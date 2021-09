Horóscopo semanal de 26/9 a 2/10: Mercúrio retrógrado vem com força

Alerta! Mercúrio passa a se movimentar novamente de forma retrógrada, afetando a todos na forma de nos expressarmos, o que pode levar a uma série de mal-entendidos e gerar muita dor de cabeça. Outro ponto importante é a assinatura de contratos.

Se for assinar algo, revise várias vezes, peça ajuda de um profissional da área para evitar surpresas desagradáveis. Também podem surgir imprevistos, como atrasos ou mesmo cancelamentos de viagens nesse período.

Redobre sua atenção, confira se seu e-mail foi enviado, se a pessoa recebeu sua mensagem e se ela entendeu o que você gostaria de dizer. Na hora de marcar viagens, procure adiá-las. Caso não seja possível, confira todos os detalhes mais de uma vez. É comum comprar a passagem para o dia errado, o voo ser antecipado ou atrasar. Imprevistos irão acontecer!

A Lua cheia passa para a minguante nos signos de Gêmeos, Câncer e Leão. Temas como família, seu lar, seus pais, hobbies, momentos de lazer, diplomacia, enfrentamento da verdade, forma de lidar com suas emoções, alimentação, organização e limpeza estarão em pauta.

Por isso, que tal dar atenção para seus familiares? E, claro, aja da forma mais íntegra possível. Se estiver com suas emoções bagunçadas, antes de tomar uma atitude, respire fundo. Evite falar, principalmente se for para criticar. Uma boa alternativa é dar uma volta, afastar-se um pouco.

A semana está propícia para cuidar da sua alimentação, exercitar-se e tirar um tempo para o lazer. Seu lar pede atenção. Que tal fazer aquela faxina? Doar o que está parado? Mexer na decoração?

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Atenção: com Mercúrio entrando em movimento retrógrado, o alerta para você fica redobrado. O momento pede cautela na hora de se expressar. Pense antes de sair falando. Você pode se desconhecer em alguns momentos por estar mais sensível. Calma, é uma fase e vai passar. Assuntos do seu lar estarão em pauta: uma reforma, faxina geral, redecoração…

Touro

Estar com os pés no chão, trilhar um caminho com segurança, conquistar abundância e crescer sem perder de vista a qualidade de vida estão entre suas grandes metas. Ousar olhar adiante de tudo o que tem visto, por vezes, desacomoda demais, mas é necessário. Momento pede para se reformular. Lembre de quem você é e siga em frente.

Gêmeos

Os nativos desse signo tendem a se sentir muito confusos nesse momento, ainda mais com seu planeta regente, Mercúrio, entrando em movimento retrógrado. Evite assinar contratos. Se não conseguir, busque ajuda de alguém de fora para analisar os papéis e evitar enrascadas futuras. Uma dica: falar sempre ajuda. Se abrir permite que as soluções cheguem até você.

Câncer

Sua sensibilidade estará forte. Você pode se sentir mais impaciente, irritado, apegado e confuso nessa semana. Cuidado para não superestimar ou subestimar alguém. Problemas podem vir daí. Quando algo acontecer, pare, sinta… Perceba-se. Essa emoção já se revelou em outros momentos? Sim? Isso revela uma lição não aprendida por você. Aprenda e se liberte.

Leão

Seu discernimento pode ser prejudicado com toda movimentação no céu. Por isso, preste atenção em sua maneira de falar, procure averiguar os fatos antes de se posicionar. Cuidado com fofocas. Busque a verdade acima de tudo. O exercício físico será um aliado, assim como ter momentos de descanso. Mantenha o foco no que realmente importa.

Virgem

Sua objetividade pode ser afetada pelo fato de suas emoções estarem à flor da pele. Se não conseguir administrar sozinha, peça ajuda. Hora de rever escolhas, mudar a sua rota e seguir em frente. Dê limites para tudo que for necessário, até mesmo para pessoas que impeçam você de se sentir útil, estar em paz e agir de forma coerente. Ao falar, procure olhar a situação pelo ângulo do outro.

Libra

Sua família pode sentir a sua falta. Às vezes estamos perto, mas longe. O momento é propício para dialogar com as pessoas que você mais ama. Pode descobrir uma verdade que não sabia. Evite agir de forma impulsiva. Com cautela, busque mais informações, esclareça e analise suas opções. Nada é por acaso. Cuide de você com o mesmo carinho que cuida dos demais.

Escorpião

O passado pode retornar e exigir a resolução de alguma pendência. Hora de encarar, pedir ajuda se for necessário e colocar um ponto final no assunto. Cuidado para que suas emoções não levem você a interpretar algo de forma distorcida. Antes de dar seu veredito, confirme a veracidade dos fatos. Essa postura vai tirar você de várias enrascadas.

Sagitário

Suas palavras são uma benção mas, em alguns momentos, podem levar você a ter problemas. Tudo depende de como você está. Se estiver bem, suas palavras tendem a ser ponderadas, equilibradas e inspiradoras. Do contrário, suas palavras podem ferir, afastar pessoas que ama e romper parcerias. Tudo começa e termina em você, por isso, foque em si mesmo. Cuide-se.

Capricórnio

Lidar com as emoções não é algo simples. Você pode se desconhecer e não saber lidar consigo mesmo. Calma, é uma fase que vai passar mais rápido se você buscar acolher suas fragilidades e as transformar em forças. Se não conseguir sozinha, entenda que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza ou fracasso. Muito pelo contrário, trata-se de uma atitude inteligente. Reflita?

Aquário

Temos várias famílias: a primeira é aquela que nos trouxe ao mundo, depois formamos outra, e ainda escolhemos alguns amigos como irmãos… Que tal agradecer, honrar a todos eles? Em especial, aquela que permitiu o seu nascimento. Bom momento para ler, escrever e se aprimorar. Cuidado com seu jeito de falar, pois Mercúrio Retrógrado pode lhe trazer problemas…

Peixes

Os piscianos já tendem a sofrer com seu jeito de falar, imagina agora com Mercúrio em movimento retrógrado? Delicado… O momento pede por um esforço extra para se comunicar, falar o que deseja. Dica? Treine. A semana pede atenção à energia do seu lar. Pare e perceba como ela está. Reforce a proteção ainda mais, para que ele se torne seu porto seguro.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br