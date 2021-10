Horóscopo semanal de 03/10 a 09/10: O que você tem feito por você?

Atualizado em 1 out 2021, 23h19 - Publicado em 3 out 2021, 12h00

Por Vivi Pettersen* Atualizado em 1 out 2021, 23h19 - Publicado em 3 out 2021, 12h00

Semana com energias interessantes para que possamos seguir adiante com o que estamos internalizando há um tempo. Apesar de Lua Minguante estar bombando até dia 6 de outubro, trazendo à tona questões para ser limpas e ressignificadas, a força interna está em seguir adiante e colocar pontos finais em energias que não são favoráveis ao nosso crescimento.

A semana inicia com a Lua em Leão, nos convidando a mergulhar no que há de melhor em nós. O que você tem feito por você? Quais escolhas você tem priorizado? O que você tem permitido viver por você, apenas? Essa energia nos oferece um olhar mais direcionado para nosso autocuidado e nossa autopreservação. Lembre-se que sermos nossa prioridade é o principal passo em direção do que devemos e queremos construir.

Mercúrio continua retrógrado com força total em Libra e tem sido desafiador lidar com a comunicação – já que Libra é um signo do elemento ar e o poder mental é uma das características mais latentes. Atenção redobrada!

Confira as previsões a seguir para cada signo:

Áries

Sol e Marte traçam um desafio com o seu poder de cura, trazendo à tona certas dores que foram sufocadas em algum passado não tão distante. O momento pede força interior e equilíbrio – toda dor é por um motivo e a dinâmica aqui é entender isso e ressignificar. É importante não ceder à tentação de utilizar o mental para burlar essa cura. De vez em quando, é bom enfrentar nossos medos para lembrarmos o quão forte somos.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Touro

No início da semana, a Lua faz um bom aspecto com Urano em seu signo trazendo pensamentos mais inovadores, sobretudo no trabalho. Abra-se para o novo – será preciso transformar o modo de pensar e se atualizar um pouco se quiser alcançar novos e bons resultados. Momento bom para reorganizar a casa – pode ser que ajude naquele up na criatividade.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Gêmeos

Mercúrio Retrógrado traz a energia da revisão com bastante força nos romances e assuntos pendentes – pode respingar também na forma como você se vê. Pé no freio, é momento de ouvir mais do que falar – embora se posicionar e buscar o que é melhor a você não seja de todo mal. Utilize essa semana para cuidar um pouco mais de si. Óleo essencial de gerânio, por exemplo, pode fazer milagres para esse objetivo.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Câncer

Semana excelente para cuidar melhor do seu lado mais sensível e intuitivo. Vênus faz uma dança com Netuno te trazendo insights bem poderosos em sonhos, por exemplo. É uma ótima maneira de se conectar com sua força mais espiritual. As relações passam por um momento de maior conexão – mas, antes disso, certifique-se de ser um ambiente seguro para si mesma também.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Leão

Com a lua em seu signo no início da semana, é momento de olhar para dentro buscando novas formas de criar caminhos para seus objetivos. Algumas questões de passado podem voltar trazendo novos sentidos, mas não se apegue a isso – com essa energia, construa pontes, não muros. Cuidado com a comunicação e com exageros nas relações, lembre- se da sua parte responsável também.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Virgem

É momento de enxergar novas estruturas para alcançar novas situações. Seu coração pede novos caminhos e novas estradas, mas o apego é um inimigo agora, não é hora de criar comodismos quando o melhor está por vir. Faça seu planejamento, mas com espaço para que o universo te surpreenda.

Continua após a publicidade

Veja a previsão mensal para o seu signo

Libra

Com essa dança de planetas em seu signo, as coisas devem estar agitadas por aí – mas, lembre-se que tudo são oportunidades, por mais desafiadoras que pareçam. Sol e Marte traz a energia da ação para a cura: tudo pode ser modificado se você parar de ficar em cima do muro. Resolva, vá e faça. Tire da frente e recomece. Mercúrio retrógrado em seu signo traz a atenção redobrada com sua forma de se expressar: cuidado ao dar sua opinião e com más interpretações.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Escorpião

Semana de atenção plena com excessos. Não desconte neles certos incômodos que surgem para te fazer mudar. Sua intensidade se faz presente de maneira próspera, mas não exagere exigindo ou ordenando. Tire a semana para equilibrar as energias e sobretudo aos processos emocionais que estão borbulhando com força por aí.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Sagitário

Mercúrio Retrógrado agindo com muita força em sua comunicação – o que afeta diretamente suas relações pessoais e profissionais. Por mais difícil que pareça, segure a onda e ouça mais. Alguns atrasos também podem ocorrer, sobretudo que seja envolvido com parcerias e sociedades. Não é hora de agir, é hora de esperar a tempestade passar.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Capricórnio

Semana boa de comunhão com Plutão, em seu signo, Vênus e a Lua, que podem trazer velhas questões para mudanças. Apesar de parecer custoso, é uma excelente oportunidade que o universo te dá para colocar em pratos limpos o que importa de verdade para você. Qual atenção você deseja, mas, sobretudo, qual você pretende dar? Lembre-se que toda ação gera uma reação – e às vezes, é necessário tirar o velho para que o novo apareça.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Aquário

Vênus continua em discussão calorosa com Júpiter, em seu signo, trazendo à tona e expondo as questões de ordem emocional e de relacionamento, sobretudo as que precisam de uma resolução. Contudo, apesar dessa confusão, o discernimento se fará presente com a energia de Saturno, que te oferece uma segurança em tomar decisões que deveria ter tomado há tempos. Não prolongue situações que te deixam incompleta, tome as rédeas da sua vida!

Veja a previsão mensal para o seu signo

Peixes

Netuno, em seu signo, vem traçando bons momentos com Vênus, em Escorpião e essa união é boa, mas com ressalvas. Não se entregue totalmente a ilusão, é hora de escutar o que sente de verdade, ouvir a intuição com clareza, separando de processos mentais e do imaginário da fantasia. Semana excelente para o autocuidado e para o bem-estar, para reorganizar todos os chacras. Que tal uma sessão de reiky?

Veja a previsão mensal para o seu signo

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)