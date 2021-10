Horóscopo semanal de 31/10 a 06/11: Trabalhe a sua comunicação

Atualizado em 29 out 2021, 19h22 - Publicado em 31 out 2021, 12h00

Áries

Semana de bastante consciência para trabalhar sua comunicação e a forma como você compartilha seu trabalho. Não se cobre além do que é necessário, você estará usando sua energia para questões que não precisam, de fato. Cuidado para não tirar interpretações erradas das situações que se apresentam essa semana.

Touro

Sol e Urano, em seu signo, trazem energias desafiadoras, mas que se você soltar e deixar acontecer, pode não ser tão ruim assim. Abra-se para os desapegos da vida e para os encerramentos e mudanças

Gêmeos

Lua e Mercúrio, junto com Saturno e Jupiter, trazem um portal aberto para novas possibilidades de expansão de consciência e novos conhecimentos. Uma energia de aprendizado invade e você sente na alma essa conexão. Uma viagem ou planejamento de estudos fora do país não estão descartados.

Câncer

Vênus entra em seu setor de relacionamentos e traz uma concretização ou passos mais sérios em uma relação. É hora de encarar com mais responsabilidade seu lado emocional. Caso esteja na busca por um novo amor, ótimas energias te rondam a partir de agora.

Leão

Campo de passado e familiar pedem espaço essa semana, com situações que te pedem mais energia e disposição. Uma situação incômoda pode voltar, mas não foque nisso e, sim, em todas as soluções que se abrem. Bom momento para limpar mágoas e ressentimentos que estão te travando.

Virgem

A Lua Minguante e seu signo te oferece uma energia de maior introspecção e reflexão. Deixe agir e não combata isso. Quanto mais entrar no fluxo da limpeza emocional, mais rápido as coisas encontram seus lugares. Tire a semana para cuidar melhor da sua saúde.

Libra

A Lua em seu signo essa semana te traz novos ares, de maior cuidado com as questões que são de fato importante. Você está a um passo de ter mais consciência do que deve ser melhor trabalhado em você, sem surpresas ou questões pendentes. Esse olhar é importante para trilhar os caminhos que estão por vir.

Escorpião

Toda energia planetária se concentra em você essa semana e isso significa que é o momento certo para fazer aquela limpeza emocional. Deixe ir, definitivamente, aquilo que você não quer mais em sua vida. Marte vai te dar toda a força necessária para isso. Nas relações, momentos importantes estão para acontecer, observe e aproveite!

Sagitário

Semana boa para se expressar da sua melhor maneira dentro de grupos ou trabalho. Apesar da baixa de energia, seu campo está aberto para se aventurar em coisas novas e dar boas ideias nas conduções do trabalho. Aproveite a boa sintonia e trabalhe isso da melhor forma. Resultados surpreendentes podem acontecer.

Capricórnio

Energias importantes marcam essa semana, especialmente com as mudanças. Abra-se para os desapegos e imprevistos que trazem novos caminhos, você querendo ou não. Vênus entra em seu signo oferecendo ares mais seguros para os relacionamentos e planejamentos.

Aquário

Sua mente pode ser sua melhor amiga, nunca se esqueça disso. Libere os pensamentos destruidores e faça o que for necessário para seu bem-estar. Novos conhecimentos, expansão e experiências trazem novos e prósperos momentos. Acredite que você é merecedora e confie no invisível.

Peixes

A semana traz uma energia de dúvida ou de confusão com seus sentimentos. É hora de colocar as coisas nos seus lugares, não tenha medo de olhar para isso, pare de fugir de percepções erradas. O que for para agregar, fica. O que não for, é hora de partir.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)