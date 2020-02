Horóscopo: as previsões de Susan Miller para março

Peixes

20/2 a 20/3

Sua vida social promete ser incrível neste mês. Você estará rodeada de pessoas queridas, o que lhe trará muita energia. Experimente começar um trabalho voluntário de que goste e verá como a atividade é gratificante. Você vai conhecer pessoas diferentes, e os efeitos serão bem positivos. Se em fevereiro você se sentiu frustrada com dificuldades em seus projetos, saiba que, a partir do dia 9, tudo volta a fluir, pois Mercúrio retoma o movimento direto. Nesse mesmo dia, a Lua cheia em Virgem iluminará seu setor de comprometimentos. É provável que decida levar o relacionamento mais a sério ou feche um acordo de trabalho. Programe um passeio agradável para o dia 20 – será a melhor data do mês para isso. Com a chegada da Lua nova do dia 24, você estará mais propensa a ganhar dinheiro com projetos pessoais.

Áries

21/3 a 20/4

Este é um momento mágico para a sua carreira. A Lua cheia do dia 9 poderá trazer a conclusão de um projeto. Cada detalhe importa; entregue um trabalho bem caprichado. Um sonho profissional também está em vias de se concretizar. Procure manifestar suas opiniões e sua visão sobre o futuro da empresa, pois elas lhe renderão frutos como um aumento ou uma promoção. Agora, se está buscando outro emprego, talvez leve um tempo até que as coisas se ajeitem. Com Mercúrio saindo do movimento retrógrado, também no dia 9, as negociações deverão fluir mais. Livre de obstáculos, você terá respostas e aprovações com mais rapidez. Na Lua nova do dia 24, considere praticar meditação ou ioga para relaxar. Este também será seu ponto alto do mês. O astro deverá lhe abrir caminhos, alavancando assim o potencial de qualquer projeto que for iniciado nesse período. Marte, por sua vez, garantirá o entusiasmo e a energia para que você embarque em novos empreendimentos.

Touro

21/4 a 20/5

Depois de passar um bom período focada na carreira, chegou a hora de você pensar em romance, diversão e amigos. A Lua cheia do dia 9, em Virgem, ilumina seu setor do amor verdadeiro, prometendo um dos momentos mais encantadores e românticos de seu ano. Talvez você faça uma viagem para um lugar mais distante e conheça pessoas bem interessantes. Caso já esteja em um relacionamento estável, encontre uma maneira especial de celebrar com seu par. A fase também é bastante propícia para aumentar a família ou, se já tiver filhos, para preparar surpresas para eles. Como Mercúrio retoma o movimento direto também a partir do dia 9, aborrecimentos com adiamentos e falhas de comunicação serão coisas do passado. Portanto, não tenha medo de apresentar suas ideias. Na Lua nova do dia 24, em Áries, comece a planejar o que fará depois do seu aniversário. Há grandes chances de bom desempenho em assuntos legais ou acadêmicos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Você já deve ter percebido que, mesmo aos trancos e barrancos, tem conquistado uma boa reputação profissional e que o aumento de sua remuneração é reflexo disso. São os planetas que estão alinhados para que você obtenha grandes ganhos com base em seu desempenho. A partir do dia 9, Mercúrio, seu regente, voltará a transitar em movimento direto e você poderá começar a assinar contratos que estavam atrasados. A Lua cheia em Virgem, também no dia 9, trará o desfecho de um plano ligado ao lar, seja uma mudança, reforma ou novidades emocionantes sobre um familiar próximo. A vida social promete ser agitada. No dia 24, durante a Lua nova em Áries, um evento divertido deverá reunir conhecidos e parentes. Faça um esforço para expandir seu círculo de amizades, pois ele formará uma base sólida para seu sucesso neste ano. Um amigo poderá, inclusive, vir a ser a peça fundamental para que você obtenha o dinheiro necessário para realizar um projeto importante.

Câncer

21/6 a 21/7

Este mês pede uma postura colaborativa, seja no trabalho, seja em casa. Deixe para assumir o papel de líder em outro momento. Procure ouvir as ideias e sugestões das outras pessoas e veja como pode contribuir com elas, em vez de tentar impor as suas. Se trabalha por conta própria, mostre seu lado prático e esteja pronta para determinar prazos, equipe e custos para um próximo projeto. Mas não se esqueça de que precisará do auxílio de um intermediário para avançar. Deixe ideias fantasiosas para mais tarde. Por enquanto, concentre-se em se comunicar de forma clara e objetiva e em apresentar uma performance espetacular. Viagens também ocuparão sua agenda no dia 9, durante a Lua cheia em Virgem, possivelmente para a conclusão de um acordo comercial. Todo esse trabalho duro será recompensado na Lua nova do dia 24, quando surgirá uma excelente oportunidade de escalar alguns degraus no mundo corporativo.

Leão

22/7 a 22/8

Com sua lista de tarefas aumentando, você precisará ser prática e organizada. Considere a possibilidade de contratar alguém para ajudá-la a realizar o trabalho. A Lua cheia do dia 9, em Virgem, encerrará uma questão financeira. Talvez você receba aquele aumento que pediu há algum tempo ou o pagamento por um serviço prestado. Se estiver prestes a assinar um acordo financeiro, solicite a um advogado que examine atentamente a papelada, pois alguns ajustes podem ser necessários. Tudo que fizer neste mês surtirá efeito a longo prazo em sua reputação. Mostre seus talentos de maneira brilhante e será notada, provando que está preparada para assumir uma função de maior responsabilidade na carreira. A promoção pode não ocorrer de imediato, mas ela virá. No dia 24, a Lua nova em Áries iluminará seu setor de viagens, sinalizando novas aventuras. Ao planejar suas próximas férias, escolha um lugar que ainda não tenha visitado.

Virgem

23/8 a 22/9

Todas as virginianas aproveitarão as glórias deste mês, sejam comprometidas ou solteiras. Com tantas possibilidades no horizonte, escolha aquelas que irão fazer você mais feliz. Se deseja ter um filho, não espere muito. Conjunturas planetárias como as de março são raras e poderão ajudá-la a engravidar. Saturno garantirá que sua união permaneça sólida, ao passo que a Lua cheia do dia 9 trará a realização de um grande desejo. Já o perfeito alinhamento de Vênus e Urano em Touro favorecerá as solteiras, que poderão encontrar alguém especial. Também no dia 9, Mercúrio sai do movimento retrógrado, pondo fim a atrasos e confusões que a atrapalharam até então. A partir da Lua nova do dia 24, é provável que curta férias agitadas com a pessoa amada. Será também um bom momento para conversar com um consultor financeiro sobre suas economias e investimentos. A posição de Saturno permitirá que você encontre maneiras de fazer o dinheiro se multiplicar.

Libra

23/9 a 22/10

Desde o mês passado, você vem tendo que lidar com alguns atrasos e problemas causados por Mercúrio retrógrado. Mas, a partir do dia 9, o planeta retoma o movimento direto e tudo voltará a andar para a frente. Sua energia, neste mês, estará direcionada para o lar e a família. Talvez você resolva até mudar de casa, reformá-la ou apenas trocar a decoração. No fim de semana dos dias 7 e 8, esqueça os compromissos sociais. Experimente passar algum tempo sozinha para refletir e tomar decisões importantes. Na Lua cheia do dia 9, você e seu parceiro deverão receber ótimas notícias. Se estiver solteira, fique ligada, pois poderá surgir alguém muito interessante no trabalho. De todo modo, a partir do dia 20, quando Júpiter e Marte se unirão no céu, o amor se tornará prioridade para você. O desejo de ter um relacionamento sério se tornará cada vez maior. Só fique atenta às suas expectativas e garanta que você e seu par estão na mesma página.

Escorpião

23/10 a 21/11

O mês promete ser bem agitado para você. Procure se organizar e prestar atenção nos detalhes para não esquecer questões importantes. Com a ajuda dos astros, você encontrará o foco e conseguirá finalizar projetos que estavam parados há bastante tempo ou até colocar outros em prática. A Lua nova do dia 24, em Áries, tornará o cenário bastante propício para suas novas criações, mesmo as mais ousadas. Já a Lua cheia do dia 9, em Virgem, iluminará seu setor de amizades e diversão. Prepare-se para ser convidada para festas, shows e outros eventos com amigos. A atmosfera deste mês será especialmente romântica. Se estiver sozinha, poderá encontrar um novo parceiro. Já as comprometidas viverão deliciosos momentos com o par. Em meio a essa fase de estabilidade, talvez você decida comprar uma casa ou um apartamento – ou tenha de ajudar seus pais ou algum familiar que esteja com problemas de moradia.

Sagitário

22/11 a 21/12

Depois de passar um bom tempo buscando maneiras de se reinventar na carreira e descobrir novos talentos, finalmente você perceberá que todo o seu esforço está valendo a pena. Espere pelas recompensas, que serão muitas, principalmente em termos financeiros. Com a Lua cheia do dia 9, em Virgem, você poderá receber um aumento, bônus ou uma promoção como reconhecimento pelo seu trabalho. Isso irá impulsionar sua vida profissional e motivá-la ainda mais a se empenhar na carreira. O Sol estará iluminando seu setor do lar. Se deseja trocar a decoração, mudar de casa ou reformá-la, esse é o período ideal. Seu planeta regente, Júpiter, estará alinhado com o astro rei no dia 11, tornando esse momento bem especial para você. Aproveite para sair com a família e os amigos e curtir muito. Como um dos melhores meses do ano para as sagitarianas, março promete também muita diversão.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este é o ano das capricornianas. Quase todos os planetas estarão conspirando a seu favor, e você começará a sentir os efeitos já neste mês. Além de estar muito motivada e determinada, poderá contar com o apoio das pessoas. Você está iniciando um importante ciclo e tudo que plantar agora vai lhe garantir frutos pelos próximos dez anos. A Lua cheia do dia 9, em Virgem, na sua casa de viagens e acordos internacionais, favorece a conclusão de um grande projeto que, graças a Saturno, terá resultados duradouros. Problemas com passaporte ou vistos devem ser resolvidos facilmente. Você vai conhecer lugares diferentes e fazer amigos de outros países. Com a Lua nova do dia 24, sua atenção se voltará para assuntos que envolvem o lar – talvez mude de casa, troque móveis ou comece uma reforma. Urano, o planeta das surpresas, poderá trazer novidades para o amor – talvez alguém especial entre na sua vida.

Aquário

21/1 a 19/2

Os bastidores que envolvem sua carreira estão agitados e suas ações estão centradas na conquista de uma nova posição. Saiba que as coisas estão indo melhor do que imagina. Mas seja paciente, pois as negociações continuarão confidenciais até o fim de março. Mesmo assim, você tem todos os motivos para permanecer confiante. Após a Lua nova do dia 23, haverá uma excelente chance de aumentar sua renda. Você poderá negociar um salário generoso e receber ofertas acima de suas expectativas. A primeira quinzena do mês será bem social. A Lua cheia do dia 9 lhe dará motivação para entrar em um novo capítulo da sua vida, em que uma conquista amorosa aparece no seu horizonte. No dia 21, Marte e Urano trarão uma conclusão feliz a um assunto familiar.