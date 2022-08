Horóscopo de setembro: mês é de aperfeiçoamento emocional

Calma, não precisa se alarmar com o título. Estamos em um caminho de autoconhecimento há alguns meses, e em setembro de 2022 não será diferente. Marcado pelo Sol em Virgem e, depois, em Libra (a partir do dia 22), o mês conota energias completamente distintas, mas com intenções que podem, até certo ponto, ser semelhantes. O céu será puxado nesse quesito: “Como eu me entendo como alguém com potencial de reconhecer que tenho sucesso?”. Difícil enfrentar essa questão, né? Que tal pensar, então, em “O que é o sucesso para mim?”.

Parcerias, trocas e falação serão inúmeras. Mas quais realmente fazem sentido e devem ser estabelecidas como válidas para a autoimagem que estamos construindo? Esse é o ponto de reflexão. E pensando nas relações, temos um desafio no início do mês graças à Vênus em Virgem. Ela busca aperfeiçoamento emocional diante de seus afetos e como eles nos atravessam. A crítica pode ser pesada, mas, com certeza, a autocrítica será maior. Temos Mercúrio ficando retrógrado em dois momentos: primeiro em Libra, depois em Virgem, que está na casinha dele, mas não totalmente confortável. Nesse caso, não acho que devemos nos preocupar em excesso. Essa retrogradação sempre causa alvoroço, “Ah, o passado voltando para me assombrar” ou “As tecnologias falhando”. Para além do estereótipo, porém, devemos entender tais movimentos como uma boa oportunidade de fazer diferente. É sobre poder reavaliar e reformar, de maneira íntima e profunda, a temática que fique evidente para você. No caso de Libra, as trocas e o jeito que nos comunicamos com as pessoas; e, para Virgem, os cuidados que inferimos a nós mesmos. Depois de passar pelo perrengue todo no início do mês, com a Vênus em Virgem, (e outros que surgirão no caminho), temos a Vênus entrando em domicílio no signo de Libra. Aí é partir para o amor e, principalmente, para os acordos que nos fazem enxergar nosso valor e essência de corpo e alma.

Horóscopo de setembro para cada signo

Virgem (23/8 a 22/9)

Esse será um momento de muito movimento no quesito financeiro. Por isso, é importante que você tenha um bom planejamento. Além da parte prática, das economias e dos investimentos, a questão do valor entra também na esfera da autoestima. Só tome cuidado para isso não se tornar um problema.

Libra (23/9 a 22/10)

Neste mês, que também tem influência direta no seu signo, o networking estará em alta. Fique esperta com quem você estabelece tais comunicações e quais trocas valem a pena. É bem possível que você seja pega de surpresa ao confiar demais nos outros.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A pauta de setembro para as escorpianas atinge aquele lugar que lhes é conhecido: a ancestralidade. Sua conexão íntima e profunda, consigo mesma e com as suas raízes, trará maior acolhimento e poder pessoal. Aposte em momentos de recolhimento e estudos para mergulhar com responsabilidade.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Este é um mês para elevar a sua satisfação pessoal. Aproveite, mas sem exageros, combinado? O seu signo já é expansivo por natureza, então cuidado com as escolhas. É para curtir, descobrir novas paixões e usar tudo isso para autoexpressão, claro, mas buscando a harmonia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os assuntos da rotina têm tomado bastante da sua carga mental nos últimos meses. A energia do mês pede para que você olhe para tudo isso sabendo estabelecer um planejamento, no qual você possa, inclusive, se dar pausas (essenciais). O mês será corrido, por isso, o autocuidado não deve ser minimizado.

Aquário (21/1 a 19/2)

Atente-se aos acordos que estabelece, ainda mais nas escolhas profissionais. Será importante ler (com cuidado) qualquer tipo de contrato ou e-mail para não acabar se decepcionando. Além disso, os astros pedem para você ser mais flexível com as pessoas ao redor e consigo mesma.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vulnerabilidade é conhecida das piscianas, e isso vocês e todo mundo sabem. O que vale ficar de olho é como não deixar as águas falarem mais alto do que a razão nas ações e decisões do dia a dia. O perigo desses extremos é se jogar num mar desconhecido e navegar em ilusões.

Áries (21/3 a 20/4)

A vontade de se realizar em outros lugares falará muito alto — escute os seus desejos. O único aviso fica com os impulsos que podem atravessar determinadas situações. A mudança precisa acontecer, mas de forma consciente e saudável.

Touro (21/4 a 20/5)

A preocupação com o status será um ponto a ser refletido em setembro. Há muito trabalho pelo caminho. E isso, até certo ponto, é bom. Só não vai se deixar levar pela sobrecarga, a gente sabe que quando vocês se dedicam, se dedicam m-e-s-m-o.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

O ciclo dos signos de setembro indica uma expansão interessante para as questões socioambientais e projetos criativos com amigos. É provável que você sinta a necessidade de se mover em direção a uma causa que te faça sentido. Abrace-a com carinho e empenho.

Câncer (21/6 a 21/7)

Setembro pode ser um período de mais introspecção que o normal para você. O que, óbvio, não é à toa. Nesse mês, o acesso ao que é mais sensível em nós fica aflorado. Mas isso não quer dizer algo ruim, afinal, as respostas que precisamos tendem a chegar.

Leão (22/7 a 22/08)

O brilho de vocês é inevitável. E isso independe do mês e da época do ano, sabemos. Apesar da entrada do Sol em Virgem, a ferocidade leonina ainda estará em pauta — não com a mesma força. Por isso, não se deixe perder na meada da rotina e encontre momentos que te deem energia.