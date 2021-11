Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em novembro

23/10 a 21/11

Você já deve ter aprendido uma das lições mais importantes da vida: não temos controle sobre nada. Essa noção será muito importante este mês, que promete transcorrer surpreendendo você e distorcendo seus planos. Treine sua resiliência e encare com leveza os desvios de caminho. Como você está celebrando mais um ano de vida, é natural que surjam alguns questionamentos pessoais e talvez você se sinta confusa em relação ao ciclo que está começando. Não se deixe levar pela pressão. Não é necessário resolver nada nem impor metas agora. Olhe para seus relacionamentos, se possível, e veja se está feliz com eles. Você quer seguir assim, conversar para mudar ou terminar algum deles? As respostas ficarão mais claras na Lua nova no seu signo, no dia 4. Aquilo que não ficar bem resolvido virá à tona no eclipse lunar durante a Lua cheia em Touro, no dia 19. Você vai dar conta disso!

22/11 a 21/12

A Lua nova, no dia 4, revelará um segredo guardado há algum tempo. Não é uma informação que você gostará de ouvir, mas é melhor receber a verdade. No trabalho, movimentações surpreendentes na equipe exigirão de você muita paciência e equilíbrio para terminar o trabalho em meio à sensação de frustração e de insegurança. É importante que você cuide da sua saúde em meio a tudo isso, especialmente sua saúde mental. No dia 19, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Touro auxiliará no encerramento de projetos de trabalho. Finalmente, você poderá respirar fundo e relaxar um pouco. Sua cabeça e seu corpo vão agradecer o dolce far niente.

22/12 a 20/1

Há um desacordo entre o que você precisa fazer e sua vontade. Esse embate chegará ao fim no dia 4, na Lua nova, que obrigará você a tomar uma decisão prática. Urano em oposição ao astro exigirá que você abra mão dos seus planos e trace um caminho inteiramente novo até seus objetivos. Talvez você tenha que adiar uma grande realização por causa de dinheiro. Saturno está enviando uma mensagem: não será agora, mas isso não quer dizer que nunca vá acontecer. As finanças continuarão a ser assunto perto do dia 19, quando acontece um eclipse lunar durante a Lua cheia em Touro. Contudo, dessa vez a discussão envolverá uma relação pessoal importante.

21/1 a 19/2

Urano, seu regente, estará agitado este mês, fazendo com que notícias inesperadas apareçam o tempo todo. A partir do dia 4, na Lua nova, alguma instabilidade deve surgir no trabalho, com comunicados da gestão que não vão agradar você. Será necessário refletir sobre sua disposição para lidar com algo pouco desejado. Caso entenda que é melhor, trace uma estratégia para buscar outra posição. Um pequeno terremoto também vai atingir seu relacionamento amoroso. Dialogue e trabalhe na conexão entre vocês e tudo ficará bem. No dia 19 , um eclipse lunar durante a Lua cheia em Touro fará você pensar sobre mudar de casa.

20/2 a 20/3

Este será um mês desafiador para todos. O culpado será Urano, agindo de forma selvagem e conflituosa, em oposição direta ao Sol e à Lua. Após o dia 4, quando ocorre a Lua nova, informações desconhecidas e ocultadas de propósito virão à tona. É provável que isso gere uma série de discussões. Em meio a tudo isso, será preciso finalizar um projeto de extrema importância. No dia 19, um eclipse lunar na Lua cheia em Touro afeta as comunicações. Preste atenção ao que você fala, pois isso pode impactar profundamente relações. Evite assinar contratos ou viajar, porque os obstáculos serão muitos e você estará com os nervos à flor da pele.

21/3 a 20/4

No dia 4, a Lua nova promete ser uma das mais difíceis do ano. No seu caso, o astro vai gerar discussões sobre as finanças. Urano também estará em um ângulo complicado, então evite negociações nem conte com o recebimento de valores altos – se vier, será algo com um valor bastante inferior ao esperado. Algumas dívidas devem se apresentar. Saturno, o planeta professor, vai desempenhar sua função e lhe ensinar a ser mais prática e realista. Durante a Lua cheia em Touro, no dia 19, acontece um eclipse lunar. É provável que você veja uma fonte de renda secar, porém depois outra ainda mais abundante surgirá. Tenha paciência e foco no objetivo.

21/4 a 20/5

Há algum tempo você vem lidando com um relacionamento inconstante, que vive altos e baixos. É provável que você tenha que tomar uma decisão a respeito da relação – mesmo que seja difícil – perto da Lua nova em Escorpião, no dia 4. Marte também estará em Escorpião, seu signo oposto, tirando de você o controle sobre a maior parte das coisas. Você se verá numa posição rara: a pessoa que provoca as revoltas. Liberdade e autonomia vão atrair você e impactar suas ações. No dia 19, durante a Lua cheia no seu signo, ocorre um eclipse lunar. Você verá muitos desejos realizados, mas procure se concentrar naqueles feitos com a razão, não com a emoção.

23/9 a 22/10

O mês começa com cobranças e questões relacionadas à dinheiro. A partir da Lua nova, no dia 4, você vai sentir a tensão aumentar. Urano em oposição ao astro piora essa sensação de falta de controle. De modo geral, novembro será estressante. Todos estarão sensíveis, portanto tenha cuidado nos contatos com os outros. Uma dose extra de empatia será bem-vinda. No dia 19, quando acontece um eclipse lunar durante a Lua cheia em Touro, a situação começa a melhorar. O Sol, a Lua e Marte estarão em Escorpião e você verá aumentar, mesmo que aos poucos, sua renda. Concentre-se em questões práticas e evite entregar-se à emoção excessiva no período.

23/8 a 22/9

A única coisa que você tem desejado é descansar, mas o começo de novembro não vai permitir uma viagem para desligar a cabeça ainda. No dia 4, a Lua nova estará oposta a Urano, causando obstáculos e atrasos nos planos. Procure, contudo, dar voltas, pegar a estrada até uma cidade próxima no fim de semana ou até andar pelo bairro a pé – essas são atitudes que auxiliam a manter a saúde mental em momentos de sobrecarga. No dia 19, a Lua cheia em Touro será acompanhada por um eclipse e você sentirá liberdade. Será um momento propício para viajar, encontrar pessoas e desconectar da rotina.

22/7 a 22/8

Muitas vezes, o tempo é o nosso maior aliado. Ainda assim, exige aprendizado saber respeitar seu ritmo desconhecido. Um projeto a longo prazo que você vinha criando deve sofrer com uma reviravolta. Não se desespere e procure entender que nada é definitivo. Novembro será um mês repleto de problemas e confusões; vai exigir resiliência e coração forte. No dia 4, com a Lua nova, você precisará voltar sua atenção à família e isso pode causar conflitos no trabalho. No dia 19, durante o eclipse lunar, na Lua cheia em Touro, verdades ocultadas virão à tona e vão desencadear discussões. É o jeito do Universo de finalizar aquilo que não faz mais sentido na sua vida.

21/5 a 20/6

Nem sempre é fácil, mas é preciso buscar equilíbrio na vida. Quando tudo ficar intenso, contudo, o principal foco deve ser a sua saúde. Às vezes, só aprendemos isso do jeito difícil. Sua capacidade de se cuidar será colocada à prova no começo do mês, com a Lua nova do dia 4. Um turbilhão de coisas vão exigir a sua presença, especialmente o trabalho. Saturno não será um aliado e é provável que você sinta que carrega o peso do mundo nos seus ombros. Do outro lado, Urano tenta ao máximo corrigir situações que estavam há tempos pendentes. No dia 19, um eclipse lunar, durante a Lua cheia em Touro, revelará segredos. Um dinheiro inesperado pode surgir.

21/6 a 21/7

Novembro será um mês turbulento, começando na Lua nova do dia 4. Relacionamentos estarão em xeque. Procure ser prática e justa, evitando corações partidos. Se precisar, seja a primeira pessoa a estender as mãos e fazer as pazes. A confusão segue no dia 19, durante um eclipse lunar em plena Lua cheia em Touro. Amigos podem se afastar e será necessário ter paciência para compreender o momento. Por outro lado, você se sentirá repleta de energia para finalizar projetos no trabalho e dará muita atenção aos filhos e à família. Não se surpreenda com reviravoltas, afinal, eclipses são a ferramenta de transformação mais dramática do Universo.

Susan Miller (@astrologyzone ou astrologyzone.com) vive em Nova York e escreve previsões em seu site desde 1995. Em CLAUDIA, ela publica desde 2013.