Horóscopo de Abril: Uma resposta do universo para todos os signos

O horóscopo abril começa com Mercúrio Retrógrado, o primeiro de 2024, dando as caras no signo de Áries, promovendo um freio nas energias ansiosas e impetuosas. É momento de esperar, de pensar com calma e agir de acordo com as possibilidades, sem dar passos maiores do que as pernas.

Vênus chega em Áries logo no dia 5, trazendo força, determinação e libido — o planeta do amor deixa as coisas mais quentes com a ajuda de um representante do elemento fogo. A concentração de energia, nesse caso, deve ficar com os nossos propósitos — não só os amorosos, mas de tudo que desejamos atrair em nossa vida. As relações pessoais ficam com seus objetivos mais claros e o momento pede paixão pela vida e tudo o que há nela.

No dia 8, é hora de um eclipse solar, também em Áries, fazer sua estreia no céu, promovendo oportunidades e possibilidades infinitas de criação. A força do signo ariano, misturada com a vibe de uma Lua Nova, leva para novos direcionamentos e faz o impossível se tornar possível. Com o excesso de energia, é importante cuidar da saúde física e mental, já que podemos encontrar uma certa sobrecarga em nossa rotina nesse período.

Dia 10, é a vez de Marte e Saturno se unirem em Peixes e promoverem um choque entre o que é realidade e ilusão. Não vai adiantar seguir com planos novos pensando no modo passado. Esse trânsito nos alerta sobre a necessidade de nos reinventarmos e promovermos novas consciências a partir de uma visão de mundo atualizada. Afinal, não somos mais quem éramos antigamente.

O Sol chega em terras taurinas no dia 19, trazendo força e equilíbrio para vertentes mais estáveis. É momento de realizar, de estabilizar e de agir em prol daquilo que queremos ver seguro em nossa vida. Com a conjunção de Júpiter e Urano em Touro, podemos contar com “livramentos que resultam em sorte”, já que ambos planetas configuram oportunidades e imprevistos. Aqui, nada deve ser deixado de lado, pois tudo o que acontece é por algum motivo. Por isso, quaisquer oportunidades que surgirem, mesmo as mais estranhas, podem ser, sim, uma resposta positiva do universo ou, simplesmente, aquela sorte que você achou que não tinha. Tudo é válido quando estamos dispostas a seguir em frente. Feliz abril!

Horóscopo de abril para cada signo

Aries (21/3 a 20/4)

O mês de abril vem recheado de posicionamentos astrais importantes para você, a começar com Mercúrio Retrógrado, que, logo no dia 1, estaciona as energias para que você se coloque de modo presente em suas decisões. Alguns atrasos podem impactar a rotina, mas tudo fica mais leve com a chegada de Vênus, trazendo direcionamento e possibilidades. O eclipse solar com a entrada da Lua Nova aumenta as chances de sucesso com projetos e surpresas a caminho.

Touro (21/4 a 20/5)

Com a chegada de Mercúrio Retrógrado no seu setor emocional, alguns aspectos passados podem ressurgir em abril, promovendo novas soluções e caminhos. É hora de seguir em frente deixando o peso do que ficou definitivamente para trás. A união de Júpiter e Urano em seu signo traz a oportunidade de expansão por meios até então desconhecidos. Enalteça os caminhos alternativos e não abandone aquilo em que acredita de verdade.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

O seu setor social pode ser modificado com a presença de Mercúrio Retrógrado logo no começo do mês. Alguns amigos e conhecidos distantes podem voltar, assim como projetos podem sofrer mudanças. O eclipse e a Lua Nova neste mesmo setor, contudo, trazem possibilidades e alternativas. Abril é um mês de bons encaminhamentos profissionais e escolhas maduras. Prepare-se para correr e dar conta do recado.

Câncer (21/6 a 21/7)

Com Vênus, eclipse solar e Mercúrio Retrógrado em seu setor de carreira, espere por mudanças. Alguns direcionamentos nessa área merecem ser feitos com cautela e discernimento. Prepare-se para novas energias, com chances de amadurecimento e oportunidades irrecusáveis. A Lua cheia em Escorpião no fim do mês promove prosperidade e frutos colhidos.

Leão (22/7 a 22/8)

Abril é o mês da oportunidade, se você souber direcionar sua energia. Com Vênus e o eclipse solar em seu setor de expansão, possibilidades de crescimento não estão descartadas, com chances reais de negócios, trabalhos e projetos com pessoas de fora. As energias estão favoráveis também para o amor, que pode extrapolar as fronteiras e promover encontros importantes.

Virgem (23/8 a 22/9)

Com alguns trânsitos astrais importantes no seu setor de transformação, você estará disposta a finalizar questões pendentes. No entanto, não tente controlar tudo. A união entre Marte e Saturno pode colocar os relacionamentos e parcerias em um novo patamar, mais maduro e com chances de um futuro próspero.

Libra (23/9 a 22/10)

As relações pessoais entram na linha de frente este mês. Um amor do passado pode dar as caras em um encontro totalmente casual e faz com que você reveja com maturidade seus sentimentos mais intensos. É hora de enxergar o que deseja de fato construir nesse setor a partir de agora. A Lua Cheia em seu setor financeiro traz oportunidades de ganhos.

Escorpião (23/9 a 21/11)

Prepare-se para um mês corrido, com muitas oportunidades e decisões importantes. Você pode começar o mês um pouco perdida com tantos compromissos, mas logo essa energia se dissipa e entra nos eixos. A Lua Cheia deixa as coisas mais claras e intensas, por isso segure a onda. Vênus chegando no setor amoroso deixa as relações felizes e harmoniosas.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com vários trânsitos habitando seu paraíso astral, você promove um verdadeiro show de criatividade este mês, tendo a possibilidade, inclusive, de repensar decisões passadas. A autoestima será renovada e este mês oferece condições para se conectar mais consigo mesma. Romances e vida social marcam o período com boas energias.

Capricórnio (22/12 a 21/01)

Mercúrio Retrógrado logo no dia 1 alerta para questões importantes no aspecto familiar, que vão depender de paciência e jogo de cintura. Com o Sol chegando no setor mais próspero do seu mapa, junto com a união de Júpiter e Urano, espere um período de mais maturidade em situações em que antes não via saída.

Aquário (21/1 a 19/02)

Apesar de alguns atrasos graças a Mercúrio Retrógrado, você se sentirá mais livre e com energia. Trabalhos e oportunidades de crescimento podem surgir, assim como viagens rápidas podem fazer uma diferença positiva tanto na vida pessoal quanto profissional. É hora de determinar que você merece viver certas coisas.

Peixes (20/02 a 20/03)

Logo no início do mês, Mercúrio Retrógrado no setor financeiro traz encaminhamentos diferentes. Lua Nova e Vênus no mesmo setor provam que você consegue tirar de letra os desafios do mês. Seus objetivos estão a um passo de serem concretizados, mas só se você der uma chance para deixar as ilusões de lado.