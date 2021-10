Horóscopo semanal de 10/10 a 16/10: Momento de novas possibilidades

Atualizado em 8 out 2021, 15h18 - Publicado em 10 out 2021, 12h00

Semana regida pela Lua Nova em Sagitário traz uma configuração mais otimista para os próximos dias. Vênus já entrou nesse signo e ajuda nessa configuração mais amorosa, divertida, nos mostrando que há caminhos para questões do passado mal resolvidas. É momento de se abrir a novas possibilidades, criar conexões duradouras para suas próximas escolhas: quem estará com você daqui em diante?

Saturno, que estava retrógrado desde maio, sai essa semana deste modo e dá uma folga nos desafios incessantes. Tivemos meses desafiadores que serviram para nos colocar no eixo da responsabilidade em nossa vida. Porém, por mais “leve” que possa parecer, devemos ter essa disciplina conosco e a certeza de que sempre é possível respeitar nossos limites para vivermos uma vida melhor.

Áries

Sua sociabilidade estará em alta, assim como sua habilidade de usar a criatividade ao seu favor. Direcione essa energia para agregar ao seu redor e não para gerar conflitos. Por mais difícil que seja não agir por ímpeto, pense e repense antes de se comunicar. Suas ações mais pensadas poderão ganhar notoriedade de algum líder ou chefe direto.

Touro

Momento de maior concentração de onde está aquilo que você verdadeiramente quer se desapegar em sua vida. Semana de reavaliação de algumas escolhas e da vontade de direcionar essas mudanças para situações que realente façam sentido para você. Lado financeiro com boas perspectivas, principalmente no que se diz a parcerias e acordos.

Gêmeos

Com Vênus em Sagitário, seus relacionamentos ganham novos aspectos nesse momento. Você estará mais em evidência e, se quiser, poderá usar dessa energia para conhecer pessoas novas e que te tragam novos ares. Não se esqueça que esse aspecto também ajuda bastante no seu autocuidado – antes de qualquer coisa, coloque suas necessidades em primeiro plano.

Câncer

Uma força impulsionadora essa semana faz com que você foque nos objetivos e no que deseja conquistas dentro do propósito profissional. Conte bastante com seu lado mais sensível para dar aquela força na sua criatividade. Boas ideias e o foco te dão esse up durante a semana para que você promova coisas novas, aproveite!

Leão

Alguns contratos ou acordos que você considerou encerrados em algum momento podem voltar pedindo novos olhares e resoluções. Reconsidere, se for possível e positivo para você. A diplomacia se faz necessária, pois é provável que você consiga melhores resultados com essa atitude hoje. Cuidado essa semana com compras por ímpeto, mantenha as finanças em controle!

Virgem

Rotina ganha um certo movimento essa semana. Pode ser um aumento de trabalho ou um convite para assumir novas responsabilidades. De qualquer forma, nada de pânico: use e abuse da energia mental para traçar seus planejamentos e encarar os desafios. Lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena.

Libra

Marte, que está em seu signo, traça uma boa conversa com Saturno, que deixa de ficar retrógrado na sua casa de autocuidado e romances. É um bom momento de reavaliar as últimas jornadas até aqui e o que todos os desafios vem tentando te mostrar. Marte dá um up na sua vontade de melhorar e criar novas condições de seguir em frente. Bons ventos.

Escorpião

Você está passando por um período mais tenso, porém, de muito aprendizado. Ouça mais, cuide melhor da ansiedade e tire momentos realmente proveitosos para você. É uma semana de bastante equilíbrio entre emoção e razão, não se desespere além. Transformações acontecem para te lembrar que a vida tem movimento.

Sagitário

Vênus em seu signo oferece dias de maior conexão consigo. Energia de autocuidado e valorização chega mais perto essa semana e todas as suas vontades poderão ser reavaliadas a partir de agora. Atente-se bem ao que você quer e com quem deseja compartilhar. Muito magnetismo pessoal e boas oportunidades de ganhos surgem também.

Capricórnio

Seu setor financeiro ganha um certo movimento, com aumento de disciplina nos ganhos e gastos. Não é um bom momento para grandes riscos, atente-se mais ao redor para fazer seus planejamentos. Por outro lado, há grandes chances de novas oportunidades e trabalho aparecerem. Mas, é bom esperar Mercúrio sair do modo retrógrado para assinar contratos.

Aquário

Saturno, que está em seu signo desde o final de 2020, sai do modo retrógrado te trazendo certo alívio com você mesma. Foram meses de muitas lições e aprendizados duros, é chegado o momento da trégua e de ver as coisas finalmente andando. Utilize melhor seus dias para fazer o que sabe de melhor: construir seus dias com seu grande poder mental – assim, é uma maneira sábia de se abrir para todas as chances do universo.

Peixes

Uma profunda conexão de invade essa semana com os movimentos da Lua e de Saturno no seu campo emocional. É possível que você encontre respostas de muito o que procura nos próximos dias, nas ações da rotina e até mesmo, em “coincidências”. A questão é que os últimos meses te fizeram aprender bastante sobre sua saúde emocional – e chega o momento de colocar tudo isso em prática para um melhor viver.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)