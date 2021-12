Horóscopo semanal de 5 a 11/12: Assuma o controle das próprias decisões

Áries

Tudo aquilo que você considera desafiador enfrentar vem te convidando a encarar nos últimos tempos. Essa semana, porém, como um aprendizado ainda maior, Saturno te convida a enxerga-los com mais responsabilidade. Trabalhar o equilíbrio entre razão e emoção nas situações da sua vida pode te trazer maior clareza e disciplina com suas questões, sobretudo no trabalho.

Touro

Semana de alguns encerramentos que chegam para colocar ordem por aí. Só vai permanecer aquilo que realmente fará sentido – e todo o resto, é hora de transmutar para receber novas e prósperas energias. Uma notícia sobre lado financeiro ou oportunidade de ganhos a mais poderá chegar, desde que você faça algumas escolhas. Não tenha medo.

Gêmeos

Carreira pega fundo essa semana, geminiana. Pode ser que você se sinta um tanto em dúvida sobre os caminhos ou o que vem a seguir – já que a ansiedade está forte por aí. Acalme o coração e permita que a sua intuição te guie para as melhores escolhas. Você não ficará onde você não cabe – essa é a certeza que essa semana te dará.

Câncer

Prepare-se para alguns encerramentos ou mudanças no setor financeiro. Mudanças essas que já estão algum tempo orbitando por aí e que agora chegam de fato para trazer um nova fase. Olhe para isso com mais disciplina e aceite: toda transformação que chega é para nos movimentar para algo melhor – muitas vezes, ao deixarmos o medo agir, deixamos de vivenciar o que é preciso. Abra-se.

Leão

Se estiver a fim de renovar o seu brilho, o momento é esse. Está na hora de sair dos bastidores da vida e agir com mais coragem (não tem sido fácil nem para as leoninas, a gente sabe). Lembre-se que a sua sabedoria por tudo que passou pode ser a chave certa para abrir as melhores portas. Você sentira nos próximos dias um movimento sútil para que as coisas finalmente fluam do jeito que deseja.

Virgem

Dias de maior atenção com sua comunicação. Nem tudo é o que parece e isso pode te deixar um pouco mais ansiosa do que o normal. Não se perca em detalhes que são irrelevantes ou que não estão ao seu controle. Sobretudo no trabalho, resguarde sua energia para que não sinta que está dando mais que recebendo.

Libra

Os relacionamentos estão te pedindo um olhar mais maduro. Esse setor, por muito tempo, foi negligenciado e visto como uma ameaça – liberte-se das crenças que estão em você e que te impedem de vivenciar melhores energias com a pessoa amada. Saturno traz essa semana questões de passado e de incomodo para que você tenha mais uma chance de resolver de uma maneira melhor – para não sentir isso nunca mais.

Escorpião

Os últimos dias de Marte em seu signo vem trazendo energias importantes para que você siga em frente arrumando a casa por aí. Na verdade, tudo que você vem enfrentando é para te elevar a outro patamar de entendimento. Sua consciência está cada vez mais certa em querer mudar para obter novos resultados – e nada pode te parar quando essa energia agir da forma que você deseja.

Sagitário

Essa explosão de energia dessas duas últimas semanas te convida a criar a vida que você merece. Use bastante a sua comunicação e seu jeito de ser para te encaminhar para as melhores decisões. Você estará mais empenhada em seguir com seus instintos e buscar a sua melhor versão – e isso pode implicar em deixar algumas energias pelo caminho. Não tenha medo e siga em frente.

Capricórnio

No começo da semana, a Lua Nova em seu signo te traz a energia que estava precisando para resolver questões que estão te deixando preocupada. A coragem em decidir caminhos vem junto. Portanto, não adianta tentar escapar, o que precisar resolver, essa semana, resolvido está.

Aquário

Dores do passado vieram à tona nos últimos tempos, aquariana, até pra você que tem essa fama de coração gelado. Mas, não é bem assim. Para essa semana, você sentirá uma melhora significativa nesse peso emocional. Suas feridas estão cicatrizando e a clareza mental que tanto busca para decidir melhores caminhos finalmente volta. Mas, não se esqueça de sempre agir com responsabilidade diante dos desafios.

Peixes

Essa semana, a Lua Nova em seu signo unida com Netuno que está por aí também te convida a acessar seus sonhos e traçar um plano para realiza-los. O incomodo emocional está em não fazer o que você deseja – então, é hora de seguir o seu coração. Não tenha medo de escolher você e sua vida em relação aos outros.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)