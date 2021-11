Como Marte em Escorpião vai afetar todos os signos até 13 de dezembro

Desde o dia 30 de dezembro o planeta Marte está atravessando a constelação de Escorpião. O planeta que simboliza a ação, coragem está no reino das águas profundas do signo de Escorpião até o próximo dia 13 de dezembro fazendo desse um período de trabalho emocional, segundo a astróloga Vivi Pettersen.

“Escorpião é intenso e fala exatamente da nossa saúde emocional. Será um período para ter força necessária para gente resolver tudo o que precisa resolver dentro da gente. O que está guardado e que por algum motivo a gente talvez não acesse isso todos os dias ou tenha medo de acessar – coisas do passado – para termos novas soluções hoje”, explica a astróloga.

Todos os signos sentirão os efeitos desse encontro de fogo (Marte) e água (Escorpião). “Todos temos o signo de Escorpião regendo alguma casa do nosso mapa astral” diz Vivi. Saber a posição deste signo no seu mapa, aliás, é uma ótima forma de descobrir quais setores da sua vida serão mais afetados.

Já os signos de Escorpião, Touro, Leão e Aquário estão na linha de frente dessa energia, de acordo com ela. A influência é maior, é claro, para os próprios escorpianos que podem ter que lidar com questões mal resolvidas do passado. “A dica é para ficarem atentos com os sinais de incômodo, principalmente internos”, diz Vivi.

Um ponto importante que marca o período é a dualidade. Água e fogo podem gerar oscilações emocionais. Se você terminou um relacionamento pode sentir que há dias em que terá a força do fogo para resolver questões, limpar mágoas e ressentimentos e, em outros dias, o clima pode pesar, deixando tudo mais difícil e dolorido. Por isso, a melhor forma de aproveitar essa energia é manter o foco nas questões emocionais que deseja resolver e seguir com coragem para mudar o que precisa ser mudado. Boa sorte!