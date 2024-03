Astrologia chinesa: entenda a influência dos elementos para cada signo

Assim como na astrologia ocidental, a cultura milenar da astrologia chinesa também se utiliza da natureza para conjecturar as múltiplas possibilidades dos signos do zodíaco.

Para além das 12 figuras de animais presentes nesta cultura, uma outra linha de leitura astrológica nos ajuda a entender com mais clareza as previsões certeiras de uma das práticas mais antigas da humanidade: as previsões da astrologia asiática e os seus elementos.

A astróloga Iyainã Alencar, fundadora do Instituto IYA, conta detalhes sobre os 5 elementos principais da astrologia chinesa e quais são as influências de cada um deles em nossas vidas.

O que representam os elementos da astrologia chinesa?

Assim como os 5 elementos da astrologia ocidental, os elementos da astrologia chinesa, segundo Iyainã, também dão grandes pistas sobre as nossas personalidades, características pessoais e outros pontos de interação social a partir da interpretação astrológica.

“Apesar de aparentar ser um cálculo bastante complexo e complicado, a leitura dos elementos da astrologia chinesa vai utilizar também de artifícios da natureza para ilustrar nossa figura nos planos. Para além das representações de animais, como o Dragão, o Coelho e tantos outros que já conhecemos, os elementos representam a conjuntura celeste do ano, enquanto o animal irá representar as conjunturas terrestres do indivíduo”, exemplifica a astróloga.

A astróloga, que viveu na China por um breve período, explicou que em algumas regiões do país, principalmente em locais onde há mais adeptos à cultura astrológica, os elementos associados aos signos podem ser decisivos na hora de interagir, paquerar ou até mesmo fechar um negócio.

“As pessoas, quando elas se conhecem na China, em alguns casos, perguntam sobre o ano de nascimento e os elementos regentes umas das outras. Assim como o animal do ano, os elementos e o animal de cada pessoa são extremamente importantes para a interação pessoal de cada um, pois eles regem o nosso propósito de vida de e ilustram também o significado por trás de cada intenção ao nosso redor e tendências específicas daquele ano em particular”, conta.

Quais são os elementos?

Segundo Iyainã, ao todo, o zodíaco conta com 5 elementos, todos remetendo a um mesmo material ou elemento presente na natureza.

“Cada elemento significa e atribui influências específicas em nossos signos. Essas características partem de cada elemento regente do ano, mês, dia e local de nascimento da pessoa. Por exemplo, pessoas nascidas em 2024, possuem o signo de Dragão, e a depender do mês, dia e local de nascimento, o seu elemento também mudará”, exemplifica a astróloga.

Os elementos presentes no zodíaco chinês são:

Água

Poderá simbolizar a flexibilidade, emoções mais profundas e a possibilidade de adaptação em alguns aspectos. Assim como o próprio elemento, pessoas com o elemento de água presente no signo, flui com ideias criativas e se alimenta de circunstâncias intuitivas e sensíveis.

Metal

Simboliza resistência, força e precisão. Para aqueles que possuem o elehmento de Metal no signo, a assertividade e a ambição são algumas das características principais que irão relacionar sua personalidade. A organização e lógica também se fazem presentes para signos com este elemento.

Madeira

Apresentam características de expansão, energia e generosidade. Aqueles que garantem o elemento de madeira para o signo poderá apresentar capacidade natural de adaptação e prosperidade em situação adversas, sem perder a sabedoria para o egocentrismo.

Fogo

O carisma e a energia são algumas das características principais para indivíduos que apresentam este elemento no signo. Regidos pela maioria das vezes pela paixão e o entusiasmo, são impulsivas e tendem a desejar grandes realizações.

Terra

Pessoas com o elemento terra no signo apresentam a confiabilidade e a segurança como principais características pessoais e interativas. Dedicados ao trabalho, sua comunicação é calma e nada agressiva.

Descubra quais desses elementos fazem parte do seu mapa astral e mergulhe nessa imensidão de possibilidades chamada astrologia.