5 sinais de que seu mentor espiritual está tentando se comunicar com você

Para a espiritualidade, nós nunca estamos sozinhos durante a nossa jornada na Terra. Há sempre uma entidade ao nosso lado, que está ali tanto para nos proteger quanto para nos levar aos melhores caminhos. Tal ser de luz é conhecido como ‘mentor espiritual’. A astróloga Lyziane Menezes explica que, por mais que não sejam exatamente a mesma coisa, essa divindade também pode ser conhecida como guia, anjo da guarda, espírito protetor, mestre ou instrutor.

“Todos nós temos entre um a cinco mentores ou guias espirituais que nos acompanham ao longo da vida. Algumas pessoas chegam a ter mais que cinco, dependendo do que estão fazendo e do impacto que provocam no mundo”, afirma a especialista.

Ela revela que, inclusive, essas figuras podem ser alteradas de tempos em tempos (como uma espécie de “equipe espiritual”). “Geralmente, recebemos novos guias em idades como 7, 14, 21 e 28 anos, ou então quando passamos por uma situação desafiadora ou até mesmo potencialmente fatal”, esclarece.

Qual é a função do mentor espiritual?

Lyziane explica que mentores ou guias nos ajudam a fazer escolhas que estejam alinhadas ao nosso propósito de alma. “Eles se manifestam por meio da voz da intuição. São seres que podem ser encarnados ou não, desta ou de outra galáxia, que nos auxiliam em direção à evolução”, clarifica.

Porém, a astróloga deixa um aviso importante: os conselhos dos mentores não substituem a experiência humana. Portanto, se não soubermos perguntar o que fazer em determinadas situações, podemos vir a vivenciar questões complexas para que possamos aprender e evoluir naquele tema. “Os guias nos orientam com base na nossa energia e vibração pessoal”, complementa.

Como se comunicar com o guia espiritual

Ao contrário do que muitos podem pensar, não é necessário ter mediunidade para entrar em contato com os espíritos que nos protegem. “Toda e qualquer pessoa pode conversar com os seus guias, mesmo que não compreenda conscientemente o que está fazendo”, aponta.

Lyziane esclarece que mediunidade é uma interação de alguém com algo sobrenatural: “Médiuns se comunicam com espíritos de pessoas desencarnadas, o que pode incluir incorporação física. Este definitivamente não é o caso para mentores espirituais.”

Portanto, quando sentir ou precisar de um conselho, faça as perguntas necessárias e esteja atenta a sua intuição nos dias seguintes. Se sentir no coração, acenda uma vela para fortalecer a comunicação.

Sinais de que seu mentor espiritual está tentando se comunicar

Agora, você deve estar se perguntando: como eu posso saber se meu mentor espiritual está tentando me enviar um sinal ou conselho? Bom, segundo Lyziane Menezes, há certos indícios em nosso dia a dia que apontam para uma possível tentativa de comunicação:

1. Ver números iguais

Se você estiver vendo números repetitivos (ou até mesmo horários iguais) constantemente, fique atento ao significado destes algarismos para a numerologia. Muitas vezes, pode ser que o seu mentor espiritual esteja tentando mostrar algo para você.

Sonhar com seres desconhecidos, especialmente quando eles te aconselham sobre uma determinada situação, pode representar uma comunicação espiritual.

3. Sensações físicas

Lyziane revela que sensações físicas como arrepios, calafrios, calores, impressão de que alguém te tocou e cheiros inesperados podem ser uma mensagem ou sinal de que seu guia está por perto.

4. Eventos inesperados

A astróloga aponta que acontecimentos inusitados no ambiente onde estamos, como curto na energia elétrica, lâmpadas que piscam ou queimam frequentemente e cristais que quebram sozinhos também podem indicar a presença de um mentor.

5. Sincronicidade

Por fim, quando estamos passando por alguma situação desafiadora, e pedimos por um aconselhamento, podemos notar que alguns eventos significativos (e inesperados) em nossas vidas acabam trazendo respostas a algo que estamos tentando compreender. Quando isso acontecer, tenha certeza de que seu mentor enviou àquela pessoa (ou situação) para que você captasse uma mensagem de aprendizado.