oportunidades chegam para que você decida alguns caminhos a seguir. Contudo, não se esqueça de ressignificar o passado, pois só assim seu brilho pessoal poderá obter luz em outras estradas.

Câncer: O Eclipse desta semana traz uma força emocional muito grande e para você, pode pegar em situações que esteja com dificuldades de encontrar novos caminhos. O conselho é que você pare de buscar respostas fora e volte a si mesma com elas: sem medo do que irá encontrar. Os próximos dias são de profunda conexão com você mesma e com tudo que gosta de fazer.

Leão: O movimento da lua no início da semana traz uma energia forte de mudança para os próximos 6 meses – sobretudo na carreira. Espere por mudanças, transformações e doses de realidade e estabilidade, contanto que você não perca tanto tempo pensando nas escolhas que não fez antes. O momento é de construir pontes para o futuro.

Virgem: Energias de expansão e conhecimento, com tudo vibrando ao seu favor, marcam a semana. Se coloque um pouco mais nas situações que deseja mudar. Estudos, autoconhecimento e conexões com oportunidades e situações de outros lugares podem te trazer uma visão geral sobre sua carreira e seu propósito. Esteja atenta aos sinais.

Libra: O eclipse lunar desta semana coloca fim definitivo nas energias que não estão mais em sintonia com você, vindas dos últimos 6 meses. Por isso, é chegado o momento de arregaçar as mangas e construir novas estradas diante de tudo que deseja mudar e transmutar. É hora de deixar velhos hábitos e padrões se quiser construir uma mudança real em sua vida.

Escorpião: Lua no seu signo traça um aspecto poderoso no céu formando o eclipse total. Muitas transformações e ressignificados acontecem a partir de agora. Esteja atenta com a sua intuição e com os sinais que o universo vem trazendo. Momento é de crescimento e amadurecimento em prol do que você deseja e de quem você quer que te acompanhe nesta caminhada.

Sagitário: Sol faz seu movimento esta semana trazendo algumas respostas para sua área de relacionamentos e parcerias. O momento pede discernimento e posicionamentos mais práticos. Contudo, Mercúrio Retrógrado continua firme e forte trazendo atrasos e desafios na comunicação. Cuide melhor da ansiedade para não entrar em desequilíbrio.

Capricórnio: O eclipse da lua acontece no sei eixo do paraíso astral e promete algumas mudanças significativas pelos próximos tempos, a começar com a restauração de tudo que é importante e faz sentido pra você. Não tenha medo de se colocar no mundo. Seus propósitos ganham uma nova energia se houver intensidade em suas ações.

Aquário: Semana boa com a chegada do Sol em seu paraíso astral – promete boas novas em tudo que faz sua essência brilhar mais forte. Se estiver solteira, há grandes chances de alguém com a mesma vibe chegar. Contudo, o eclipse lunar traz questões importantes e algumas mudanças de rota em seus planos de médio e longo prazo. Receba os sinais.

Peixes: Oportunidades de crescimento não vão faltar com essa energia de possibilidades batendo na porta da frente. Não tenha medo de buscar o que você precisa buscar – a vida acontece todos os dias, não existe um plano a seguir. Conecte-se mais com sua fé para estar em sintonia do que precisa para tomar as melhores decisões.

Pílulas diárias

16/05: Eclipse Lunar no eixo Touro – Escorpião traz uma profunda conexão com nosso estado emocional. Sinta tudo que vier e receba as lições que este movimento traz. Para mudar é preciso que estejamos alinhados com este propósito

17/05: O medo é um sentimento que deve servir como alerta, jamais como impeditivo. Não o mantenha perto, pois, ao chegar uma oportunidade incrível, pode ser que não o reconheça.

18/05: Mercúrio continua retrógrado e o conselho aqui é ir com calma. Pare de tentar controlar o que não há controle, siga em direção do crescimento e da evolução.

19/05: Dia de Júpiter, que segue em Áries, trazendo crescimento em tudo que desejamos colocar em prática. Coragem e iniciativa é o que marca o dia de hoje em todos os setores.

20/05: Tudo que colocamos energia, cresce. A reflexão de hoje é sobre o que temos colocado foco – estamos tendo o devido retorno disso? Que possamos aprender a nos levantar da mesa quando o amor não estiver sendo mais servido

21/05: Sol ingressa em Gêmeos e traz novas atitudes e mais dinamismo ao nosso mundo. Toda parte criativa e intelectual ganha movimento, assim como nosso lado sociável e comunicativo.

22/05: Quanto maior for a vontade e fazer dar certo, nada pode impedir que as energias evoluam. A vida devolve o que damos a ela.