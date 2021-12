Vem aí eclipse solar na Lua Nova mais poderosa do ano. Veja impactos

O último eclipse solar durante a Lua Nova em Sagitário está prestes a chegar para fechar os eventos astrológicos de 2021. Neste sábado (4), a partir das 2h29 da manhã no horário de Brasília se inicia o fenômeno, com formação total às 4h33. O fim do evento será a partir das 6h37, de acordo com o site Time and Date.

Todo eclipse poderá ser visto na Antártica e em pontos dos oceanos Atlântico, Pacifico e Antártico – locais considerados de difícil acesso nesta época do ano. Infelizmente no Brasil não será possível acompanhar o evento a olho nu.

Já faz 27 anos que os brasileiros puderam admirar olhando para o céu um eclipse lunar, o próximo evento aqui no país está previsto para 2046. Mas com ajuda da tecnologia você poderá assistir o eclipse pelo site ou canal do Youtube da Nasa ao vivo, a partir das 1h30 da manhã.

Mas como o fenômeno impacta a sua vida?

Para falar sobre o que acontece no nosso universo astral durante esse evento chamamos Vivi Pettersen (@viviastrologica) que já adianta que o eclipse em Sagitário nos dará motivação para prosseguir firme nos objetivos que temos para daqui em diante.

“O eclipse solar acontece quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo signo. No caso de Sagitário, a energia do elemento fogo, traz, nesse momento, uma força para continuarmos acreditando em nossos sonhos e podermos realizá-los”, destaca a astróloga e jornalista.

Vivi ainda aponta que, em um ano desafiador e pesado como esse, o fenômeno pode dar o fôlego e a fé que faltam para a gente encarar esse finzinho de ano. ”Tivemos muitos percalços, desafios individuais e coletivos, trazendo desânimo e sensação de peso em todos os setores. Contudo, este eclipse traz uma ponta de otimismo e fé para essa reta final do ano. É como se precisássemos deste ‘aviso’ , desse ‘sinal ’para nos mostrar que estamos no caminho certo”, expressa.

O signo de Sagitário, de acordo com a astróloga, rege a nossa fé, crenças e nos lembra da nossa liberdade de ser quem somos. Quando combinamos Sol e Lua com essa força, todos os signos conseguem enxergar que há vida além do problema a ser enfrentado no momento.

Em geral, todos os signos também recebem a oportunidade do plantio e da coragem de lutar por aquilo que almejam conquistar. Para somar, as energias da razão e emoção (Sol e Lua) estão juntas nesse evento para trazer o verdadeiro equilíbrio e podermos enxergar além.

Eclipse e interferências nos relacionamentos amorosos

Na parte amorosa, a Lua Nova em Sagitário nos faz lembrar a importância do ser para oferecer. “É uma força poderosa, já que nos ensina que não adianta darmos, sem termos. É necessário cuidar do nosso interior, das questões que nos impedem de sermos a nossa melhor versão, para que possamos ser melhores para quem a gente deseja compartilhar a vida. Somos seres livres e, na nossa liberdade, escolhemos quem caminha ao nosso lado”, afirma Vivi.

Desafios na carreira

Já no campo profissional, será uma energia que vai conversar diretamente com a nossa essência. ”Não queremos mais fazer parte de coisas e projetos sem propósito. Se não conversar com o que acreditamos, será cada vez mais desafiador fazer parte. O dinheiro é energia pura e vem na base da troca dinâmica: quanto mais estivermos em trabalhos que nos alinhem com o nosso ser e que estejam de acordo com nossos propósitos, mais retorno em todos os aspectos teremos. O incômodo chega para nos movimentarmos em busca de outras jornadas melhores”, explica.

Deixamos tudo o que não nos serve mais neste ano?

Vivi ainda lembra que a Lua Nova mais importante do ano traz a energia da criação para os próximos seis meses. Tudo o que não faz mais parte do que somos pode ter fim neste ano. “Aquilo que não queremos mais, deixamos neste ano para que não volte no próximo. A Lua Nova em Sagitário nessa reta final traz doses de esperança para quem está comprometido em aprender com os erros e seguir em frente na busca da sua melhor versão”, conta.