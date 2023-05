Looks de Touro: 10 visuais perfeitos para o signo

“Taurinas são símbolo de fertilidade, crescimento e cultivo paciente de toda semente que leva tempo para florescer”. A definição da astróloga Larissa Bresciani ilustra bem a beleza desse signo, que também aparece na forma como eles se vestem. Hoje, separamos os looks que mais combinam com Touro, o primeiro signo de terra do zodíaco.

Quando conectados à sua verdadeira essência, o modo como eles compõem suas vestes está ligado ao mais íntimo de seu ser. Aqui, praticidade, determinação e discrição tomam conta, diz a especialista. “Eles se empenham na construção sólida e permanente de seus projetos. Tudo que fazem é com muito foco, taurinos são as pessoas que transformam sonhos e projetos em realidade”.

A cor de touro

“Lilás, rosa e tons terrosos são as cores que mais estão conectadas com o signo”. Além deles, o branco, azul claro e até mesmo o vermelho, se a ideia for destacar a sensualidade do signo, são uma boa pedida, de acordo com ela.

Discrição

Taurinas mantêm atitudes mais reservadas, graças à discrição e capacidade de observação inerentes a elas, por isso looks mais sóbrios caem bem. Isso não quer dizer que elas vão passar sem que sejam notadas. “Regidos por Vênus, sabem de seu enorme poder de atração sem a necessidade do esforço”, completa.

Elegância não pode faltar

Taurinas amam peças clássicas, práticas e sensuais. “Por serem apegadas às ideias já preestabelecidas e terem dificuldade de inovar, preferem roupas que passem a sensação de estabilidade”, explica Larissa.

Inspirações