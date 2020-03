Horóscopo da semana: nova fase mundial exigirá pensamento no coletivo

A semana começa com a entrada de Marte em Aquário, na segunda-feira (30), o que cria uma energia de conciliação. Não por coincidência, essa conjuntura vem para mostrar que, se todos não tomarmos as mesmas atitudes, as coisas poderão se complicar. Se os signos souberem aproveitar o momento, perceberão que é preciso pensar no coletivo e entender essa nova fase mundial.

Na terça-feira, a Lua entra em Câncer, o que deverá reacender lembranças. Por isso, aproveite para fazer atividades que lhe proporcionem a sensação de acolhimento, como arrumar um álbum de fotografia ou conversar com a família por videoconferência, mas cuidado para não cair na melancolia. A partir do dia 2, a energia deve mudar e os signos precisam ficar atentos. “Como Saturno está no início de Aquário, haverá uma oposição. Isso pode gerar tensão nas relações e as pessoas podem começar a se sentir mais limitadas. É preciso entender que é um sentimento passageiro”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

A entrada da Lua em Leão no final da quinta-feira pede por mais diversão, será um bom momento para dançar, brincar e aproveitar o que você gosta de fazer, mesmo que dentro de casa. No domingo a Lua transita para Virgem, o que deve estimular os signos a organizar a casa e se preparar para a semana seguinte.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Para Áries, a entrada de Marte em Aquário estimula a sociabilização. O ariano sentirá a necessidade de estar em grupo, mesmo que virtualmente, tentando promover algo útil para humanidade. Sabe aquele projeto de arrecadar doações para hospitais? É a hora de tirá-lo do papel. A Lua em Câncer deve mexer com os sentimentos, gerando uma sensação de angustia e sufoco por estar em casa. Então fique atento para não se deixar levar pelo nervosismo. No final da quinta-feira, a entrada da Lua em leão já traz uma energia mais animada, bom para buscar novas atividades.

Touro

Marte entrando em Aquário mexe muito com o lado profissional do taurino. Então, para aqueles profissionais que estão parados na quarentena, é hora de retomar a criatividade, construir novas formas de ser e de viver. Apesar do touro não gostar de mudanças, ele será obrigado a viver isso. Por isso, vamos colocar os projetos parados em prática. Com a Lua em Câncer logo na terça-feira, é importante que o taurino preste atenção ao seu redor. Tente ser mais coração, mais emoção, conversar com as pessoas dando palavras de ânimo. No final da semana, a Lua em Leão pode gerar irritação dentro de casa, cuidado para não se estressar com coisas pequenas. Tudo deve melhorar no domingo, quando o taurino se sentirá mais à vontade para ser ele mesmo e trabalhar seu bem estar e personalidade.

Gêmeos

A entrada de Marte em Aquário abre a mente do geminiano. Nos próximos dias, ele irá repensar muitas coisas, principalmente no âmbito profissional. Talvez seja a hora de reajustar as velas para trabalhos que envolvam mais a humanidade. Já a energia com a Lua em Câncer desperta uma responsabilidade sobre questões financeiras; é hora de planejar melhor o futuro. Mais para o fim da semana, com a Lua em Leão, ele ficará comunicativo e se sentirá melhor consigo mesmo. Para os geminianos que precisam dar um gás nos estudos, a Lua em Virgem no domingo vem bem a calhar.

Câncer

Nos próximos dias, o canceriano precisa ficar atento com a área afetiva, principalmente no exagero de irritações. Pense duas vezes antes de começar uma discussão. No final da semana com entrada da Lua em Leão, a criatividade estará em alta, será um bom momento para ter ideias de como melhorar a vida financeira, aproveite para planejar o futuro.

Leão

Marte em Aquário traz um momento de decisões na área afetiva do leonino. É bom rever aquilo que está buscando de verdade, mas é muito importante ter sabedoria afetiva. Na terça-feira, com a Lua em Câncer, o leonino sentirá uma necessidade profunda de introspecção. Atividades como relaxamento e meditação devem cair muito bem, mas nada de ficar se apegando ao passado. Na quinta-feira à noite com a entrada da Lua no próprio signo, ele se sentirá melhor e poderá ter surpresas positivas no campo afetivo.

Virgem

Com a entrada de Marte em Aquário, o virginiano sentirá o impulso de tomar atitudes novas, mesmo que isolado. Aproveite essa energia para desenvolver novos projetos. Se você estiver em casa por conta da quarentena, seja criativo. A Lua em Leão pode complicar as relações. É importante controlar a ansiedade e a irritação. No domingo, com a Lua no próprio signo, a energia será de organização e autocuidado. Que tal fazer um banho de limpeza, um ritual de beleza ou um detox?

Libra

Marte entrando em Aquário flui muito na parte criativa de Libra. Esse signo tem um cuidado e um carinho pelo belo, então, que tal pensar em estratégias de ganhar dinheiro com isso? Você se sentirá com vigor para colocar em prática novos projetos. Na terça-feira, a Lua em Câncer propiciará reflexões ligadas a área profissional. É interessante lembrar dos momentos em que você estava mais feliz e produtivo no trabalho. Já a Lua em Leão o deixará mais sociável, será um bom momento para encontrar boas parcerias online.

Escorpião

A entrada de Marte em Aquário provoca tensão e ansiedade de querer resolver coisas rápidas para o futuro, mas o escorpiano terá que entender que precisa dar um passo de cada vez, principalmente no âmbito profissional. É hora de pensar fora da caixinha, tentando ver novas possibilidades e soluções. A Lua em Câncer pedirá uma visão mais efetiva de como ser cooperativo e afetivo no lar.

Sagitário

O sagitariano costuma ser otimista, mas com Júpiter transitando em Capricórnio, ele precisa rever algumas coisas. Por isso, autoconhecimento é essencial neste momento. É interessante se abrir para novas possibilidades, principalmente envolvendo mais interação com as pessoas. Apesar de serem bem quistos, os sagitarianos são mais na deles, o que pode atrapalhar o desenvolvimento de alguns projetos. Aproveite o momento para se juntar com mais pessoas.

Capricórnio

Com a ida de Saturno para Aquário, o capricorniano atuará muito bem no lado financeiro esta semana. Mesmo para quem está parado na quarentena, será um bom momento para ter ideias que abrirão caminhos lá na frente. A Lua em Câncer mexe muito com o lado afetivo, muitas lembranças virão à tona, mas é preciso ter cuidado com o saudosismo.

Aquário

A entrada de Marte no próprio signo gera irritação. Por isso, fique atento para não sair brigando com todo mundo. Por outro lado essa energia traz mais vigor, o que é ótimo para manter a rotina de prática de exercícios físicos. Com a entrada da Lua em Leão, ele precisará ter cuidado no campo afetivo. Ele exigirá respostas mais precisas do parceiro, mas é importante não exagerar na dose.

Peixes

Marte em Aquário mexe muito com o inconsciente do pisciano. Ele se sentirá apto a tomar mais atitudes, estará com respostas mais rápidas, mas também mais irritado. Por isso, equilíbrio é importante. A Lua em Câncer vem para trabalhar pontos mais sensíveis no coração do pisciano. Lembranças e sentimentos devem voltar com força, mas cuidado com o excesso de saudosismo.

