Susan Miller: horóscopo para todos os signos em dezembro

Áries

21/3 a 20/4

Este definitivamente não foi um ano fácil, mas você provou que consegue lidar bem com responsabilidades e, com certeza, acumulou grande crescimento pessoal. Saturno, o planeta professor, que passou 2020 na sua área da carreira, ensinando lições valiosas, mesmo que a alto custo, deve sair dela no dia 16 de dezembro. O mês deverá ser favorável a novas experiências e oportunidades profissionais. Júpiter, planeta da sorte, também estava exercendo influência em seu trabalho, mas agora se desloca para o setor da vida social. Isso afetará o próximo ano, incentivando-a a conhecer pessoas e fazer amigos, além de realizar sonhos antigos. O eclipse solar do dia 14, em Sagitário, tornará o clima propício para viagens, caso as autoridades permitam. Será um bom momento para curtir a família e se desligar um pouco das obrigações. No dia 21, Saturno e Júpiter se encontrarão pela primeira vez em duas décadas, evento que impactará a todos, provocando mudanças e propondo inovações.

Touro

21/4 a 20/5

O mês de dezembro será excelente para sua carreira. Os acontecimentos deverão influenciar o próximo ano todo, que também promete ser favorável para a área. O eclipse solar do dia 14, em Sagitário, pede que você foque nas finanças, se organize e tome cuidado para não gastar demais. Caso precise, peça ajuda de amigos, familiares ou até um empréstimo no banco. No dia 16, Saturno e Júpiter entrarão no setor de realizações do seu mapa, aumentando as oportunidades de crescer onde trabalha ou de conquistar um emprego novo. Assim, ficará mais fácil quitar as dívidas. Nessa mesma seara, no dia 21, se dará o encontro de Júpiter e Saturno no céu pela primeira vez nos últimos 20 anos. Isso indica que o lado profissional se tornará sua prioridade. A Lua cheia do dia 30 vai aumentar a vontade de viajar, mas talvez não seja o momento ideal por causa da pandemia. Pense em opções seguras, que ainda mantenham certo isolamento.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Os primeiros dias de dezembro serão impactados pelo eclipse lunar do final de novembro, no seu signo, que trará mudanças e novidades. Você terá mais clareza do que quer e do caminho a seguir. Aproveite as oportunidades. No dia 10 de dezembro, quando Marte formará um ângulo perfeito com o Sol, você estará cheia de energia e se sentirá preparada para lançar projetos ou divulgar criações que esteve desenvolvendo nos últimos meses. Com o eclipse solar do dia 14, em Sagitário, portas se abrirão não só na área profissional mas também na vida pessoal. Se estiver comprometida, é possível que você e seu parceiro deem um passo adiante e decidam morar juntos, comprar um imóvel ou noivar. Os dias 16 e 19 também serão excelentes para outras iniciativas, pois sua motivação e autoconfiança estarão em alta. A Lua cheia em Câncer, no dia 30, bem pertinho do Ano-Novo, coincide com um bônus em dinheiro, que pode ser resultado de um trabalho, um presente ou até herança.

Câncer

21/6 a 21/7

As cancerianas passaram por grandes mudanças nos últimos meses devido aos vários eclipses que aconteceram em seu signo e em Capricórnio, o signo oposto ao seu. No dia 14 de dezembro, mais um eclipse solar afetará o setor profissional, mas desta vez de forma leve. Pode ser que consiga outra posição na empresa ou receba um colega que mudará a dinâmica do dia a dia. Esse momento é propício também para despertar um novo interesse amoroso. No dia 21, Júpiter e Saturno se encontrarão no céu, evento raríssimo que iluminará sua vida financeira. Pode esperar por boas notícias em relação a dinheiro durante todo o ano de 2021. O mês terminará com a Lua cheia do dia 30 no seu signo, o que envolve tomada de decisões e fechamento de ciclos, especialmente no que se refere a relacionamentos. É o período ideal tanto para traçar planos com o parceiro como para terminar de vez relações que não têm mais significado para você.

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse lunar do dia 30 de novembro continuará exercendo influência no início de dezembro. O fenômeno fará com que você direcione o foco para a vida social e deve ser decisivo, afastando de você pessoas que não fazem mais sentido e trazendo novos e importantes amigos. É isso que eclipses fazem: limpam o que não serve mais e abrem caminho para oportunidades. Já o eclipse solar do dia 14, em Sagitário, deverá interferir em sua vida amorosa. Talvez você enfrente discussões com o parceiro, mas, como não se trata de nada sério, elas poderão ser resolvidas facilmente com uma conversa. Tenha paciência e escute o que o par tem a dizer. Caso esteja sozinha, é provável que conheça alguém muito interessante. O período também é bom para exercitar a criatividade e iniciar projetos que prometem trazer retorno financeiro. Marte, que esteve retrógrado em boa parte do segundo semestre, agora retoma o movimento direto, promovendo avanços em sua carreira e em seus estudos.

Virgem

23/8 a 22/9

Dezembro será agitado para as virginianas. Nos primeiros dias do mês, você estará voltada para a carreira. Dedique-se bastante, pois os astros estarão trabalhando a seu favor e poderão surgir oportunidades muito boas. Com o eclipse solar do dia 14, o foco passará a ser o lar e a família. É um bom momento para mudar de casa ou fazer uma reforma. Aproveite para passar mais tempo com pessoas queridas ou ajudar algum parente que esteja precisando – isso trará um sentimento gratificante e muita satisfação. Nos dias 16 e 19, quando Saturno e Júpiter, respectivamente, entrarão em Aquário, você deverá ser surpreendida por novas demandas no escritório. Apesar de envolverem mais responsabilidades, essas atividades trarão um respiro financeiro, deixando-a tranquila quanto às dívidas acumuladas recentemente. No fim do ano, se as autoridades permitirem e a pandemia estiver mais controlada, marque um encontro com poucos amigos para relaxar.

Libra

23/9 a 22/10

A vontade de viajar é grande, mas este ainda não é o melhor momento. Que tal, em vez disso, fazer planos e aprender mais sobre o lugar que pretende conhecer? Novembro se encerra com um eclipse lunar em Gêmeos, que deverá trazer a conclusão de um assunto legal e boas notícias. Já o eclipse solar do dia 14 de dezembro, em Sagitário, chegará com novidades sobre um familiar. Se precisar assinar um contrato, procure auxílio de um advogado para esclarecer cláusulas que estiverem ambíguas. Pela primeira vez desde 1991, Saturno estará em Aquário. O planeta se encontrará no céu com Júpiter e os dois iluminarão o setor do amor, garantia de dias mais alegres. Sua criatividade estará em alta e você poderá assumir projetos de grande importância. No dia 30, a Lua cheia em Câncer indica a possibilidade de uma promoção invejável no trabalho ou ofertas vindas da empresa concorrente. Em ambos os casos, você será pega de surpresa, mas terá um excelente fim de ano.

Escorpião

23/10 a 21/11

Dezembro dará grande ênfase às suas finanças. O eclipse lunar do final de novembro, em Gêmeos, trará influências positivas, incentivando-a a planejar seus investimentos. Mais eventos envolvendo dinheiro estão reservados para o dia 14 de dezembro, quando o eclipse solar em Sagitário permitirá que você obtenha novas fontes de renda. Fique atenta aos projetos que surgirão no trabalho. Vênus estará em seu signo até o dia 15, fazendo da primeira quinzena a época perfeita para cuidar do visual. Saturno, que desde 1991 não entrava em seu setor doméstico, agora poderá auxiliá-la na compra de um imóvel. Júpiter, por sua vez, dará uma mãozinha para que encontre um espaço que lhe proporcione alegria. Na Lua cheia do dia 30, tire uma pausa dessa agitação e reconecte-se, mesmo que por telefone ou videochamada, com familiares distantes. Ainda que mais contidas, as celebrações de fim de ano serão especiais. Dedicar tempo às pessoas queridas lhe fará muito bem.

Sagitário

22/11 a 21/12

Mercúrio, Vênus e o Sol em seu signo lhe serão favoráveis em dezembro. A energia dos eclipses também estará presente. Esses fenômenos exigem ajustes, mas desta vez serão mais suaves. O eclipse lunar do dia 30 de novembro vai direcionar o foco para uma pessoa significativa, levando você a tomar decisões a respeito desse relacionamento. Já o eclipse solar do dia 14 de dezembro girará em torno de suas necessidades. Você terá uma percepção mais clara de seus objetivos. Uma grande e bem-vinda mudança poderá acontecer. Não hesite em abraçá-la. Saturno e seu regente, Júpiter, estarão em Aquário aprimorando suas habilidades de comunicação. Aquário é um signo futurista. Portanto, todo o trabalho que você fizer terá frescor, trazendo aprendizado e crescimento.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este tem sido um ano bastante incomum, mas você encontrou uma maneira de fazer as coisas funcionarem. Há meses, transformações no âmbito familiar têm exigido que seu foco se concentre nesse setor. Agora, porém, será necessário dividi-lo com uma tarefa profissional. Suas resoluções para se manter saudável vão começar a apresentar frutos até mesmo nos exames médicos. Caso precise fazer algum procedimento, tente agendar para perto do eclipse solar do dia 14 de dezembro, durante a Lua nova em Sagitário. O período também se mostra ideal para desenvolver com mais privacidade um projeto que tem sido mantido em segredo. Em meio a tanta agitação, você desejará passar um tempo de qualidade com o parceiro, o que acontecerá perto da Lua cheia em Câncer, no dia 30. Aproveite as festividades para investir em uma alegre celebração a dois. Juntos, ergam as taças e brindem ao ano que está por vir – esperamos que melhor que este!

Aquário

21/1 a 19/2

O eclipse lunar do dia 30 de novembro irá reverberar durante os primeiros dias de dezembro. Um amigo poderá lhe apresentar alguém com quem você terá uma química impressionante. Quem já está em um relacionamento deve iniciar conversas sobre aumentar a família. No dia 14 de dezembro, outro eclipse, desta vez solar, agitará a vida social. Não deixe de tomar as devidas precauções por causa da pandemia. Durante a Lua cheia do dia 30, sua energia vai cair um pouco, e você vai querer descansar. Saturno e Júpiter em seu signo assinalam que você está pronta para assumir uma função importante. Embora dominar novas responsabilidades exija esforço, não se preocupe, pois seus superiores irão ajudá-la. O próximo ano promete ser especial. Você precisará estar em ótima forma para dar conta das demandas. Será um período com enorme potencial para o crescimento pessoal. Futuramente, você olhará para trás e perceberá que o capítulo mais importante de sua vida começou em 2021.

Peixes

20/2 a 20/3

Os eclipses estão de volta. O primeiro, lunar, acontece no final de novembro, trazendo novidades em questões de família ou residência. Já o do dia 14 de dezembro será solar e criará oportunidades fascinantes para sua carreira. Além de obter prestígio, você terá ainda a possibilidade de aumentar sua renda. Haverá tempo para diversão e paixão? Sim! Vênus em Escorpião até o dia 15 criará um ambiente propício para que você passe momentos sossegados com a pessoa amada. Seu carisma estará lá em cima e talvez você conheça alguém interessante por intermédio de um amigo. A Lua cheia do dia 30 será emocionante. Ela vai garantir um clima delicioso para o início do novo ano, longe da agitação do mundo, só com quem realmente importa para você. Este foi um ano difícil para todos, mas o próximo trará oportunidades e recomeços. Júpiter fará com que sua criatividade voe alto e o amor florescerá. Há muito por vir, pisciana, e você não perde por esperar.

