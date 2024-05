Horóscopo de junho: Saturno Retrógrado traz foco para emoções

Bem-vindo, junho — mês em que o Brasil todo come milho, paçoca, pipoca e toma quentão, celebrando o início das festas juninas. Em termos de horóscopo do mês, porém, os planetas vão um pouco além do mero correio elegante. Logo no início de junho, no dia 2, Mercúrio, o planeta da comunicação, entra em um dos signos que rege: Gêmeos.

Essa união bem confortável para ambos traz malemolência nos assuntos mais rígidos, além de movimento e dinamismo diante do trabalho, dos estudos e na forma como nos relacionamos com as pessoas. Com essa união, a saúde mental entra em destaque. É um bom momento para promover pausas e momentos de relaxamento para que o estresse não se acumule.

Marte chega em Touro e traz atitude e ação, mas de forma direcionada, pensada e planejada. Será momento de olhar para seus planos e metas, e fazer escolhas. Ou, melhor ainda, dar um passo de cada vez para que o caminho se abra com cuidado. Tentativas ansiosas não combinam com esse cenário, que pede cautela inclusive nos assuntos financeiros, uma vez que a tendência será gastar mais do que se tem.

No dia 11, uma tensão entre Marte e Plutão pode colocar fim em coisas que deveriam ter sido encerradas antes. Finalmente, é momento de olhar com responsabilidade para sua vida e fazer novas escolhas baseadas em maturidade, com foco na transformação.

No dia 17, é a vez de Vênus chegar em Câncer, trazendo a energia do amor, do afeto e da proteção. A família será a grande beneficiada: estaremos mais carinhosos e querendo mais relações. Para isso, é bom manter a realidade longe da fantasia e deixar as coisas nos seus devidos lugares. O Sol chega nesse mesmo setor no dia 20, cheio de energia. É importante lembrar que o Sol, quando encontra o elemento água, promove clareza — ou seja, é uma época de muitas catarses emocionais também.

Dia 29, Saturno fica retrógrado em Peixes e assuntos ligados às emoções e espiritualidade ganham foco. Estaremos um pouco estranhos com a energia, sem saber muito o que fazer, mas a intuição será o guia. Assuntos holísticos e terapêuticos fazem parte com mais intensidade sobre nossa vida.

Em junho comemora-se Dia de Santo Antônio, São João e São Pedro. Por isso, una todos os santos, faça suas rezas e deixe a quadrilha chegar com tudo!

Horóscopo de junho para cada signo!

Gêmeos (21/5 a 20/6): Logo no início do mês, Mercúrio, seu regente, chega a seu signo trazendo mais movimento. Você está pronta para novidades? Junho traz interações interessantes e a renovação da sua comunicação. Pode ser o mês da tão sonhada promoção ou até mesmo de projetos únicos e novos trabalhos, já que você estará com energia de sobra. Vênus no setor de finanças promove parcerias importantes.

Câncer (21/6 a 22/7): Chegou a hora de ficar um pouco mais reflexiva, e junho traz a oportunidade de você fazer uma limpa na sua vida: isso vai de objetos a pessoas. Ao fazer isso, você se prepara para uma renovação ainda este mês, com caminhos plenamente abertos para desejos e sonhos. Vênus chega no dia 17 trazendo doses de autoestima e autocuidado — bom para mudar o visual. O amor estará em alta, aproveite.

Leão (23/7 a 22/8): Logo no começo do mês, a interação positiva entre Júpiter e Plutão pode mudar os rumos do seu setor amoroso. Isso significa que uma transformação importante pode gerar expansão nessa área, deixando você com vontade de materializar o futuro. Na carreira, contatos e parcerias iluminam o mês e é hora de pensar de forma estratégica em ganhos e oportunidades.

Virgem (23/8 a 22/9): Os primeiros dias de junho trazem a união de Mercúrio e Júpiter e promovem boas novas na carreira. Novidades, projetos e ganhos podem abrir portas importantes este mês — e de forma rápida. Não tenha medo de agir e criar ações baseadas na realidade. No final do mês, com Saturno Retrógrado, aja com responsabilidade nos assuntos do coração.

Libra (23/9 a 22/10): Mercúrio chega ao seu setor de expansão e abre caminhos, inclusive, para viagens e experiências enriquecedoras. O crescimento é um fato este mês. Por isso, não tenha receio de agir com equilíbrio e se posicionar —afinal, crescer exige desconforto mesmo. No final do mês, tente entender o que suas emoções querem te dizer antes de agir.

Escorpião (23/9 a 21/11): A entrada de Marte no setor de relacionamentos promove ações importantes. Você estará mais focada em coisas diferentes e pode acontecer um certo estranhamento com seu par romântico. Isso será importante para colocar as coisas nos devidos lugares. Júpiter e Mercúrio movimentam aspectos relacionados a processos judiciais e heranças.

Sagitário (22/11 a 21/12): Mercúrio no setor de relacionamentos deixará você mais comunicativa e com vontade de realização. Já Marte no setor de trabalho traz uma certa ansiedade com metas e objetivos. Ou seja, é necessário ter cautela para não se sobrecarregar. Organize-se. Já Saturno Retrógrado no final do mês traz questões à tona no setor familiar.

Capricórnio (22/12 a 21/1): Com a chegada de Marte em seu paraíso astral logo no início do mês, você tende a renovar sua criatividade e partir para a ação em projetos e novas empreitadas. Com isso, sua autoestima será renovada e você terá bons momentos com pessoas próximas – incluindo aí novos romances. Saturno Retrógrado no setor de comunicação pode causar imprevistos.

Aquário (21/1 a 19/2): Mercúrio promete expansão no começo do mês. Você poderá ver crescimento em tudo que fizer, de novos conhecimentos a viagens. Júpiter também dá aquela forcinha e traz transformações importantes para o cenário. No amor, cuide mais da sua espiritualidade e dos seus processos mentais para se abrir a oportunidades – o Universo pode te surpreender.

Peixes (20/2 a 20/3): Marte no setor de comunicação pode tornar seu jeito de se expressar um pouco mais enérgico. Tenha cautela para não arriscar questões importantes. Vênus e Sol estarão no setor mais positivo do seu mapa, e promoverão momentos de descontração e criatividade. É possível que surja uma pessoa especial, com a sua vibe. No fim do mês, foque em organização e disciplina.

Áries (21/3 a 20/4): Com Mercúrio chegando ao setor da comunicação, você se sentirá mais animada para colocar projetos em prática. Novos cursos e conhecimentos podem surgir. Marte chega às finanças e promove crescimento, mas de forma controlada. Procure novos ganhos, pois o período é benéfico. A partir da metade do mês, tome cuidado com o excesso de sentimentos.

Touro (21/4 a 20/5): Junho vem com encaminhamentos importantes, promovendo mais atitude e encorajando novos caminhos. Mercúrio traz movimento: novas parcerias e fontes de renda promovem dinamismo. No final do mês, novidades no amor podem acontecer durante viagens ou em ambientes ligados ao conhecimento. Questões do passado pedem novos direcionamentos.

